Tere acude a la consulta de su oncólogo "sin miedo al coronavirus"

La actitud positiva de Teresa no es tan habitual en estos tiempos en los que la epidemia ocupa todas nuestras inquietudes. Los profesionales sanitarios explican a COPE que han disminuido de forma preocupante los ingresos por ictus e infartos a pesar de que el coronavirus ha obligado a aumentar las medidas de prevención e higiene con estos pacientes crónicos en los hospitales españoles. La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Neurología (SEN) cifran este descenso de pacientes en un 40% respecto a las consultas registradas el año pasado.

Los españoles que sufren una enfermedad crónica (el 30% de la población, según el INE) son uno de los principales grupos de riesgo y temen que sus patologías se compliquen si se infectan en la consultas de los hospitales.

Se trata de españoles con enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica o la insuficiencia cardíaca; las enfermedades crónicas, donde destacan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, o la diabetes mellitus tipo 2, uno de los mayores desafíos para los sistemas sanitarios globales. A estos habría que añadir los más 800.000 enfermos a los que se les detectó algún tipo de cáncer hace menos de 5 años.

TERE NO TIENE MIEDO AL CORONAVIRUS

Lo amigos la llaman Tere y ella sabe que “si hay un lugar en el que no me voy a contagiar es en el hospital. Me da más miedo salir de casa a por el pan que ir a la consulta de mi médico”, confesaba en COPE tras recordar que “el 30 de marzo me hicieron un escáner y no me encontré a nadie por los pasillos del Hospital Universitario 12 de Octubre. Tuve que entrar por maternidad, que también está aislado, para poder llegar a donde me iban a hacer la prueba. No vi a ningún otro paciente ni acompañantes. Solo el personal sanitario que me atendió”.

Su médico, la doctora Carmen Riesco Martínez, le dirá esta semana si mantiene el tratamiento o hay que hacer alguna variación en función de los resultados que muestre ese escáner. A Teresa le detectaron el tumor en el colon hace más de un año y decidieron aplazar la operación hasta que disminuyera de tamaño con las sesiones de quimioterapia y radioterapia a las que se somete desde entonces. Ahora se encuentra mejor y, por eso, Teresa asegura que “no es momento de dejar el tratamiento” por muchas dificultades de saturación que esté sufriendo los hospitales por culpa de la pandemia.

HOSPITALES BLINDADOS CONTRA EL CORONAVIRUS

Los centros sanitarios españoles han puesto en marcha medidas especiales para proteger del contagio de COVID-19 a los enfermos crónicos a los que no pudieron aplazar la cita con el especialista. Se trata de garantizar la seguridad a otro de los principales grupos de riesgo y, sin embargo, son muchos los pacientes que han decido quedarse en casa por miedo al coronavirus.

La doctora María Luz Amador, directora médico de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) explicaba en COPE que los que necesitan continuar con su tratamiento en un centro sanitario lo siguen recibiendo con medidas extremas de higiene y prevención, pero “lo que presentan un cuadro clínico menos urgente y considera su médico que se puede hacer, se prioriza el hecho de que no acudan a hospitales porque son población de riesgo”.

ENFERMOS RELEGADOS POR EL CORONAVIRUS

Estamos ante una situación sin precedentes a la que los hospitales y centros de salud españoles se han sabido adaptar para minimizar el riesgo de contagio en esos pacientes con patología previas y que deben seguir acudiendo a consulta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 80% de las consultas de Atención Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios se debe a las enfermedades crónicas.

Por ese motivo, son pacientes que acuden habitualmente al médico y están dejando de hacerlo. Lo ha puesto de manifiesto la Sociedad Española del Corazón en un informe en el que se detalla que cómo estos enfermos han reducido sus visitas al médico en un 40% desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

La doctora María Luz Amador confirmaba en COPE que “la actividad médica continúa en los centros hospitalarios más allá del COVID-19, aunque es cierto que la dinámica ha cambiado. Pero los profesionales siguen centrados en el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes con enfermedades graves”.

CADA PACIENTE ES DISTINTO

No todos los casos son iguales y por eso, la doctora Amador explicaba en COPE que hay cinco grupos de paciente:

a)-Grupo de pacientes en tratamiento: Son los que la directora médico de la AECC recordaba que tienen que acudir al hospital y el medico valora cada caso en función del riesgo que corren. Se puede valorar si cortar el tratamiento, aplazarlo o si se tiene que mantener, en función de si las necesidades del enfermo intentando reducir al máximo el riesgo de infección.

b)-Paciente que agrava su situación: Si tienen en empeoramiento de su estado, los profesionales suelen facilitar un teléfono para que localicen a su médico y contarle la clínica que tienen. La fiebre puede ser infección por COVID-19 o porque el paciente está bajo de defensas. Que llamen y no se aguanten porque pueden sufrir, nos dicen los expertos en COPE, “riesgo de muerte colateral al coronavirus” .

c)- Pacientes pendientes de pruebas: se están intentando minimizar el número de pruebas o visitas hospitalarias y depende del tipo de urgencia de esos tratamientos.

d)- Los pacientes con diagnostico nuevo: se valora en equipos multidisciplinares en los que hay expertos que se siguen reuniendo de forma telemáticas para saber si necesitan un tratamiento.

e)- Pacientes en revisión: se está intentando hacer telemedicina de forma que el médico decide en cada caso si es necesario que se acerque al hospital o es suficiente con que le comunique su estado por teléfono.

TODOS CONTRA EL MIEDO

Por otro lado, la Sociedad Española de Farmacia se comprometió a la entrega a domicilio de medicamentos a aquellos pacientes con coronavirus o posible contagio, espaciar las visitas para evitar aglomeraciones, fomentar la concertación de citas por vía telemática, dispensar medicación para el mayor plazo de tiempo posible, pedir a los pacientes inmunodeprimidos que sea otra persona la que acuda a recoger los medicamentos y evitar el contacto con los documentos identificativos de los pacientes.

Para aclarar las dudas y temores, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto en marcha un canal de podcasts para informar y apoyar a pacientes y familiares frente al Covid-19. Pretende resolver las dudas más comunes que han ido recibiendo estos días en la AECC en relación al coronavirus y el cáncer: ¿qué es el coronavirus?, ¿cómo afecta a las personas con cáncer?, ¿cómo me puedo proteger si soy paciente de cáncer?, ¿qué debo hacer si tengo algún síntoma?, ¿qué hago si tengo que desplazarme para recibir tratamiento o acudir a consulta?

A esta iniciativa se suma la de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que ha instado al Gobierno a tomar medidas para proteger el estado de salud de los enfermos crónicos e inmunodeprimidos para evitar riesgos a la hora de desempeñar su trabajo ante la crisis del coronavirus.

