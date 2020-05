Coronavirus | Pablo Casado, en COPE: "Sánchez cada vez está más solo porque su gestión ha sido nefasta"

8.39 | EN DIRECTO EN HERRERA EN COPE, PABLO CASADO, presidente del PP: "Sánchez cada vez está más solo porque la gestión de esta crisis ha sido nefasta"

Pablo Casado sobre su abstención: "Somos un partido de estado coherente.

Pablo Casado: "Sánchez está muy cómodo gobernando con el Plan A"

Casado: "No solo somos la oposión, somos la alternativa. Si me quedo con algo de ayer que las cifras de destrucción económica son catastróficas, Sánchez no dijo nada y le pregunté".

Casado: "Desescalar sin material sanitario es salir a un campo de minas. Sánchez ha recurrido al confinamiento, que ya se hacía en la Edad Media, tiene que hacer algo más y en eso ha fallado"

8.38 | HERRERA EN COPE Matías, el taxista madrileño que ha donado 20.000 mascarillas a sus vecinos y compañeros

8.30 | HERRERA EN COPE Ya puedes escuchar y leer la mirada económica de Gay de Liébana: “Licencia para movilizar”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Como lo de la movilización de los 200.000 millones de euros para salvar a la economía española que se nos dijo con grandilocuencia desde la Moncloa, ya sabe usted, Don Carlos, que no lo tenía nada claro, al final llamé al amigo Bond,James Bond, para que indagara. El agente 007, Bond, James Bond, me saca de dudas: aunque el Gobierno diga que el total impacto de las medidas para combatir el COVID-19 es de 138.923 millones (sic), en realidad sólo son 22.629 millones… ¿Y eso, Bond?, le inquirí. Bond, James Bond, me lo matizó: en las medidas de gastos por 28.403 millones, de hecho, hay 2.868 millones que ya correspondían a las Comunidades Autónomas, de dinero a entregar: eso no tiene nada que ver con combatir el coronavirus. Luego hay 2.907 millones que corresponden a exenciones (?) y moratorias de cotizaciones sociales que, a la postre, el Estado cobrará más tarde o por conducto usual o por vía de apremio. Y lo de las medidas de liquidez de los flamantes 100.000 millones de euros, nada... Son los avales que el ICO da pero que de los tantos miles de millones de euros que nuestras empresas están solicitando en ese vía crucis en el que el Gobierno las ha metido, solo se han avalado 25.845 millones de una financiación que ha llegado a las empresas de 33.833 millones de euros.

Madrid retirará los menús de comida rápida a los escolares más necesitados a partir del día 15 de mayo

8.00 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera en el monólogo de hoy, sobre la negativa del director del Centro de Emergencias Fernando Simón a dar los nombres de los 12 expertos que deciden las fases: “Fernando Simón no está para hablar de política, si son expertos es porque tienen opiniones independientes basadas en consideraciones científicas, es inasumible democráticamente. Tenemos derecho a saber quiénes son los expertos y sus cualificaciones”.

Carlos Herrera: “En el Congreso ayer Sánchez tuvo que escuchar críticas muy duras”

Carlos Herrera: “Solo cuando había un riesgo de perder la votación, Sánchez se puso las pilas, salvo al PP ofreció concesiones a diestro y siniestro, luego ya veremos si las cumple o no. Ayer se trataba de aislar al PP".

Carlos Herrera: "Los votos de Arrimadas s le han dado a Sánchez un balón de oxigeno. Arrimadas gana un espacio político que no tenía y recibe elogios envenenados de sus adversarios, pero corre el riego de arrepentirse en un futuro (,,,) los éxitos de hoy a lo mejor son los lastres de mañana".

Carlos Herrera: "La vocación de Sánchez sigue siendo mantener la mayoría Frankestein“, le recuerda el comunicador a la l'ñider de Cs.

Carlos Herrera: “El otro protagonista de ayer, Pablo Iglesias, estuvo en el Congreso pero no se le vio".

Carlos Herrera: "Es curioso, ERC. socio de investidura de Sánchez. votó que 'no' y no hubo ni una sola palabra dedicada a Rufián, nada, todo era contra el PP”

Carlos Herrera: “Sánchez tiene ahora 15 días para elaborar un pan B , a ver si es capaz, caben muchas dudas”

6.47 | La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha explicado este miércoles que debido a la pandemia de Covid-19, el viaje de miles de migrantes hacia suelo estadounidense se ha hecho todavía más "inútil" y "peligroso" y ha advertido de que Washington seguirá trabajando para evitar que más personas decidan cruzar la frontera.

"Con el coronavirus, este viaje se ha hecho aún más inútil y aún más peligroso porque las condiciones que uno ve en el camino, violan todas las normas de salud pública", ha asegurado el subsecretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jon Piechowski.

5.13h | El Ministerio de Salud de China ha anunciado este jueves que no se han confirmado casos de Covid-19 a nivel local, pero sí dos contagios importados, uno en el municipio de Shanghái y otro en la provincia de Cantón, en el sur de China.

Las autoridades sanitarias han informado de que no se ha vuelto a certificar muerte alguna a causa de la pandemia, por lo que las cifras a este respecto se mantienen igual un día más, en 4.633, mientras que los dos nuevos contagios suben el total a 82.885.

4.29h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este miércoles en que China podría haber detenido la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha afirmado que la Covid-19 es "peor que Pearl Harbor" y "peor que el 11-S".

"Y nunca debería haber pasado. Podría haberse detenido en la fuente. Podría haberse detenido en China. Podría haberse detenido de forma correcta en la fuente. Y no lo fue", ha indicado Trump desde el Despacho Oval, según ha trasladado la cadena de televisión CNN.

3.10h | El portavoz de la Presidencia de Brasil, el general Otávio Rego Barros, ha dado positivo por Covid-19, según ha confirmado este miércoles su gabinete, que también ha contado que se encuentra en buen estado y en aislamiento domiciliario, el día en que el país ha registrado su mayor número de muertes en 24 horas, 615.

En su nuevo parte de la pandemia, las autoridades sanitarias de Brasil han detallado que en el último día se han confirmado 10.503 nuevos casos, lo que hace un global de 125.281 contagios; y, tras los nuevos 615 fallecimientos, ya son 8.536 las muertes por esta enfermedad en el país, el más afectado del continente.

2.28h | El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado este miércoles de que se han registrado otras 232 muertes en el estado en las últimas 24 horas, si bien ha destacado que los números "siguen estando por debajo de donde se encontraban" cuando estalló la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

1.32h | El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que PP y Ciudadanos en la región integran un "gobierno de coalición, no un ejército", por lo que no siempre piensan "igual".

"Lo que sí tengo claro es la hoja de ruta que tenemos que seguir como Gobierno. Tenemos 155 medidas acordadas. Tenemos claro que somos un único gobierno a pesar de estar formado por partidos distintos y, en esa línea, vamos a seguir trabajando", ha declarado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Zapatero bendice el acuerdo con Cs: "Es entre absurdo e increíble buscar alternativas al estado de alarma".

