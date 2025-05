El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 1 al 8 de mayo)

Hola, tengo una pregunta para Pedro Martín:

¿Alguna vez se ha dado en la Liga que no se hayan enfrentado en una temporada el líder contra el colista?

Me gustaría saber, cuando en Champions se juega una eliminatoria corta y otra larga y se dice que es por la televisión, ¿en qué cambia la cosa? Es un partido en horario prime entre semana, ¿qué más da que sea martes o miércoles?

¿Puede haber sido Toni Prats el único portero en haber marcado un gol en el Santiago Bernabéu?

Buenas equipo. En primer lugar, daros la enhorabuena por otra gran temporada, que aunque no ha acabado, os pongo un 10. No sé si sois conscientes de la compañía que hacéis, sobre todo cuando una persona está en horas bajas. Por mi parte solo puedo daros las gracias, ya que me sentiré en deuda con vosotros mientras viva.

Aquí las opiniones: el otro día escuché a Juanma Castaño decir en El Partidazo que habla muy mal del Mundial de Clubes, que no esté el Barça. Yo creo que es al revés, que habla muy mal del Barça. No del de este año, sino del de los anteriores. ¡Por Dios! ¡Si en dos años consecutivos no pasó ni de la fase de grupos!

Con respecto al nuevo formato de Champions estoy con Pedro. No me gusta la liguilla de 8 jornadas que genera muchos partidos aburridos y que no valen para nada, pero sí me gusta la eliminatoria de repesca antes de octavos de final. Al menos han conseguido que la eliminatoria de octavos que antes duraba un mes entre el primer partido de ida y el último de vuelta no sea tan coñazo. Para mí, la solución estaría en dejar el formato como está, solo que quitando 2 jornadas de la liguilla. El que tras 6 jornadas no esté entre los 24 primeros que espabile, ya sea Madrid, Man City o la poronga F.C.

En cuanto al Mundial de Clubes, como idea está muy bien. ¿Pero no se podría hacer en noviembre y diciembre como en Qatar parando todas las competiciones? Así, los jugadores tendrían un descanso apropiado tanto físico como mental que también es importante.

Y ahora las preguntas: cuando el Madrid recupera a Lucas Vázquez en algún sitio, escuché que le venía bien para cubrir un supuesto cupo de canteranos o españoles y que exigía la UEFA. No lo recuerdo muy bien.

¿Sabes tú, Pedro, o algún compañero tuyo, qué clase de cupo era ese y si sigue vigente? Porque si sigue estando en vigor, el Real Madrid ha pasado la temporada con 4 españoles seleccionables y 3 de la cantera, que son Carvajal, Lucas y Fran García y más Ceballos, que es español, aunque no de la cantera.

Otra pregunta: ¿En cuántos fueras de juego han caído los rivales de Barça y del Madrid en esta temporada? Imagino que la diferencia entre uno y otro debe ser bestial.

Bueno, ya os dejo de dar el coñazo. Un placer majos. Hasta otra.

Unas preguntas sobre porteros:

-¿Hay algún caso de algún partido en que los dos porteros de un mismo equipo hayan sido expulsados? Si es así, en qué circunstancias (minutos de las expulsiones, etc.).

-Mejor racha de imbatibilidad de un portero al debutar en Primera.

-Si no es el mismo caso que el anterior, mejor racha de imbatibilidad de un portero al debutar con un determinado equipo de Primera.

Saludos.

Esta temporada, el Betis ha mandado a Segunda al Valladolid. ¿Quisiera saber qué equipo de primera división ha mandado más veces a otro equipo a Segunda División? Muchas gracias