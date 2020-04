¿Por qué la levadura es el producto más demandado durante el confinamiento?

Desde que se decretó el Estado de Alarma y nos quedamos en casa hemos descubierto nuevas aficiones o hemos elevado nuestro nivel en tareas que hacemos en nuestro hogar. Una de las aficiones que más se ha multiplicado es cocinar y más concretamente hacer respostería. Las familias se reunen en la cocina para hacer un bizcocho, preparar un pan artesano. Hay un dato que corrobora esta teoría y que además es demoledor: la levadura es ahora mismo el producto más demandando por el consumidor y ha aumentado sus ventas un 1500%: “Notamamos que ahora a las familias les apetece hacer cosas en la cocina que antes no hacían o lo hacían de manera más esporádica y un claro ejemplo es la realización del pan. La temporada para las empresas que nos dedicamos a vender productos para elaborar tu propio pan a es otoño e invierno que es cuando estamos más en casa y con el buen tiempo bajan la ventas. Al estar ahora más tiempo en casa ese ritmo ha aumentado”, explica en los micrófonos de COPE Málaga Andrés Bonilla, propietario de El Amasadero empresa de Alhaurín el Grande que se dedica a proveer al consumidor de los productos necesarios para elaborar tu propio pan.

ESCASEZ

El problema es que al haber tanta demanda los productos para elaborar tu propio pan empiezan a escasear. Un ejemplo claro es la levadura. En estos tiempos es tarea casi imposible encontrar en cualquier superfecie la levadura: “La fábrica que suele proveer de levadura se encuentra en Francia. Hay distintos tipos de levaduras pero todas están empezando agostarse. Las más utilizadas son las de formato domestico, cuando se agotan probamos con la fresca hasta el punto de que ya están agotando las existencias de todo tipo de levaduras. Teníamos un pedido de 20 kilos encargado desde semanas atrás y me han mandado 10, el pedido para abastecer España lo tienen que adelantar y no tienen fecha”, explica Bonilla.

RAZONES

La explicación de porque no surten a los consumidores es fácil de entender: “Han fabricado todo lo que podían. Su previsión de elaboración de levadura para 2020 terminaba en julio o agosto. Pero en abril se le has acabado y no pueden adelantar. Ese miedo a no poder encontrar la levadura hace que el cliente cuando la encuentra pide de más y se agota rápidamente. Hay gente que nos pide levadura para 100 kilos de harina. Para hacer cualquier tipo de pan sólo es necesario añadir una pequeña cantidad de levadura no es necesario ni echar el sobre entero que solemos comprar,” advierte el propietario de El Amasadero.

Aunque a las personas les entre el afán de comprar convulsamente levadura para tenerla almacenada debemos tener en cuenta una consideración: la levadura tarda en caducar: "La levadura pierde eficacia con el paso del tiempo. Son hongos, no se hecha a perder. La desidratada dura sobre un año. Esos hongo suelen durar, pero sí es cierto que pierde eficacia con el paso del tiempo, pierde algo de fuerza a los dos años, pero para echarse a perder tiene que pasar mucho tiempo”.

SUSTITUIR LA LEVADURA

¿Si no tenemos levadura que hacemos? Para todo hay remedio pero en el caso de la levadura para hacer pan debemos armarnos de paciencia: “La levadura de panadería no se puede sustituir. Lo único sí se puede hacer es hacerlo con masa madre. El problema es que para hacer la masa madre partiendo desde cero se tarda de 7 a 10 días. Y meto que a los principiantes no les apetecerá esperar tanto.”

Si lo que queremos es hacer un bizcocho, Andrés Bonilla sí que nos aporta un solución para sustituir la levadura: “En el caso de la respotería sí se puede sustituir por bicarbonato o cremor tártaro. Pero insisto en que no es necesario añadir grandes cantidades de levadura”

RECETA PARA HACER PAN

Por si te quieres animar te ofrecemos una sencilla receta para que hagas tu propio pan:

Para un kilo de pan

600 G HARINA

360 G AGUA

Una cucharada de postre de levadura

Una pizca de sal

Dejamos una hora que fermente y luego 1 hora fermenta y luego 1 hora en el horno

