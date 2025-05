El mensaje de Lautaro Martínez a su entorno antes del Barça-Inter y el gran gesto de Achraf Hakimi con su primer club

Publicado el 08 may 2025, 18:02

Alejandro Camaño es uno de los agentes futbolísticos más importantes del panorama. Este argentino es el dueño de la agencia Footfeel y está semana ha tenido la suerte de estar presente en las dos semifinales de la Liga de Campeones en Milán y París. La razón es que en sus manos están dos de las grandes estrellas de Inter y PSG: Lautaro Martínez y Achraf Hakimi.

"Estábamos levantándonos para irnos, no veía ninguna posibilidad porque el Barcelona estaba jugando bien, pero de repente surge la figura de un tío de 37 años que tiene una historia en el fútbol espectacular, Acerbi, que termina metiendo al Inter en 30 minutos más. Fue un partido de los que dices que no te vas a olvidar en la vida", recuerda sobre el encuentro del martes en el Giuseppe Meazza entre Inter y Barça.

Cordon Press Acerbi marca el gol del empate, en el Inter - Barcelona

Camaño desvela cómo se siente Lautaro Martínez, capitán del Inter, que tuvo que forzar para jugar y que tras el partido reconoció que su madre le había pedido que no jugara: "En la previa todos le decíamos que se iba a romper, pero él dijo 'me voy a vendar, voy a apretar los dientes y voy a la guerra'. Aparte de ser el capitán es un tipo convencido de que su lugar de pertenencia es ese, que ese es su club y no iba a perder la oportunidad. Tengo la suerte de representar a dos con una cabeza fuera de lo normal, dos tíos competidos para ir a pelear. Son encuentros para gente distinta, que saben lo que tienen que hacer. Él sabía que iba a jugar, aunque roto y cuando lo sacan pensaba que estaba protestando porque quería jugar más", revela.

La otra joya de su empresa es Hakimi. Desvela que el marroquí ha comprado el Ciudad de Getafe, el club en el que dio sus primeros pasos como profesional y cuando tienen que hacer algún fichaje es el propio Achraf el que llama al futbolista desde París para pedirle que firme por el equipo: "Es un crío con una inteligencia emocional distinta y dueño de una genética fuera de lo normal. En el minuto 90 hizo una recuperación de balón espectacular. Ha encontrado su lugar y ha sintonizado muy bien con Luis Enrique", asegura antes de confesar que fue el de Getafe el que le puso en contacto con Lautaro Martínez, cuando jugaban juntos en el Inter y el argentino tenía "unos problemas muy importantes".

Cordon Press Achraf Hakimi y Lautaro Martínez se saludan durante un partido de ambos con el Inter.

Preguntado por el futuro de ambos y si cree que pueden cambiar de club es muy rotundo: "En principio todos los jugadores son movibles, pero ellos son felices en sus equipos que tienen proyectos muy bonitos". "Ojalá que gane el mejor de los dos", aventura sobre la final para terminar.