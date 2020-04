El aplaudido gesto de este reconocido artista para evitar el contagio por COVID-19 en las personas sin hogar

La ola de solidaridad que nos está dejando a propagación del COVID-19, es sin duda una de las lecturas positivas que podemos atraer de esta crisis sanitaria, que está alterando nuesto día a día a nivel global. Los gestos solidarios y caritativos se cuentan por miles tanto en España como fuera de sus fronteras, para paliar los efectos negativos que esta alerta está provocando entre los colectivos más vulnerables.

Las personas sin hogar, las más vulnerables

Las personas sin hogar son de los que más riesgos asumen a la hora de ser contagiados por el coronavirus, al no disponer de los recursos necesarios para mantener un hogar y protegerse. Muchos de ellos viven en cuartos compartidos o en refugios. Pero también se puede dar la circunstancia de que ni siquiera tengan la posibilidad de lavarse las manos en países con un menor desarrollo que los territorios de nuestro entorno, o en países donde las desigualdades son más acentuadas. Ejemplo de esto último es Estados Unidos, el país con mayor índice de contagiados y fallecidos por el virus.

Por ello, no son pocos los famosos que tratan de echar una mano a estos colectivos más débiles y contribuir a que salgan adelante. Uno de ellos es el célebre artista de hip hop Lecrae, ganador de un premio Grammy y de profundas raíces cristianas, que hace un tiempo se unió a una organización benéfica en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, llamada 'Love Beyond Walls'. Una ONG que tiene entre sus objetivos ayudar a mantener a los indigentes a salvo.

La iniciativa impulsada por Lecrae

¿Qué iniciativa ha impulsado Lecrae? Teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias americanas y del resto del planeta recomiendan lavarse con frecuencia las manos como medida más efectiva para evitar el contagio del COVID-19, el artista, con la ayuda de un grupo de voluntarios de la organización, han colocado lavabos portátiles e diferentes puntos y calles de la ciudad para que los sin techo puedan lavarse las manos.

“Quería seguir haciendo lo mismo que he estado haciendo en cualquier ciudad en la que he vivido y eso es estar cerca de las comunidades marginadas y privadas de derechos”, comentaba el artista de hip hop. La organización benéfica escribió en su sitio web que la gente empezó inmediatamente a lavarse las manos una vez que las estaciones fueron entregadas, expresando su gratitud por la oportunidad que no se les había dado hasta entonces.