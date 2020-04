¿Hasta cuándo estaríamos en casa si el confinamiento fuese como en China?

Durante 76 días, la ciudad de Wuhan se ha encontrado en confinamiento. En concreto, desde el 23 de enero hasta el 8 de abril. Ahora, con el brote por la COVID-19 controlado, sus habitantes poco a poco van volviendo a la normalidad.

Una gran cantidad de personas han salido tras el levantamiento de la cuarentena que ha durado casi once semanas. Las estaciones de tren, los aeropuertos, y las carreteras se inundaban de personas que dejaban a un lado sus hogares para emprender un viaje que tenían anteriormente previsto, o para visitar a seres queridos.

No obstante, la forma de vida ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, ahora todos los habitantes llevan mascarillas. Los datos oficiales apuntan a que en Wuhan 50.000 personas han dado positivo por coronavirus, de las que, han fallecido 2.571.

La pandemia ya ha causado más de 121.000 muertos y ha superado los 1,9 millones de personas contagiadas en todo el mundo. La OMS ha calificado así al COVID-19 dada la gran cantidad de casos que se extienden en todo el mundo. Europa mantiene las fronteras cerradas y se contabilizan por millones los ciudadanos que se encuentran confinados en sus casas. China ya ha logrado contener el virus. Por el momento se desconoce el origen del brote, cuyos primeros casos se detectaron en el mes de diciembre. En un principio se creía que el foco estaba en un mercado de marisco y pescado de Wuhan, pero esto no es más que un supuesto. Es un auténtico misterio. Además, todavía no sabemos si fue un animal el "transmisor" aunque algunas investigaciones apuntaban al pangolín.

Este virus se propaga de persona a persona mediante pequeñas gotitas respiratorias cuando una persona tose o estornude. De ahí que la distancia de seguridad sea de un mínimo de 2 metros. Hablamos de un virus que es muy susceptible de contagio, pues se calcula que cada persona infectada puede contagiar a su vez a entre dos y tres personas.

Las autoridades sanitarias recomiendan emplear mascarillas si eres persona de riesgo, lavarte frecuentemente las manos, mantener la distancia de seguridad y sobre todo, quedarte en casa. En caso de tener síntomas, llama al teléfono que tu comunidad autónoma ha puesto a tu disposición e intentarán ayudarte.

Esto es lo que ocurriría si estuviésemos el mismo tiempo confinados que Wuhan

España, que ya cuenta con más de 166.000 contagiados mantiene una cuarentena total hasta el próximo 26 de abril aunque no descartamos que se produzcan nuevas prórrogas. Si comparamos los plazos de Wuhan con los de nuestro país, en principio no podríamos salir a la calle hasta el próximo 26 de mayo.

Bien distinto es, las condiciones. Iván Redondo será el encargado de dirigir el llamado “grupo de desconfinamiento progresivo”. Moncloa ha creado una comisión para intentar retomar la vuelta a la normalidad y no errar. Es una situación totalmente excepcional y no quieren incurrir en equivocaciones, como los tests defectuosos que se vieron obligados desde el Ejecutivo a devolver. Uno de nuestros países vecinos, Italia, ha aplazado la cuarentena por el coronavirus hasta el próximo 3 de mayo. El país ya roza los 160.000 contagiados y los 19.000 fallecidos. Además, están trabajando ya en una vuelta gradual a la normalidad que no se espera hasta la primera semana de mayo.

Francia también aplaza por el momento la vuelta a la normalidad. Macron extenderá hasta el 11 de mayo el confinamiento asegurando que “vuelve la esperanza”, aunque “no sabemos cuando volverá la vida de antes”.