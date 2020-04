El llamativo cambio de Juan Echanove después de sus críticas al ministro Uribes: "Es un hombre excepcional"

La vida como las opiniones pueden cambiar de la noche a la mañana. Eso es precisamente lo que parece que ha sucedido con Juan Echanove. El que fuera actor de 'Cuéntame' cargó duramente contra con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, después de que este compadeciera ante la prensa y declarara que “la vida antes que el cine” defendiendo las medidas que el Gobierno había tomado en el apartado económico y que no dejaban en buen lugar al sector de la cultura.

Fue entonces cuando Echanove se convirtió en la cara de la crítica más feroz al Gobierno por "olvidarse de la cultura". El actor en sus redes sociales mandó mensajes muy duros contra el propietario de la cartera de Cultura. “¿Pero de qué vas? La sarta de estupideces que tienen tus declaraciones hace que nos demos cuenta que no conoces el sector. No eres nuestro ministro. Qué pena. ¿Primero la vida y después el cine? ¿Pero de qué vamos?”, se le podía escuchar en su discurso contra el ministro.

Además, el actor se convirtió en uno de los principales promotores de la huelga cultural digital que finalmente acabó desconvocándose tras recibir numerosas críticas por considerarse que "no era un momento para realizar ningún tipo de huelga".

Finalmente, tras toda la tormenta que había desatado, Echanove habría hablado con varios miembros del Gobierno y cambiado opuestamente de idea en tan solo un par de días.

El sorprendente cambio de Juan Echanove sobre el ministro de Cultura, Rodríguez Uribes

Tras varios días en el ojo del huracán y con un huelga desconvocada de por medio, Juan Echanove reaparecía en televisión para contar cómo había vivido estos días. Lo hacía en 'Espejo Público' con Susanna Griso al mando.

Después de las duras críticas al Gobierno, y personalmente a Rodríguez Uribes, el actor parece haber cambiado completamente de opinión, y ahora se ha mostrado defensor de todas las decisiones que tome el Ejecutivo de Pedro Sánchez en concepto de Cultura: "Estamos de acuerdo con que primero va la vida y después la cultura, pero la cultura es un sector estratégico que filtra a todos los demás y es uno de los pilares de nuestro gran motor nacional que es el turismo y tendrá mucha responsabilidad en la vigorización de la marca España", defendía su sector que en palabras del actor da trabajo a 700.000 familias de forma directa en nuestro país.

Sobre sus críticas al ministro de Cultura, el actor ha agachado la cabeza y con tono de arrepentimiento ha confesado que no debería haber utilizado esas formas para dirigirse al político: "El tono que yo utilicé con el ministro no se debe utilizar, y yo me pasé cien pueblos". Además, lejos de quedar ahí su arrepentimiento con Uribes, el actor afirmaba que había mantenido una conversación telefónica con le propio ministro que le habría hecho cambiar de opinión: "He tenido la oportunidad de hablar con él y darme cuenta de que es un hombre excepcional, muy buena persona y un gran funcionario público", decía deshaciéndose en elogios al ministro después de que unos días antes le hubiese atacado muy duramente.

La emoción de Echanove tras escuchar las nuevas medidas del Gobierno en materia de Cultura

Unos de los motivos que ha justificado el actor para referirse a su cambio de parecer, fue la rueda de prensa que dieron la ministra de Hacienda y Pedro Sánchez poco después de las críticas y el amago de huelga que se había formado tras las primeras declaraciones de Uribes. De esta manera, Echanove se ha mostrado muy emocionado tras escuchar a Sánchez y Montero afirmar que se reuniría con todo el sector para estudiar las ayudas a la Cultura por lo que está sufriendo por esta crisis y señalando la importancia del sector en la sociedad: "Cuando escuché a la ministra María Jesús Montero y al presidente del Gobierno lloré. Son muchos años esperando a que alguien declare la cultura como bien de primera necesidad. Ahora sí que sé que estamos en las mejores manos", decía mostrando emoción en su gesto.

Sobre cuando se volvería a la actividad cultural, el intérprete se ha mostrado positivo: "Los telones los vamos a levantar, entre el verano y después del verano", decía con seguridad.

Las lágrimas de Echanove que dejan confusa a Susanna Griso

Para acabar la entrevista, Echanove ha querido tener un recuerdo especial para Soria, ya que es amigo del alcalde de la ciudad castellana, y Soria está siendo una de las provincias más azotadas por el coronavirus. También ha habido tiempo para las lágrimas, ya que el interprete ha terminado medio llorando al reconocer la labor que los periodistas están realizando: "Me gusta escuchar información y estoy demasiado contaminado por la opinión. La información cuando es veraz es un bálsamo. Gracias. Os agradezco a todos el enorme trabajo que estáis haciendo con la enorme dificultad telemática, con toda la exposición y con vuestra mesura. Os agradezco vuestra profesionalidad y el cariño que habéis tenido siempre hacia la cultura", decía visiblemente emocionado. "Gracias de verdad. Nunca te había visto tan sumamente afectado", afirmaba una descolocada Susanna Griso después de ver tan afectado al actor.

Viendo esta mañana la representación de Echanove y Griso creo que ya se para quien serán los próximos GOYA al mejor actor protagonista y actriz revelación.#felizlunesdepascua



Hoy que es #DiaInternacionalDelBeso lo hubieran bordado!!



Que cada uno saque sus conclusiones pic.twitter.com/EK7d5kMUnQ — Jorge Vázquez (@jvazmed) April 13, 2020

Críticas a Echanove después de este cambio de postura

Tras esta muestra de cambio de postura por parte del actor, muchos han sido los que han aprovechado las redes sociales para cargar duramente contra Echanove por un comportamiento que muchos han tildado de "más que sospechoso".

Juan Echanove no llora por los 17.489 fallecidos.

Lloró porque Pedro Sánchez declaró "la cultura como bien de primera necesidad. Ahora sí sé que estamos en las mejores manos".

Qué pena por los millones de autónomos que no están subvencionados como ellos.pic.twitter.com/VS2hpbUmOU — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 13, 2020

Echanove, un vendido sin disimulo:



“Cuando oí a la ministra Montero y al presidente Sánchez, lloré... son muchos años esperando que alguien declare la cultura bien de primera necesidad... estamos en las mejores manos”



Por dinero baila el perropic.twitter.com/xUpaO3UYoW — Naranjito ⚫️ (@PedroOtamendi) April 13, 2020

Hoy en Espejo Público, Echanove ha estrenado su obra “Quiero dinero”.

Se trata se una tragicomedia, como se puede apreciar, donde el partido socialista de un país y un actor, se ponen de acuerdo para desviar fondos para que los actores hablen bien de la gestión del coronavirus. pic.twitter.com/EVO9RL6OFv — Flavio (@FlavioElvespa) April 13, 2020

#FinHibernacionESP

Vergüenza me da escuchar a Juan Echanove.

No sois la cultura. No sois los únicos que sufren la crisis.

Dejad de ser tan soberbios y bajad a la Tierra.

Parece mentira que seáis tan egocéntricos cuando miles de españoles se van a quedar literalmente en la calle. — Jorge R Rueda ���� (@RodRuedaJorge) April 13, 2020

A Juan Echanove le va a dar algo llorando en la tele porque necesita trabajar, os imagináis todos los que nos hemos quedado en paro y los que estáis en ERTE que aún no hemos cobrado ninguno como tenemos que estar? Venga hombre ya! #FinHibernacionESP — Belén Dobado (@BelnDobado) April 13, 2020

