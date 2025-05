Una huelga de los trabajadores de Mediapro pone en peligro la retransmisión de las últimas jornadas de Primera y Segunda

Publicado el 08 may 2025, 18:18

El sindicato CGT ha convocado una huelga en Eumovil, una de las empresas del grupo Mediapro encargadas de las retransmisiones de los partidos de Primera y Segunda División de fútbol, entre el 14 y el 27 de mayo, coincidiendo con las tres últimas jornadas de Primera División y las fechas 40 y 41 de Segunda División.

Así lo confirmó este jueves en un comunicado dicho sindicato, que asegura que los trabajadores denuncian que la empresa suiza Host Broadcast Services (HBS), la nueva adjudicataria de la producción de ambas competiciones a partir de la próxima temporada, "no garantiza la subrogación de los trabajadores, lo que genera gran inestabilidad laboral a toda la plantilla".

"Pedimos un documento firmado y vinculante antes de que acabe la Liga en el que se asegure que no se perderán condiciones ni derechos adquiridos. También queremos que se garantice que no se hará un ERE ( Expediente de Regulación de Empleo) de aquellos que no sean subrogados y se queden trabajando en las empresas del grupo Mediapro", señala el sindicato.

La CGT convoca la huelga en la empresa Sociedad Europea de Unidades Móviles, SLU, más conocida como Eumovil, que aglutina 450 de las 800 personas que trabajan actualmente para empresas de Mediapro.

El paro será efectivo del 14 al 27 de mayo, entre las jornadas 36, 37 y 38 de LaLiga EA Sports, por lo que no tendrá afectación en la próxima fecha de la competición, que coincide con la disputa del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.

Fuentes de Mediapro explicaron a EFE que intentarán llegar a un acuerdo con los trabajadores para evitar la huelga y que la subrogación de los puestos de trabajo a la nueva empresa se cumpla en las condiciones pactadas en el convenio colectivo del sector audiovisual.

Asimismo, las mismas fuentes apuntaron que, de producirse el paro, la empresa trabajará para que este tenga "la mínima afectación posible" a sus clientes.

Los trabajadores que están convocados al paro laboral son los encargados de la producción, la realización y la retransmisión de los partidos, así como el montaje, el desmontaje y el transporte de los equipos audiovisuales.

La CGT señala que "otros sindicatos también han registrado, o lo harán en las próximas horas, convocatorias de huelga para el resto de empresas de Mediapro".

Los motivos de la convocatoria de huelga, precisa el sindicato, son garantizar que toda la plantilla pueda continuar trabajando en todos los escenarios de "subrogación, cesión o cualquier otra casuística, dada la incertidumbre sobre la continuidad de la prestación de servicios a LaLiga".

Además, se reclama por parte del citado sindicato el "mantenimiento de los derechos laborales, así como los derechos adquiridos" por parte de los trabajadores.

"No podemos aceptar que HBS, que moverá una gran cantidad de dinero con LaLiga, sea incapaz de asegurar el trabajo a las más de 800 personas que trabajan", denuncian desde la CGT.

PRESSE SPORTS / Cordon Press Redacción de Mediapro en Barcelona.

El sindicato también critica a Mediapro por la "precariedad de los trabajadores" que producen los encuentros, ya que ganan "150 euros brutos por partido, lo mismo que se cobraba hace 20 años".

Desde el sindicato se asegura que todavía hay un "número importante" de trabajadores con contratos fijos discontinuos en modalidad intermitente que en muchos casos se encuentran "al margen de la legalidad", algo que el sindicato ya ha denunciado en varias ocasiones a inspección de trabajo.

Por ello, los sindicatos, subraya la CGT, reclaman que se conforme "urgentemente" una mesa de negociación con todos los actores implicados "para asegurar la continuidad y mejora de los puestos de trabajo, sea cual sea su situación actual".