Estas son las reglas que han de cumplir las terrazas de los bares para su reapertura durante la desescalada

El próximo lunes serán muchas las provincias de España que pasen a las fase 1, en la que bares y restaurantes podrán volver a abrir sus terrazas, eso si, cumpliendo una serie de normas que garanticen la seguridad en la lucha contra el COVID-19.

La ocupación se limitará al 50% de las mesas autorizadas en la licencia de este año o del inmediatamente anterior. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o grupos de mesas.

Además, se aclara que "toda ocupación de espacios exteriores con mobiliario de terraza deberá cumplir con éstas y cualesquiera otras condiciones, limitaciones, reducciones de aforo y restantes medidas o restricciones sanitarias y de otra índole que en adelante se aprueben en materia de terrazas y emanen de la normativa estatal o autonómica vigente en cada momento".

AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE VELADORES

En Córdoba, el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha explicado que se estudiará el permiso para ampliar espacios para veladores en solares privados o calzadas de calles según cada caso, "absolutamente reglado", siempre que la ciudad entre el lunes en la fase 1 del plan de desescalada.

El concejal ha destacado la labor para "el reinicio de la actividad de un sector clave para el empleo de la ciudad", así como para "garantizar un mínimo de convivencia básica" entre los vecinos y los hosteleros, de ahí que haya resaltado "el grado de colaboración, comprensión y responsabilidad" de ambas partes que tienen "un punto de encuentro y consenso en este decreto".

Se expone que "los titulares de establecimientos podrán solicitar la ampliación de terraza, hasta completar el aforo autorizado, mediante la ocupación de otros espacios distintos de los previstos en las licencias otorgadas en este ejercicio o en años anteriores, ya sea en espacios de titularidad privada o espacios de uso público, siempre que quede garantizada la proporción del 50% entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza".

Al respecto, Fuentes ha apuntado que "entre todos se ha acordado que en aquellos casos, que estarán absolutamente reglados por el decreto", se permitan utilizar "espacios muertos" y así "recuperar veladores que se han perdido". Para ello, se colgará en la web de Urbanismo un formulario para los interesados en solicitar ampliación de espacios y estudiar su caso "sobre plano", algo que "desde el lunes se aplicará zona por zona y caso por caso".

LOS ESPACIOS

Como ejemplos de espacios, el concejal ha citado la posibilidad de utilizar solares adyacentes a un negocio, "con las garantías de seguridad, el permiso del propietario y las medidas sanitarias e higiénicas", para ubicar veladores, según los términos del decreto; utilizar arcenes de calles o medianeras, "donde sea posible" y "sin dar problemas de convivencia".

Igualmente, ha precisado que "habrá zonas, que se decidirán con Seguridad y Vía Pública, si se puede renunciar al tráfico rodado para que en ningún caso se fastidie a las aceras, que tienen que ser fluidas", puntualizando a tal efecto que "las calzadas se autorizarán según los criterios de Seguridad y Vía Pública" y "garantizando un mínimo de espacio", como, por ejemplo, que permita entrar a los Bomberos". "Donde se tengan que ocupar zonas de tráfico rodado, serán muy concretas y justificadas", ha afirmado.

También, ha subrayado que "no se va a renunciar a perder espacios vecinales, como los pasillos y las aceras, donde no se van a consentir los abusos", al tiempo que se estudiarán "aquellas zonas vacías o isletas dentro de un parque que se pueda contemplar la posibilidad de ubicar un par de veladores, pero no será barra libre, porque los parques y zonas infantiles son sagrados".

Asimismo, Fuentes ha declarado que "los patios interiores de los negocios se consideran como terraza", a la vez que las barras improvisadas en las fachadas y las mesas altas y otras por el estilo junto a las paredes están "prohibidas por razones higiénicas, sanitarias y de seguridad", siendo "la sanción más grave que por los veladores".

LA SOLICITUD

La solicitud de ampliación de terraza deberá presentarse en el modelo o formulario al efecto publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo, acompañado de un plano acotado del espacio que se propone ocupar y de la autorización del propietario del suelo en los casos de terrenos de titularidad privada.

Todo incremento de terraza será objeto de autorización discrecional de la administración y su vigencia será en todo caso provisional, mientras duren las circunstancias que motivan el presente decreto.

Según ha detallado, en función de los empresarios que decidan abrir el lunes, "durante este fin de semana se estudiarán con los empresarios las zonas conflictivas, donde puede haber problemas de entendimiento, como en las zonas colmatadas, donde no hay espacio posible para ampliar y se tienen que poner de acuerdo". Así, ha citado las plazas de las Tendillas y la Corredera, entre otras zonas.

Preguntado por si un local no presenta el formulario, el concejal ha aseverado que "se puede abrir, si se entra en la fase 1", pero "por la cuenta que le trae al empresario, que se vaya al formulario para aquellos que quieran ampliar espacios y recuperar veladores".

SE RETIRARÁN VELADORES SI INCUMPLEN LAS NORMAS

El edil de Urbanismo ha pedido a "todo el mundo que respete las reglas de juego", tanto por los empresarios, como por los vecinos, a la vez que ha avisado que "si hay que recurrir a la retirada de los veladores por incumplimiento abusivo de la situación, se hará".

También, ha comentado que "los empresarios pedían ampliar los horarios, pero por ahora se quedan como están", y ha remarcado que "no son posibles nuevos ruidos; hay que tener respeto importante a no cometer excesos con los ruidos".

Mientras, Fuentes ha valorado "la flexibilidad de la prudencia, del sentido común y que todos sabemos la importancia del sector para el empleo y la economía", a lo que ha agregado que "quien se crea que va a hacer una revolución con esta situación, que se olvide", enfatizando que "ésto no es una barra libre".

De hecho, ha afirmado que "hay implicación tanto de la Policía Local, como la Policía Nacional", de cara a que "se respeten las reglas" de los decretos establecidos en esta situación.