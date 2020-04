Vuelta al colegio virtual después de las vacaciones de Semana Santa

Esta Semana Santa no ha sido la que nos hubiese gustado tener, no ha habido escapadas a la playa, ni a la nieve, ni hemos podido ver las procesiones que llevamos un año esperando. Lo único que se ha mantenido igual, son las vacaciones de los niños de Semana Santa porque los colegios virtuales si que han estado cerrados. Las vacaciones se han mantenido como marcaba el calendario escolar del viernes 3 de abril hasta el martes 14.

Como suele ser habitual en estas fechas, los profesores mandan tareas a sus alumnos para que no pierdan el ritmo, pero esta vez, de manera distinta, todo a través del correo electrónico. Los niños han podido descansar durante esta semana, pero ha tocado volver al ‘telecole’. Hoy los niños y adolescentes de la casa han vuelto a madrugar, abrir sus ordenadores y a sentarse en el salón de su casa, para conectarse con el profesor.

Una vuelta al colegio diferente a la que los niños no están acostumbrados, no hay reencuentros con los amigos, no hay juegos en el recreo y no se pueden contar los planes que han hecho durante las vacaciones. En COPE hemos hablado con María, que tiene 12 años y estudia 1º de la ESO, “Estaba deseando que me mandasen deberes para poder entretenerme por la mañana y por la tarde. Lo que más echo de menos es a mis compañeros tengo muchas ganas de volver a clase para ver a mis amigos y profesores”.

Sin embargo, no a todos los alumnos les apetece volver a madrugar y hacer deberes…Christian, tiene 5 años, se ha despertado muy perezoso porque no quería hacer las tareas, solo quería jugar y ver los dibujos.

Eso le pasa a Cecilia, que, aunque ella sí que ha hecho los deberes, le gustaría estar jugando con sus amigas en el colegio porque tiene muchas ganas de verlas. Aunque muchos de ellos hablan por videollamada, tienen claro una cosa: volver a verse en persona.