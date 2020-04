Un diputado de Vox carga contra la empresa de Ana Pastor : "Empieza a oler a podrido"

Muchos son los focos que están apuntando a Ana Pastor y a sus trabajos ya que es una de las periodistas que más fuertemente está atacando los bulos y las fake news, sobre todo, aquellas que según la periodista de La Sexta provienen desde sectores de la extrema derecha.

En las últimas horas había corrido las redes el bulo de que la empresa fundada por Ana Pastor, Newtral era una herramienta al servicio del Gobierno para monitorizar las redes sociales y censurar mensajes tanto en Whatsapp como en Facebook, algo por lo que desde algunos sectores de Vox han pedido a sus seguidores que migren a la red social Telegram.

La propia Ana Pastor salía al paso para dar explicaciones y desmentir ese bulo. En un artículo, la periodista explicaba que Whatsapp había decidido limitar los reenvíos en todo el mundo de contenidos altamente reenviados, precisamente para limitar la difusión de bulos y cadenas de mensajes. Una medida que Facebook, propietaria de Whatsapp había tomado en todo el mundo. "Ni Newtral.es ni yo misma tenemos nada que ver en esta decisión. De hecho no es nueva. Ya en julio de 2018 la compañía de Mark Zuckerberg anunció una serie de medidas de este tipo", afirmaba Ana Pastor adjuntando varios enlaces a noticias de distintos medios de todo el mundo para demostrarlo.

A pesar de estas explicaciones, los hay que no creen toda la trasparencia que hay detrás de la empresa fundada por Ana Pastor. Es el caso de Luis Gestoso, diputado de Vox en el Congreso por Murcia, quien se ha manifestado en redes sociales sobre unos "supuestos irregularidades" cometidos por Pastor.

Las 3 mentiras sobre mi y sobre @Newtral en el mensaje viral de estas últimas horas:



Compruébalo tú aquí:https://t.co/B6hCCj0CcB pic.twitter.com/NHKpjlqVuD — Ana Pastor WASH YOUR HANDS ���� (@_anapastor_) April 10, 2020

La amenaza de Luis Gestoso a Ana Pastor con la Guardia Civil por medio

Todas estas explicaciones de Ana Pastor no han sido suficientes para Luis Gestoso, diputado de Vox en el Congreso. El diputado ha cargado duramente contra Pastor y contra su empresa, Newtral, después de hacerse eco de unas acusaciones argumentadas del youtuber Alvise donde se señala que la transparencia de Newtral no es tal como la mujer de García Ferreras ha querido demostrar durante este tiempo.

Me parece que @Newtral empieza a oler a podrido. Por ser progres y tener las teles se creen impunes. Hasta que un buen día , te investigan, llega la UCO y te llevan puesta. No te puedes creer que por tener media docena de tertulianos la gente os tiene miedo y no se va a defender. https://t.co/W73QKDXyK0 — Luis Gestoso (@LuisGestoso) April 12, 2020

"Me parece que Newtral empieza a oler a podrido. Por ser progres y tener las teles se creen impunes. Hasta que un buen día, te investigan, llega la UCO y te llevan puesta. No te puedes creer que por tener media docena de tertulianos la gente os tiene miedo y no se va a defender", escribía muy duramente el político del partido de Santiago Abascal.

Las acusaciones de las que se ha hecho eco Gestoso vienen por parte del youtuber Alvise, un personaje polémico que ya generó revuelo al denunciar los respiradores privados que estaba recibiendo Manuela Carmena. En esta ocasión, el que fuese asesor político de Toni Cantó, denuncia en sus redes sociales irregularidades en la fundación de Newtral, además pone en alerta el desorbitado crecimiento económico de la empresa llegando a insinuar un posible delito.

Para este youtuber, la empresa de Ana Pastor es una herramienta del Gobierno, cuyo registro de dominio está a nombre de un excargo del Partido Socialista, Ortega Casariego. Además también carga contra la hermana de la periodista, Mercedes Pastor, después de que esta recibiera nombramiento público con el nuevo Ejecutivo, directora de comunicación del ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Lejos de dejar estas dudas y ataques ahí, Alvise también ha cargado y ha sembrado la duda en contra de los beneficios de Newtral y las malas prácticas económicas que estaría cometiendo la empresa de Pastor: "No he acabado, Ana Pastor. El enchufe de tu hermana y origen Newtral en PSOE era el principio: ¿Cómo es posible que fundaras sola Newtral y en menos de 14 meses multiplicaras x200 veces el beneficio, de 5.000€ a casi 4M€, aunque no firmaras con Facebook hasta Marzo 2019?", escribía en sus redes sociales acompañando todas estas acusaciones de imágenes correspondientes a documentos oficiales que argumentarían las sospechas de Alvise Pérez.

No he acabado, @_AnaPastor_. El enchufe de tu hermana y origen @Newtral en @PSOE era el principio:



¿Cómo es posible que fundaras sola @Newtral y en menos de 14 meses multiplicaras x200 veces el beneficio, de 5.000€ a casi 4M€, aunque no firmaras con @Facebook hasta Marzo 2019? pic.twitter.com/Zw2nLQqDQQ — Alvise Pérez (@Alvisepf) April 12, 2020

De estas informaciones son las que han hecho a Luis Gestoso amenazar con la Guardía Civil a Ana Pastor. Cabe recordar que la UCO es el órgano de la Guardia Civil que investiga delitos económicos, de esta manera el diputado de Vox, con su mensaje en Twitter estaría insinuando que esta unidad podría hacer una inspección en la empresa de Ana Pastor y terminar llevándola entre rejas por las irregularidades que denuncia el diputado.

A pesar de que Pastor estos días no estos días no está escatimando en respuestas a mensajes que la acusan de todo tipo de informaciones, de momento no ha hecho declaraciones sobre las acusaciones de Gestoso ni de Alvise, mientras tanto el youtuber continúa amenazándola por redes sociales.

