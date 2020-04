"Somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos que busques otra vivienda mientras dure esto ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas. No queremos más riesgos. Gracias".

Este es el mensaje que se encontró el hijo de Miriam Armero, una trabajadora de un supermercado, debajo de la puerta de su casa. A pesar de que su trabajo es fundamental para que los ciudadanos podamos disponer de artículos de comida y cuidado estos días de confinamiento, y a pesar de que arriesga su propia salud para ello, algún vecino la quería fuera de la vivienda. Su hijo recibió con mucha tristeza la carta, pues pensó que los iban a echar de su inmueble, en Cartagena.

"Llegas a casa y lo que menos te esperas es eso. Lo que me ha dolido es que no valoran que tenemos que salir todos los días y que estamos expuestos. Me siento orgullosa de trabajar en lo que trabajo porque ayudamos a muchas personas", ha dicho esta madre que, además, saca a su familia adelante sin la ayuda de nadie más.

Miriam no sabe quién escribió la nota, y aunque le diría "dos cosas", prefiere no saberlo porque "tarde o temprano " esta situación pasará y lo único que quiere "es estar bien" con sus dos hijos en casa.

Alejandro, el hijo de Miriam, ha dicho que "está mejor" debido a las muestras de cariño que está recibiendo su madre, a la que hay quien la llama "superheroína".

Porque Miriam, como el resto de servidores públicos que trabaja fuera de casa para que el país no colapse, pese a las posibilidades de contagio, es otra de las superheroínas de esta crisis sanitaria. ¡Gracias, Miriam!