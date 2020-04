Grupo COPE lanza una campaña de donación por SMS a favor de Cáritas para ayudar a las víctimas del coronavirus

Porque cada gesto cuenta. Porque la caridad no cierra en tiempos de confinamiento obligatorio, Grupo COPE se suma a la llamada conjunta de la Conferencia Episcopal y de Cáritas para convocar a toda la Iglesia española a vivir la Semana Santa en clave de fraternidad con todos los afectados por el coronavirus.

Dentro de esta llamada a la fraternidad, centrada en la celebración del Día del Amor Fraterno en el día de Jueves Santo, Grupo COPE quiere apoyar la ayuda de Cáritas a las víctimas del coronavirus. Para ello, pone en marcha durante la Semana Santa una campaña de donación a través de SMS. Con un sencillo gesto con su teléfono móvil, las personas que lo deseen podrán hacer una donación de 1,20€ al enviar la palabra CARITAS al 28014, o bien de 6€ al enviar la palabra CARITAS al 38014.

El coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de 13.000 ciudadanos en España y ha sumido a todo el país en una crisis sin precedentes, azota con particular dureza a los 8,5 millones de personas que están en situación de pobreza y exclusión social según los datos de FOESSA. En ellos quiere volcarse más que nunca toda la Iglesia y, en concreto, Cáritas, por lo cual Grupo COPE invita a sus oyentes, espectadores y usuarios web a sumarse a esta ola de solidaridad.

COPE, CADENA 100, RockFM y MegaStarFM, así como TRECE y la revista Ecclesia impulsan esta iniciativa de fraternidad tan necesaria en este momento. Cada donación realizada por SMS se destinará íntegramente a las acciones que Cáritas está llevando a cabo de forma urgente para ayudar a los más vulnerables en esta crisis sanitaria. Las operadoras móviles con las que es posible donar, debido a que son las que permiten el envío de este tipo de mensajes, son Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. En caso de que el usuario no pertenezca a ninguna de estas, también puede efectuar la donación a través de los medios que Cáritas ha puesto en marcha y que se pueden consultar desde su página web.

Para realizar la donación, el usuario debe enviar la palabra CARITAS, sin tilde, para evitar posibles fallos técnicos de codificación que impidan que el servicio funcione correctamente. Además, hay situaciones en las que la donación puede no llevarse a cabo y que es importante conocer para evitarlas:

• El usuario ha pedido a su operadora la baja voluntaria de este servicio: en este caso deben llamar a su operadora y solicitar el alta de estos SMS de nuevo.

• El usuario ha sido portado de otra compañía recientemente (aproximadamente menos de 6 meses): en algunos casos las operadoras desactivan el SMS premium para evitar posibles impagos.

• El usuario tiene un teléfono de empresa o con extensiones: en ese caso, debe enviar el SMS al número corto añadiendo un cero, por ejemplo: 028014. De esta forma, el terminal reconoce que se trata de un mensaje a un número externo.

• El usuario es de una operadora virtual (OMV) tipo Pepephone, Jazztel, etc.: estas operadoras no ofrecen SMS premium a sus clientes por lo que no se pueden enviar este tipo de sms con esos teléfonos.

Esta iniciativa de Grupo COPE permanecerá activa desde este lunes para atender a las personas afectadas por la COVID-19 y se difunde a través de radio, televisión e internet. El coste del SMS al 28014 es de 1,20 € y el coste del SMS al 38014 es de 6€. La donación es íntegra para Cáritas. Asimismo, este servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario está operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y por la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, número de atención al cliente 902 00 28 98, apartado de correos 36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.

Cuentas de Cáritas «EMERGENCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223

CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202

SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

Bizum Donativos con el código 00089

Teléfono de donaciones: 900.33.99.99