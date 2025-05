Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 1 al 8 de mayo)

Publicado el 08 may 2025, 19:06

No me importa que no leáis esto, quiero que lo penséis entre vosotros. Yo estaba viendo el directo, ese del que habéis hablado, y no podéis llamar gilipollas a alguien por ofenderse. Si todos se llaman por su nombre, a la chica también; por ese motivo, todos tenemos un nombre y a todos los tertulianos se les estaba llamando por su nombre y a ella también se le debería llamar de la misma forma.

Estamos justificando algo que no está bien; a lo mejor en otro contexto sí, pero en este no. Creí entender que no eran amigos, se puede justificar de muchísimas formas ese comportamiento, pero creo que no está bien llamar a alguien gilipollas por esa petición.

No entiendo la función de Tomás Guasch y Poli Rincón. Si su función es la de bufones, perfecto; pero que tengan su espacio. Lo que no me parece serio es que, en teoría, hagan comentarios de partidos cuando lo único que les interesa es “picar” a las masas con sus comentarios madridistas y estar continuamente hablando de conspiraciones contra el Real Madrid.

Comento esto con toda la tranquilidad de no ser de ningún equipo español, soy de Nacional de Montevideo. En realidad, esta gente tendría su lugar en RMTV, que se ajusta perfectamente a su perfil.

Los escucho de todas formas porque son geniales y Paco es un monstruo.

Buenas, no sé si esta es la vía adecuada para mi comunicación, pero me parece la más sencilla. Tengo 32 años y soy oyente vuestro desde que tengo uso de razón. Recuerdo quedarme prendado de la radio con la voz de Pepe y la rapidez de Paco para pasar un tema a otro, de un estadio a otro.

Con los años y vuestro paso a COPE, os acompañé, y aunque mis visiones políticas, valores y principios cada vez distaban más de los vuestros, considerando que somos un país de pensamiento libre, seguí escuchándoos. Lo hice pensando que, aunque la brecha que nos separaba era cada vez más grande, nos seguía uniendo la pasión por el fútbol y la radio.

En los últimos años, he notado cómo cada vez más la política permea más en los programas y tertulias, pero he seguido escuchándoos porque os considero parte de mi familia, pero lo que escuché el otro día supone el punto y final.

Paco diciendo la frase, “a riesgo de que llore el hijo de De Burgos”. No pensaba que había esa crueldad en el estudio de Tiempo de Juego, y estoy seguro de que no se hubiera atrevido a hacerlo sobre el hijo de un jugador. Me encantaría que apostarais por la empatía, el cariño y la solidaridad. Supongo que es mucho pedir, y supongo que este mensaje y la pérdida de un oyente os la trae al pairo. Pero para mí ha sido un duro golpe, la pérdida de una amistad que se ha ido deteriorando con los años. Espero que en futuro sigáis un camino más amable.

Un saludo, Juan Monje.

Es curioso escuchar a ciertos comentaristas de radio que se quejan de los futbolistas profesionales, que tienen que jugar tres partidos en una semana como si fuera un sacrificio inmenso. Lo dicen hablando de esfuerzo, de desgaste, de presión... Pero ninguno de ellos parece pensar en los ciudadanos de a pie que os escuchamos.

Por ejemplo, los albañiles, como yo, que trabajamos 8 o 9 horas diarias, de lunes a viernes, bajo cualquier condición meteorológica y todo eso por un sueldo que a muchos futbolistas les llega en minutos. No se trata de envidia, sino de perspectiva. Muchos de nosotros también jugamos bien al fútbol, pero no tuvimos la oportunidad o la suerte. La vida nos puso en otra cancha, así que antes de quejarse por tanta “carga” de partidos, sería bueno que miraran un poco más allá de los campos de fútbol y pensar de lo que hablan.

¡Hola, hola!

Me gustaría expresar mi descontento por una situación ocurrida en El Partidazo el pasado lunes 5 de mayo. En una parte del programa se habló con el usuario de 'X' @AleexFCB_, cuya intervención terminó con la frase: “Visca el Barça, visca Catalunya y p*ta Real Madrid”.

Entiendo que es algo difícil de controlar en directo y valoro que, inmediatamente después de esa barbaridad, los tertulianos mostrara su desaprobación. Sin embargo, viendo ahora alguna de las publicaciones de esta persona, me pregunto: ¿de verdad no era posible evitar que tuviésemos que escuchar esa frase?

A continuación, enumero algunas frases publicadas por él, junto a las publicaciones correspondientes:

Dudas sobre la justicia por "Los hilos de Florentino Pérez" "Vinicius eres un p*to subn*rmal y encima eres feo" (A Vinicius): "Das pena allá donde vas, ves aprendiendo árabe, subn*rmal" (A otro usuario cuya publicación fue eliminada "Tu perdiste a tu padre cuando fue a por tabaco y nadie va poniendo tweets cada 2 minutos de ello, subn*rmal" (A Asencio): "Delincuente, imputado, abusador, filtrador, subnormal…"

Viendo todo esto, me sorprende y entristece que se haya dado voz en antena a alguien así. Además, creo que refleja una tendencia preocupante del programa en los últimos tiempos: el fanatismo.

Muchos tertulianos no analizan el deporte con objetividad; se limitan a defender a su equipo sin argumentos. Ejemplos de esto son Nacho Peña, Dani Senabre, Gonzalo Miró o Toni Freixa (aunque este último aparece con menor frecuencia).

Personalmente, me gustaría que el programa se centrase en analizar el deporte, no en decir lo que cada aficionado quiere oír. Como seguidor del Real Madrid, no quiero escuchar una defensa sin fundamento de mi equipo; quiero escuchar la verdad. Si el Madrid juega mal, quiero que se diga que juega mal, y si juega bien, que se reconozca. Lo mismo con el Barça, el Atleti, o cualquier otro equipo.

Aclaro que soy muy fiel a El Partidazo y seguiré escuchándolo. Simplemente creo que en los últimos tiempos ha habido un cambio a peor, algo que se refleja en las dos últimas olas del EGM.

Por otro lado, quiero felicitar a Tiempo de Juego. Me parece un programa espectacular. Me encanta escucharos cada fin de semana, incluso cuando no juega el Madrid. Es entretenido, divertido y, lo más importante, una gran forma de sentirse acompañado.

Como pequeña sugerencia: en algunos partidos apenas se narra lo que ocurre y se comentan temas ajenos al juego. Entiendo que algunos encuentros pueden ser aburridos (porque lo son incluso para nosotros, los oyentes), pero eso no debería justificar que el narrador se quede hasta diez minutos sin contar nada de lo que pasa en el campo.

Dicho esto, me despido con un abrazo para todos. ¡Vivan los limones, por cierto!

Buenos días familia,

Antes de felicitaros por el trabajo que realizáis y porque no sabemos pasar los fines de semana sin estar con vosotros, aprovecho por si podéis proponer cada semana lugares de España donde podamos hacer escapadas de 2 o 3 noches. Durante varios años, no hemos podido viajar y desde este año, vamos a realizar todas las salidas que podamos para conocer tantos lugares increíbles que nos queda por recorrer.

Vivimos en Murcia y hemos empezado por el Monasterio de Piedra y Maspalomas.

Un abrazo y ¡sois los mejores!