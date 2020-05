Expósito: “Quiero pensar que esta crisis se lleva por delante a cualquier Gobierno y a este también”

Audio

El director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, analiza las consecuencias sociales, económicas e internacionales que tendrá la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que estamos viviendo.

Sé que es complicado inyectar sangre de tigre, que decía mi padre. Es muy complicado con estas tasas de paro y con las perspectivas económicas que nos aplastan intentar, siquiera, ser mínimamente optimista, pero tenemos que hacerlo. Aunque sea por subsistencia. Desde el punto de vista social, desde la economía, desde el punto de vista internacional y ¡ojalá! para la política doméstica también.

Por partes, en orden inverso, quiero pensar que esta crisis se lleva por delante a cualquier Gobierno y quiero pensar que, a este, también. El otro día le leí a Narciso Michavila y decía que las condiciones que va a imponer la Unión Europea para rescatar a España van a ser tan duras e importantes que este Gobierno de sanchistas y chavistas, no podrá aguantar.

Quien sabe, puede que no haya mal que por bien no venga. Aunque conociendo a los personajes y sabiendo de los egos infinitos de Pablo y Pedro…no sé yo.

Expósito analiza las consecuencias del coronavirus

Toni Albir

En clave internacional, evidentemente, el mundo va a cambiar. Al menos en el corto plazo. Tres o cuatro flashazos que intentaremos ampliar en los próximos días:

China se hará con más poder entre los débiles, en África y en Hispanoamérica. El gran Zar de todas las rusias ya ganó en Oriente Medio pero la clave está en cómo queda el Mediterráneo, nuestro mar Mediterráneo. Y ahí entra en juego la Unión Europea. El norte y el sur. Y quiero creer que menos mal que están ahí los alemanes y los franceses porque si dependiera de gobiernos como el nuestro… échate a temblar. Hay elecciones en Estados Unidos. Y se ha demostrado que Trump es una especie de Gil... pero a lo bestia. Los malos van a seguir ahí. El terror yihadista no teme al virus. Es más, los malos saben de nuestras debilidades políticas y presupuestarias. Y lo peor es que saben aprovecharse. Volverán porque nunca se han ido. En Atocha, en Bataclan, Las Ramblas, Niza, el puente de Londres o en Nueva York.

En materia económica, también quiero pensar que es cuestión de tiempo. Obviamente cuanto menos tiempo mejor. Lo que me preocupa en este capítulo es quién va a dirigir este desastre. Porque Luis de Guindos ya no está para pegarse en nombre del Gobierno en Bruselas. No.

De este lío nos van a sacar las empresas, los bancos, y sobre todo el empuje de las pymes y los autónomos. Otro problema es que este Gobierno no cree ni en las grandes empresas, ni en los bancos, ni en las pymes, ni en los autónomos. Niños y niñas... a ver si os enteráis.

Y me queda el capítulo social. ¿Te has dado cuenta --seguro que así-- de que ahora saludas al vecino? ¿A qué valoras más a tus colegas del curro? Incluso... ¿a qué tienes ganas, incluso, de abrazarles?

Quiero pensar, en esto también, que vamos a valorar mejor a quien se lo merece. Quiero pensar que la inmensa mayoría de todos nosotros respetaremos más a los sanitarios y miraremos de otra manera a la cajera del supermercado, al barrendero de tu calle, al repartidor y al camionero.

Incluso veremos con ojos más humanos a los policías, guardias civiles, soldados. Algunos no tendremos que cambiar de criterio ni de perspectiva, pero me temo que muchos sí. Ya sabes, los del gasto superfluo.

Esta mañana ha estado aquí, con ‘Herrera en Cope’, Javier Solana. Aún algo débil, curado del coronavirus, Solana nos ha puesto sobre la mesa una metáfora marca de la casa.

Y lo ha clavado. La bomba de la Covid ha dejado todo en pie, incluidos los cimientos; ahora nos corresponde a nosotros nuestra propia reconstrucción. Desde la geoestrategia y la ciencia, pero también desde el esfuerzo y la solidaridad.

Y hablando de solidaridad te invito a que hoy, en nuestro tema del día nos acompañes al pabellón 14 del Ifema. El pabellón donde han recogido a la gente de la calle, los homeless, desde un cajero a una mega residencia gestionada por el Samur Social y desinfectada por la UME. Ya verás qué ejercicio de solidaridad más impresionante.

De esta saldremos. Por nosotros mismos. Por españoles y por lo que nos enseñaron nuestros padres, ya lo verás. Solo hace falta que el chavismo no lo jo... robe todo más todavía.