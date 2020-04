Trump acusa de querer la "independencia" al gobernador de Nueva York

Estados Unidos es el país con más contagios por coronavirus en el mundo. Las cifras ascienden a más de 587 mil personas que han contraído el virus. Su dirigente, Donald Trump, se negó hasta el último momento a poner el país en cuarentena y tomar medidas, alegando que la economía era su prioridad. Finalmente, tuvo que tomar serias medidas e indicar a todos los ciudadanos que permanecieran en sus hogares.

Estas decisiones, para muchos tardías, le han provocado enemistades con algunos de los gobernadores del país. Como es el caso de Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York. Quien ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el coronavirus se extienda desde la ciudad de Nueva York hacia los suburbios. "Esto es como mirar un incendio que avanza por la hierba seca con fuertes vientos” comentó a la prensa.

Uno de los medios preferidos por el presidente de Estados Unidos para dar su opinión es la red social Twitter. En ella se ha dirigido al gobernador neoyorquino y le ha acusado de querer la independencia. “Cuomo ha estado llamando todos los días, incluso cada hora, rogando por todo, la mayoría de los cuales deberían haber sido responsabilidad del estado, como nuevos hospitales, camas, ventiladores, etc. Lo hice todo por él, y por todos los demás, y ahora parece que ¡quiere independencia! ¡Eso no va a suceder!” ha asegurado Trump.

Cuomo’s been calling daily, even hourly, begging for everything, most of which should have been the state’s responsibility, such as new hospitals, beds, ventilators, etc. I got it all done for him, and everyone else, and now he seems to want Independence! That won’t happen!