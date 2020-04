Coronavirus | Darias: "Quien tiene que proveer de mascarillas a los trabajadores son las empresas"

19.42h LA TARDE | Juan Solo te trae las noticias que nunca oirás sobre el confinamiento. LEER MÁS

19.22h INTERNACIONAL | Nueva York supera los 10.000 muertos por coronavirus

Estados Unidos se sitúa como el país con más casos de coronavirus del mundo y Nueva York es el epicentro.

19.20h | Ábalos llama a la "distensión política" para hacer frente a la pandemia: "Ningún gobierno podrá afrontar solo las consecuencias de esta crisis"

19.14h MONÓLOGO | Expósito: "Gracias al puñetero coronavirus, han plasmado negro sobre blanco su programa político en el BOE"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza las libertades que se han limitado debido al coronavirus y coinciden con el programa de Podemos.

19.11h | Ábalos: "Para hacer frente a la pandemia se necesita distensión política".

19.08h | Ábalos: "Hemos aumentado las frecuencias de cercanías para responder al aumento de la demanda".

Rueda de prensa del ministro de @mitmagob, José Luis Ábalos, y la ministra de @territorialgob, Carolina Darias, en relación al #COVID19. #EsteVirusLoParamosUnidos

https://t.co/rX5K2VPz0L — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 13, 2020

19.00h | Buch acusa al Gobierno de jugar con la historia de Cataluña por mandarles 1,714 millones de mascarillas

Buch, ha censurado la decisión del Gobierno de entregar 1.714.000 mascarillas a la comunidad autónoma.

18.56h | Inditex da marcha atrás y no presentará ningún ERTE debido al coronavirus

El grupo propietario de Zara y Massimo Dutti tenía previsto aplicarlo a partir del 15 de abril si para entonces continuaba el estado de alarma.

18.54h | Marlaska no descarta emplear con "amparo legal" la geolocalización de móviles para fines policiales

Desde el Ejecutivo se ha explicado que quieren utilizar la inteligencia artificial para entender los desplazamientos de las personas.

18.19h | OMS pide levantar "lentamente" las medidas porque el descenso de casos coronavirus es "mucho más lento"

El director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, insiste en que la fase de desescalada sea cuando la transmisión del virus esté controlada

18.05h INTERNACIONAL | Grecia pondrá en marcha un plan de "vuelta a la normalidad" a partir del 10 de mayo

Las medidas de restricción impuestas para combatir el virus se irán levantando de manera paulatina en diferentes fases y a medida que la curva de contagio.

17.58h | El Govern aboga por recuperar el diálogo sobre Cataluña tras la pandemia

La mesa de negociación que pusieron en marcha la Generalitat y el Gobierno en febrero para hablar del futuro político de Cataluña.

17.28h | OMS, Rueda de prensa diaria que hace balance de la expansión de la COVID-19 en todo el mundo

17.19h SOCIEDAD | Solidaridad para que los hospitales se protejan de los ciberataques

Elena es HeadHunter y se ofrece para buscar a los mejores profesionales que luchen contra este otro virus que afecta a algunos centros sanitarios. INFORMA PASCUAL CLARAMONTE

17.05h INTERNACIONAL | Reino Unido supera los 11.300 muertos por coronavirus tras sumar 4.300 casos nuevos y 717 fallecidos

Las autoridades sanitarias británicas han realizado pruebas de coronavirus a 290.720 personas.

16.57h | El rey analiza con Luis Planas cómo afecta la pandemia al sector agrícola

Planas ha podido trasladarle detalles del decreto aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana.

16.09h | Interior advierte de una campaña de bulos para manipular a los ciudadanos

El ministro ha dicho ser consciente de la "incertidumbre que las desinformaciones y bulos pueden causar en nuestra convivencia".

16.01h | Unas 650.000 denuncias por desobedecer el estado de alarma desde su inicio

Marlaska ha explicado que son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las que tramitan esos expedientes de sanción interpuestos por agentes.

15.52h INTERNACIONAL | Portugal eleva a casi 17.000 los casos de coronavirus, con al menos 535 fallecidos

La Dirección General de la Salud (DGS) ha informado de 31 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas.

15.43h | Casado insiste en pedir luto oficial y dice que Sánchez lo defendió tras los atentados en Francia de 2015

El líder del PP ha recordado hoy que Pedro Sánchez "lo defendió para las 130 víctimas de los islamistas en Francia en 2015".

15.35h | Boris Johnson dio negativo por coronavirus antes de abandonar el hospital

Reino Unido superó el domingo el umbral de los 10.000 fallecidos por coronavirus.

15.25h | Salvador Illa no descarta revisar el modelo de residencias de mayores tras la pandemia

Illa respondía así al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea, en el marco de la reconstrucción tras la pandemia, revisar el modelo de residencias.

15.15h | El Gobierno prevé aprobar mañana la moratoria tributaria de autónomos y pymes

La ministra también anunció que se permitirá a autónomos y pymes renunciar al sistema de módulos para tributar por estimación directa de forma temporal.

14.38h | Antonio Banderas y Pablo Alborán donan 200.000€ a respirador creado en Málaga

El actor Antonio Banderas y el cantante Pablo Alborán colaborarán con 200.000 euros en las investigaciones del equipo de Robótica Médica de la Universidad de Málaga que ha hecho posible el respirador Andalucía Respira para los enfermos de coronavirus.

14.28h | Salvador Illa: "Somos conscientes del esfuerzo de los niños y sus familiares, actuaremos con cautela"

14.22h | Los viajes descendieron un 94,87 % en el final de la Semana Santa

Los movimientos de largo recorrido de vehículos ligeros desde las principales ciudades de España registraron este domingo, en el final de la Semana Santa, un descenso del 94,87 por ciento respecto a un día equivalente del mes pasado, y el tráfico de acceso a las ciudades también bajó un 89 por ciento.

14.19h | Salvador Illa asegura que ya se ha alcanzado el pico y que ahora hay que doblegar la curva

El ministro ha asegurado que los últimos datos de fallecimientos y contagios permiten confirmar que se ha superado la primera etapa de la pandemia. LEER MÁS

14.10h | Grande-Marlaska: "No debemos compartir aquello sobre lo que nos tenemos certeza de su origen" (En relación a las Fake News que rodean al virus).

14.06h | Grande-Marlaska: "Se ha iniciado el reparto de 10 millones de mascarillas en nudos de transporte a través del sistema nacional de protección civil"

14.05h | Grande-Marlaska: "No ha habido ningún incidente reseñable en el transporte de viajeros"

14.03h | Illa: Esta tarde me reuniré por videoconferencia con los Consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas".

13.58h | Salvador Illa: "Hemos alcanzado el pico de la epidemia. El objetivo es esta semana consolidar la segunda etapa, doblegar la curva"

13.57h | Comparecen los ministros de Sanidad e Interior tras la vuelta al trabajo en actividades no esenciales

Rueda de prensa del ministro de @sanidadgob, Salvador Illa, y el ministro de @interiorgob, Fernando Grande-Marlaska.#EsteVirusLoParamosUnidos

13.53h RELIGIÓN | El Papa reza por las mujeres en riesgo de violencia doméstica en este tiempo de confinamiento

Francisco ha rezado esta mañana el Regina Coeli, la oración que sustituye al Ángelus en tiempo pascual.

13.36h | El Ejército desinfecta hoy 106 residencias y 44 hospitales y centros de salud

Los 7.649 militares desplegados este lunes en la operación Balmis contra el coronavirus tienen previsto desinfectar 106 residencias de mayores, 38 centros de salud y 6 hospitales y actuar en un total de 262 localidades.

13.32h | Fallece por coronavirus el ex director general de la Policía Juan Cotino

El exvicepresidente del Gobierno valenciano, expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía, Juan Cotino, al que se le diagnosticó una infección por coronavirus. LEER MÁS

13.27h | 5.685 Multas en las carreteras por incumplir el confinamiento en Semana Santa

La Guardia Civil ha controlado durante cinco días de Semana Santa, del miércoles al domingo, a alrededor de 376.000 vehículos y ha sancionado a 5.685 personas por incumplir las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma al pretender viajar a otras residencias y burlar el confinamiento.

13.24h MÁLAGA | Guía práctica para hacer transferencias bancarias sin salir de casa

Te descubrimos sencillos pasos para operar con tu banco sin salir de casa. INFORMA COPE MÁLAGA

13.20h | Justicia enviará un formulario diario a los Registros civiles para hacer el recuento de fallecidos

De este modo se subsana uno de los problemas surgidos al colapsarse el correo electrónico.

13.19h BARCELONA | Los especialistas alertan que el confinamiento puede hacer aflorar nuevos adictos al juego online

Preocupa especialmente el público más joven. En los últimos 10 años han aumentado un 12% los jugadores menores de 25 años. INFORMA COPE BARCELONA

13.17h HERRERA EN COPE | El esfuerzo de los carteros en tiempos de coronavirus: "Las comunicaciones no se pierden ni en la guerra"

Estos profesionales se sienten desprotegidos ya que tienen que repartir el servicio postal sin las debidas medidas de prevención sanitarias.

13.15h | El Defensor del Paciente denuncia en la Audiencia Nacional a las CCAA con más ancianos fallecidos

Madrid, Castilla y León y Cataluña son las tres comunidades denunciadas por los ancianos fallecidos en residencias por coronavirus.

13.12h SEVILLA | Denunciadas en Camas 8 personas por saltarse el confinamiento para participar en una barbacoa

Un total de 8 personas han sido denunciadas por saltarse el confinamiento para celebrar una barbacoa en la azotea de un edificio de viviendas de Camas. INFORMA COPE SEVILLA

13.10h LÍNEA EDITORIAL | Coordinación e información

El retorno de las actividades no esenciales y la distribución de mascarillas fue ayer, otra vez, motivo de queja de algunos presidentes autonómicos en la reunión telemática que mantuvo con ellos Pedro Sánchez.

13.08h ANDALUCÍA | Adelante acusa al Gobierno de "poner en riesgo la salud de los trabajadores" por la vuelta a la actividad

La portavoz adjunta de la confluencia de Podemos e IU Andalucía ha reaccionado así a la vuelta a sus puestos de trabajadores de actividades no esenciales.

13.00 Finaliza la rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del coronavirus.

Rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos

13.00 | TELEVISIÓN Sánchez recibe la crítica más despiadada de quien nunca se lo esperaría: "Es un psicópata"

El presidente del Gobierno no se podía esperar que este famoso personaje le acusara también de falta de empatía durante una entrevista

12.53 | María José Sierra, sobre los estudios de seroprevalencia: "Está ya diseñado se está terminnado la fase de logísitica, 60.000 personas a las que se va a testar, empezará en unos días y en semanas tendremos los resultados. Se medirá el porcentaje de población tiene anticuerpos y ha pasado ya la enfermedad".

12.49 | María José Sierra, del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias sobre las mascarillas: "Son un complemento, aunque no hay estudios concluyentes, los organismos internacionales dicen que puede tener utilidad. Son una recomendación, pero lo fundamental es la detección temprana de los casos y un aislamiento".

12.46 | Alerta ante una campaña masiva que pide dinero a cambio de no difundir supuestos vídeos de contenido sexual

Exigen una cantidad de dinero (entre los 1900 y los 3900 dólares) con la amenaza de enviar el vídeo a todos sus contactos si no se realiza el pago Informa COPE Pamplona

12.45 Las personas obesas tienen más riesgo de complicaciones frente al coronavirus

Las personas obesas tienen más riesgo de complicaciones frente al coronavirus, según el doctor Gontrand López-Nava, director de la Unidad de Endoscopia de la Obesidad del Hospital Universitario HM Sanchinarro.

12.41 | María José Rallo, secretaria general de Transportes, en directo: "El domingo hubo cifras de movilidad muy bajas en todo el transporte. todos los modos de transportes. Esta mañana se ha producido el reparto de mascarillas sin incidencias con la colaboración de la policía, guardia civil, policía municipal y protección civil.

"La hora punta de hoy podría calificarse de normal"

12.40 | HERRERA EN COPE Los oyentes denuncian "la improvisación del Gobierno" con el regreso de los profesionales no esenciales

Los 'fósforos' han lamentado que ni Sanidad ni Trabajo están haciendo test y que las empresas no reciben ayuda para protegerlos con mascarillas y guantes

12.35 | Comparece María Pilar Allué, comisaria principal de la Policía Nacional. "El retorno al trabajo no significa una relajación de las medidas, ayer ayer 89 personas fueron detenidas por incumplir el estado de alarma y a más de 4.000 se les propuso para sanción". Iniste en la prudencia en el manejo de las redes sociales. Recuerda que la policía también patrulla por el ciberespacio. En este sentido dice que la Policía ha detectado una cadena de mensajes que dice que el gobierno está contratando a médicos extranjeros sin titulación, "es una estafa y rotundamente falso".

12.30 | José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en directo: Insiste en cumplir estrictamente las medidas de confinamiento. "Para apoyar este esfuerzo de los ciudadanos ayer 22.000 guardias prestaron servicio en España. Hubo 77.500 identificados y se tramitaron 5.500 denuncias. Se detuvieron 28 personas".

12.25 | Comparece Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa: "7.649 efectivos trabajan hoy en 262 localidades, desinfecciones, mantenimiento de hospitales de campaña...".

12.22 | Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del coronavirus. Comienza María José Sierra, del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias: que confirma la tendencia descendente. "El incremento en el número de casos por coronavirus en España sigue en la misma dimensión, del 2%", aunque recuerda que es lunes.

12.00 | AMPLIACIÓN DE DATOS DE HOY LEER MÁS

11.49 | JUEGO PARA EL CONFINAMIENTO Juegos para el aislamiento: Hundir la flota

Es un clásico de los juegos en casa para días de lluvia. Este lunes es lluvioso y seguimos en confinamiento

11.48 | Casi 17.000 personas han seguido los oficios de Semana Santa desde Covadonga

El Arzobispo de Oviedo ha presidido las misas del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, Vigilia Pascual y Domingo de Pascua Informa COPE Asturias

11.47 | Localizan un jabalí deambulando tranquilamente por las calles de Madrid durante el confinamiento

Un jabalí ha sido localizado esta pasada noche en la ciudad de Madrid, en la glorieta de Rocío Dúrcal, entre calle Francos Rodríguez y avenida Pablo Iglesias, siendo captado su 'paseo' en vídeo por parte de varios vecinos desde sus viviendas. Informa COPE Madrid

11.45 | Los desgarradores testimonios de aquellos que pierden a sus seres queridos sin despedirse: "Sin aliento"

11.42 | El Papa pide un "salario universal" para los trabajadores que no tienen uno "estable para resistir"

11.33 | ÚLTIMA HORA | Desciende la cifra de muertos en España tras una subida del domingo; 517 fallecidos en 24 horas

El ritmo del coronavirus ha registrado este lunes el mayor parón hasta la fecha, con 517 fallecidos en 24 horas, que suman un total de 17.489, y 3.477 contagiados más, una cifra que no se veía desde el pasado 18 de marzo, con lo que ya son 169.496 los casos confirmados.

Además, la cifra de personas que supera la enfermedad también mantiene su tendencia al alza y este lunes se han contabilizado otras 2.336 más, que elevan la suma a 64.727.

11.27 | Marlaska niega discrepancias en el Gobierno por la vuelta al trabajo pese a las críticas de Podemos en redes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que ningún miembro del Gobierno ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que rectificara y no levantara la suspensión de actividades no esenciales. "No, no aconteció en ese sentido, se ha actuado con unanimidad", ha defendido a pesar de que este domingo miembros de Unidas Podemos criticaran esta decisión a través de las redes sociales.

11.19 | El ministro del interior, Grande Marlaska ha asegurado que a finales de semana las mascarillas llegaran a las farmacias.

11.17 | Trabajadores no esenciales, sobre todo de la construcción y la industria están volviendo hoy a la actividad, y lo están haciendo con cierta dificultad como reconocían fuentes del sector a COPE. En este marco, Sanidad publica en su cuenta de Twitter las buenas prácticas en el centro de trabajo

��Buenas prácticas en el centro de trabajo



✔️ Siempre a 2 metros entre personas



✔️ Evita desplazamientos al trabajo que no sean esenciales



✔️ No es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral si es posible la distancia interpersonal #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/OoGqmrpPDu — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 13, 2020

11.15 | El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este lunes que de los "famosos Pactos de la Moncloa" no le consta "absolutamente nada" y de la anunciada reunión esta semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos para un gran acuerdo no ha recibido "ni una llamada".

"No sé si se va a hacer esta semana, qué día, cómo van a ser o si habrá una ronda individual, no tengo la menor idea", ha dicho Esteban en una entrevista en RNE.

A la pregunta si el PNV seguirá apoyando al Gobierno pese a las tensiones por la gestión de la crisis sanitaria, Esteban ha considerado que "ahora no toca hablar de eso con la que está cayendo" y ha admitido que pese a las diferencias, "no es el momento de especular".

11.12 | Casado, dispuesto a hablar con Sánchez pero no ve sincera su oferta de pacto

El líder del PP ha asegurado que "siempre" está dispuesto a hablar con el presidente del Gobierno pero que no lo ve "sincero" en su petición

11.11 | La Residencia Mare de Déu del Lledó vive la reclusión con tranquilidad asegurando el contacto con las familias

11.10 | Los tuits que muestra la diferencia entre la oposición del PSOE al ébola y la del PP al coronavirus

El alcalde de Madrid ha pedido comparar tuits de Casado sobre Covid-19 con los de Sánchez sobre ébola para ver "la lealtad" LEER MÁS

11.00 | Rusia eleva el balance del coronavirus a más de 18.000 personas contagiadas y 148 muertos. LEER MÁS

10.59 | Las medidas sanitarias que adoptan los ganaderos por la crisis del coronavirus

Ganaderos y agricultores siguen las medidas sanitarias desde que empezó la crisis del coronavirus

10.58 | El duro cara a cara de Macarena Olona (Vox) con Xavier Fortes: "TVE oculta el dolor de los españoles"

La diputada de la formación de Abascal cree que la cadena pública está trabajando "al servicio del régimen" de Sánchez LEER MÁS

10.40 | Los carteros, los otros héroes de la crisis del coronavirus​

Son también un servicio esencial. Los carteros han seguido trabajando durante el confinamiento y a mayor ritmo que antes LEER MÁS Informa Susana Moneo

10.33 | La pandemia del coronavirus supera los 1,85 millones de casos con más de 114.000 muertos

La pandemia deja un balance de 1,85 millones personas contagiadas y más de 114.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos como el país más afectado, con más de 550.000 casos y más de 22.100 muertos.

Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado a las 9.00 horas de este lunes, el coronavirus deja 1.850.966 personas contagiadas, 114.269 víctimas mortales y 434.703 personas curadas en 185 países y territorios.

Estados Unidos es el país más afectado, tanto por el número de casos como por la cifra de víctimas mortales. Tras sumar 28.900 casos en las últimas 24 horas, Estados Unidos contabiliza un total de 557.590 personas contagiadas, 22.109 muertos y 95.523 personas recuperadas. Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 190.288 casos y 6.898 fallecidos.

España conserva la segunda posición por número de contagios, con 166.381 casos y 17.029 muertos, seguida por Italia, que contabiliza 156.363 personas contagiadas y 19.899 víctimas mortales por COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus.

10.17 | Almeida urge a realizar test masivos para poder reactivar la economía

El alcalde de Madrid ha urgido este domingo a hacer test masivos a la población para poder reactivar la actividad económica, que en su opinión “no puede seguir parada mucho más tiempo”.

Tras señalar que se puede ser “razonablemente” optimista a la vista de la evolución de las cifras de contagiados y fallecidos, el alcalde ha subrayado la necesidad de los test masivos para aquellos que pueden salir a la calle por no estar infectados.

“Es la solución y la pasarela que conecta” la prioridad de la atención sanitaria y la de la reanudación de la vida económica, ha añadido Almeida tras participar en un acto de homenaje de la banda de la policía municipal a los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón.

10.00 | Almeida plantea estudiar "fórmulas" para que los niños puedan salir de casa

El alcalde de Madrid plantea estudiar "fórmulas" para que los niños puedan salir de casa acompañados de algún adulto y evitar así el "desgaste psicológico" del confinamiento, especialmente en los hogares con menores.

En una entrevista, Almeida ha lamentado el "desgaste psicológico que tienen todos los ciudadanos confinados en su casas", sobre todo aquellas familias con menores que llevan un mes sin salir a la calle y tienen la perspectiva de que van a seguir así al menos dos semanas más.

"Hay un desgaste psicológico tremendo, muy importante, que también desde las instituciones tenemos que amortiguar en la medida de lo posible y por tanto establecer soluciones", ha dicho.

9.56 | DEFENSA La Brigada Guadarrama monta literas para personas sin hogar

Los miembros de las Fuerzas Armadas han realizado 10.960 intervenciones en 1.207 poblaciones desde el 15 de marzo

LEER MÁS Informa Manuel ÁngeL Gómez, jefe de Internacional de COPE

9.54 | HERRERA EN COPE ///AMPLIACIÓN/// El consejero de Justicia de Madrid, en COPE: "Me enteré del reparto de mascarillas por un tuit de Illa"

Enrique López critica "la falta de coordinación" del Gobierno central y acusa a Sánchez de actuar con un criterio de "hechos consumados" LEER MÁS

9.42 | HERRERA EN COPE El comentario de Luis del Val: Parece que los derechos de los perros están por encima de los derechos del niño. Por cierto, he preguntado a mis hijos, que tienen amigos de su misma edad, con hijos pequeños, y ninguno tiene noticias de que Isabel Celáa, que dijo pomposamente que los niños no eran de los padres, se haya presentado en ninguno de esos hogares para interesarse por los niños. A ver si sucede que los niños sí que son de los padres". LEER MÁS

9.39 |HERRERA EN COPE/// Ampliación/// Ángel Expósito: "Más del 15% de los contagiados en España son sanitarios, récord del mundo" LEER MÁS

9.36 | Demencia senil en tiempos de coronavirus

Tiene 94 años y mantiene la elegancia que siempre tuvo. Estaba acostumbrado a salir a la calle todos los días. Sus hijos, que son nueve, le sacaban de paseo en su silla de ruedas o en coche. Incluso, algún día, tomaba el aperitivo. Pero desde que se decretó el estado de alarma, Carlos Pérez-Pla está confinado en su casa, como todos. Pero hay que tener en cuenta su edad y que, además, sufre demencia senil, y esto hace que el encierro en casa no sea fácil ni para él ni para su familia. Está viudo y vive con su hija Mamen y con su cuidadora, María. “Esta situación de confinamiento ha robado la paz a mi padre” dice a COPE su hija. Carlos Pérez-Pla no entiende lo que pasa, no entiende por qué le han roto su rutina Patricia Rosety te cuenta su historia, SIGUE LEYENDO

9.35 | Una persona denunciada en Navarra por organizar una fiesta en su casa

El denunciado había invitado a varias personas, contraviniendo con la fiesta la normativa del estado de alarma

LEER MÁS Informa COPE Pamplona

9.30 | ¿Son realmente eficaces las mascarillas que el Gobierno está repartiendo en el transporte público? LEER MÁS

9.25 | HERRERA EN COPE El Cardenal Juan José Omella. Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Espiscopal Española: "Cáritas está en todas las parroquias desviviéndose estos días para ayudar. Se han triplicado las peticiones".

9.23 |HERRERA EN COPE El Cardenal Juan José Omella. Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Espiscopal Española: "La Iglesia está haciendo una labor ingente, aunque no salga en los medios"

9.20 | HERRERA EN COPE El Cardenal Juan José Omella. Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Espiscopal Española, en directo: "Los obispos ante el confinamiento y no aglomeración de gente hicimos el decreto de que no hay obligación de no ir a misa y tendríamos que respetarlo, lo importante es no salir de casa, que es lo que nos han pedido y celebrar la Eucaristía a través de streaming y televisión, hay que ser disciplinados".

9.18 | HERRERA EN COPE. Escucha ya y lee el monólogo completo de Carlos Herrera: "Esto no es una guerra, la gente muere por una enfermedad que no se supo prevenir" LEER MÁS

9.13 | Almeida pide comparar tuits de Casado sobre Covid-19 con los de Sánchez sobre ébola para ver "la lealtad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido comparar los tuits del presidente del PP, Pablo Casado, durante la actual pandemia del Covid-19, con los escritos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la crisis del ébola, en 2014, para ver "qué concepto de lealtad" maneja Sánchez.

Así lo ha indicado en una entrevista con La Sexta, donde ha defendido que la postura del Partido Popular durante esta pandemia es de "lealtad", pues su deber como oposición es "decir al gobierno en qué se debe mejorar".

9.06 | HERRERA EN COPE Escucha ahora comentario de Ángel Expósito "Los 25.000 sanitarios contagiados son un ejemplo de lo mal que se han hecho las cosas"

8.59 | La 'receta' de Herrera a Irene Montero por pedir una salida antifascista al coronavirus: "De verdad, Irene..."

La ministra de Igualdad también sorprendió al definir a Pablo Echenique como "el político con más ingenio” de España. No te pierdas el comentario completo de Carlos Herrera... LEER MÁS

8.55 | China da un paso atrás y registra 108 nuevos casos de coronavirus, 10 de ellos de transmisión local

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes 108 casos nuevos de coronavirus, de los que 98 proceden del extranjero, y dos muertes más LEER MÁS

8.54 | HERRERA EN COPE El consejero madrileño de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López, en directo sobre el supuesto desfase en las cifras de fallecidos: "Sabremos cuántas personas han muerto como consecuencia del coronavirus"

8.50 | HERRERA EN COPE El consejero madrileño de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López, en directo: "Un problema como este tiene que fomentar la unión, pero la unidad hay que creersela"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, frente al Hospital Gregorio Marañón, en Madrid (España) a 12 de abril de 2020. La Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid ha actuado frente al centro para homenajear al personal, que lucha contra la pandemia de Covid-19. Además, los agentes han aplaudido en reconocimiento a la labor de la plantilla.Jesús Hellín / Europa Press

8.48 | HERRERA EN COPE El consejero madrileño de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López, en directo: "Sigue preocupando la situación por la alta mortalidad en la gente mayor".

8.48 | HERRERA EN COPE El consejero madrileño de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López, en directo sobre el reparto de mascarillas higiénicas que a partir de este lunes en el transporte público en Madrid: "Se está haciendo no sin dificultades por la falta de coordinación. Tuve conocimiento de que esto iba a ocurrir por un tuit el viernes del ministro de Sanidad, Salvador Illa". Desde la comunidad de Madrid hemos trabajado con mucha autonomía, aportando ideas que han hecho que la comunidad haya dado respuesta eficaz a problemas como los depósitos de cadáveres en los días más duros, con ideas que luego han sido replicadas en otras comunidades y partes del mundo.

8.44 | La tertulia de HERRERA EN COPE. "Para un Pacto de la Moncloa se necesita una autoridad que Sánchez no tiene, no transmite credibilidad de ningún tipo, él que ha fragturado la sociedad".

8.41 | HERRERA EN COPE Sónsoles Ónega en la tertulia: "No sabemos de qué va este pacto que está ofreciendo el gobierno, hasta ahora la situación ha ido a peor. Se les está abriendo una gran grieta en las Comunidades Autónomas"

8.37 | HERRERA EN COPE: A esta hora Sergio Barbosa ofrece las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España:

Primera clave…Esta semana se cumple un mes de estado de alarma con la vuelta hoy al trabajo de los servicios no esenciales Varios millones de trabajadores vuelven entre hoy y mañana a la actividad presencial en sectores como la construcción, la industria y muchos autónomos. La policía está repartiendo desde las 6 de la mañana mascarillas en metro, cercanías y autobuses aunque su uso no es obligatorio. Se pide que en la medida de lo posible se teletrabaje. Sánchez insiste en que el confinamiento aún no ha terminado…

Segunda clave.- España sufre un nuevo repunte en la cifra de fallecidos pero bajan los contagios según los datos oficiales. El número de víctimas mortales entre el sábado y el domingo sube hasta las 619, lo que supone 109 más que el día anterior. El total de muertes roza la barrera de las 17.000. Por primera vez el porcentaje de nuevos contagios está por debajo del 3 % pero en realidad son muchos más ya que solo se contabiliza a los que se han hecho el test y han dado positivo.

Tercera clave.-Como cada día nos agarramos a las altas…La línea de recuperados que sigue ascendiendo. Con 3.282 nuevas altas en las últimas 24 horas y más de 62.000 desde que comenzó la pandemia. El 37 % de los contagiados ha logrado ya derrotar al coronavirus.

Cuarta Clave…Empieza a funcionar el hospital de campaña de la Fe en Valencia… Ya ha sido totalmente desinfectado este domingo y está listo para acoger a más de 500 pacientes. Ha sido construido en aluminio, un material en el que el virus sobrevive solo durante dos horas.

Quinta clave.- Boris Johnson ya está en casa. Ha dejado el hospital después de una semana en la que la sanidad publica me ha salvado la vida…dice Boris Jonhson…Ahora, tras una semana hospitalizado y tres días en la UCI, el primer ministro británico tendrá que pasar aún unos días de recuperación…

8.36 | HERRERA EN COPE El comentario de Santiago González sobre la comparecencia de Sánchez este domingo a la hora del telediario: "Aló presidente tiene aires venezolanos"

8.27 | HERRERA EN COPE Escucha y lee aquí 'La mirada económica de Gay de Liébana' de hoy: “¿Dónde está el dinero?”

La trituradora de gasto público que es nuestro Estado ha devorado nuestras contribuciones y tiene la caja seca y la deuda al límite

No hay dinero, por parte del Estado para afrontar el apocalipsis económico que se vislumbra. Y no será porque los españoles no hayamos apoquinado todos estos años, pasando de pagar en 2011 350.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales a 440.000 millones en 2019. Sin embargo, la trituradora de gasto público que es nuestro Estado ha devorado nuestras contribuciones y tiene la caja seca y la deuda al límite. LEER MÁS

8.25 | Carlos Herrera 'reta' al coronavirus cada día con distintas camisetas de fútbol AQUÍ PUEDES VER LA GALERÍA DE FOTOS Y VER LA ELEGIDA PARA HOY

8.20 | HERRERA EN COPE, Ya puedes escuchar el comentario de Juanma Castaño; "O todos o ninguno"

8.18 | La tertulia de Herrera en COPE: "A qué dedica el tiempo el gobierno que aún no tenemos mascarillas y llevamos un mes recluidos"

8.10 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy: "Ayer Irene Montero pidió una salida antifascista de la crisis. Irene reseteate , ese lenguaje demagógico, resulta profundamente irritante, por decir algo"

8.09 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy: "Los españoles estamos compensando con nuestro confinamiento los fallos de previsión del gobierno"

8.08 |HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy: "Ayer Sánchez volvió a irrumpir para hacer propaganda, salió mas chavista que nunca, a colonizar el telediario, porque no teniía nada nuevo que decir. Llamativo el lenguaje bélico que usó; 'hay que salir combatiendo, nadie nos va a vencer, el enemigo se ha propuesto arrebatar vidas....'. Utiliza una retórica hueca pero no es inocente, él necesita que esto sea una guerra, primero para buscar un enemigo, para esquivar su responsabilidad y luego para presentarse como el vencedor de la guerra. Pero esto no es una guerra, es una epidemia, es una catástrofe de salud pública, la gente no muere por bombas, muere por una enfermedad que no se supo prevenir en condiciones".

8.00 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy: "Cunde es la sospecha de que estamos confinados porque el gobierno no sabe como sacarnos de casa. Para salir hacen falta test masivos, datos sobre contagidos que los han superado... y no tenemos nada de eso.... "

4.55 | Corea del Sur se mantiene en cifras similares a las de los últimos días, pero alerta de contagios grupales. Corea del Sur ha mantenido constante durante el lunes sus cifras de contagios y fallecimientos por coronavirus al registrarse tres muertes y 25 casos más, siete positivos menos con respecto al domingo, pero ha alertado de contagios grupales en hospitales y centros religiosos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés), ha contabilizado la cifra total de contagios en 10.537, mientras que 217 personas han muerto en el país por el Covid-19.

4.28 | Los contagios "importados" del coronavirus siguen al alza en China. Los contagios provenientes del extranjero, los llamados casos "importados", continúan aumentando en China y supusieron 98 de las 108 nuevas infecciones detectadas este domingo en el país asiático, un nuevo máximo desde marzo, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Esta cifra supone un aumento respecto a los 97 "importados" (99 totales) del día anterior, que a su vez había más que duplicado los 46 nuevos infectados totales por el coronavirus SARS-CoV-2 que las autoridades sanitarias comunicaron el pasado sábado en su parte diario.

3.17 | Argentina registra 2.208 casos de COVID-19 y 95 fallecidos. El número de fallecidos por COVID-19 en Argentina ascendió este domingo a 95, tras registrarse cinco nuevas muertes, y el número de contagios subió a 2.208, informaron las autoridades sanitarias. El presidente, Alberto Fernández, estimó esta noche que el pico de contagios podría registrarse de forma más lenta por efecto de la cuarentena y pidió cumplir con el aislamiento social obligatorio decretado porque "no hay que desperdiciar todo en dos minutos".

2.41 | México registra 296 muertos por COVID-19 y sopesa alargar la cuarentena. México registró este domingo 296 fallecidos por COVID-19, 23 decesos más que el día anterior, mientras que el Gobierno estudia alargar las medidas de distanciamiento social al menos hasta el 10 de mayo. Las autoridades sanitarias informaron en rueda de prensa que desde el inicio de la pandemia el país lleva 4.661 enfermos confirmados, un aumento de 442 casos en las últimas 24 horas, y 1.846 personas se han curado.

1.14 | Brasil registra 99 muertes y 1.442 nuevos casos de Covid-19 y Bolsonaro dice que el virus "se está marchando". El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado este domingo ante un grupo de líderes religiosos que el coronavirus "está empezando a irse", después de que el último balance haya arrojado 99 muertes y 1.442 nuevos casos más en las últimas 24 horas. "Parece que está empezando a irse esa cuestión del virus, pero está llegando y golpeando fuerte la cuestión del desempleo", ha destacado durante una conversación con líderes religiosos por videoconferencia con motivo de la Semana Santa, emitida a través de su cuenta de Facebook.

