El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tildado de "muy grave" la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, una persona que ha calificado de "gran responsabilidad y ética profesional".

"Me parece que la salud de la población está por encima de cualquier interés y debemos guiarnos por criterios profesionales y técnicos. No sé su ha habido desacuerdo técnico profesional y lo que está claro es que no hay un documento a estos momentos. Creo que es una persona de gran responsabilidad y ética profesional", ha indicado Gabilondo en una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

En todo caso, el portavoz socialista ha indicado que el hecho de que haya presentado la carta de dimisión es algo "preocupante y sintomático y difícil de explicar que en estos momentos sea apartada de su cargo la directora de Salud Pública de Madrid". "Es muy grave", ha lamentado.

Se ha preguntado, asimismo, en qué posición queda el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero, con la "reorganización" de la Consejería de Sanidad y el nombramiento del exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de una nueva viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19, que coordinará la gestión de la pandemia.

"Aquí hace falta un informe, hay que explicar a la población la situación con estudios técnicos. No es una decisión política, sino una dimensión técnica y científica que tiene que garantizar que con un informe se pase a otra fase", ha agregado.

Sobre una posible moción de censura a la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto con Cs, Gabilondo ha asegurado que "no están" en eso, sino en buscar un acuerdo entre todos los grupos políticos, agentes sociales y municipios para abordar conjuntamente esta situación.

A ERREJÓN NO LE DA TRANQUILIDAD LA DIMISIÓN

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que no le da "tranquilidad" que una experta en materia sanitaria como la directora General de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, presente su dimisión en plena crisis del coronavirus. "Si cuando los expertos se niegan a firmar un informe y eso les lleva a dimitir, queremos saber en qué manos estamos", ha dicho.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Errejón ha confirmado que Más Madrid ha llevado la renuncia de Fuentes a la Fiscalía para "saber los motivos de la dimisión". "Una profesional que dice que no firma que Madrid pase a la fase 1, porque no está preparada, en UCIs o en plan de desescalada, no sabemos por qué tiene que acabar dimitiendo", ha explicado.

Así, el líder de Más País ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que gobierna "para todos los madrileños" y le ha pedido que deje la "campaña de imagen permanente" para "chocar con el gobierno central". "Es su obsesión", ha subrayado.

Respecto a la prórroga del estado de alarma aprobada el miércoles en el Congreso, Errejón ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cuide "la mayoría que le vio nacer". "Cuando un Gobierno no tiene mayoría absoluta tiene que tratar mejor al parlamento y a sus socios", ha avisado el diputado, que ha insistido en el "diálogo" porque "vienen curvas y hace falta más capacidad de escucha y apoyos".

ALMEIDA VE "LÓGICO" QUE SE PUEDA PENSAR EN "DISCREPANCIAS"

Por otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que "es obvio, es lógico" que "haya personas que puedan pensar" que la dimisión de la hasta ahora directora de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, haya dejado el cargo por "discrepancias" a la hora de solicitar el paso de la región a la Fase 1 de la desescalada.

La renuncia de Fuentes se produce en el marco del largo debate que se ha producido en el Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, que suaviza medidas de confinamiento.

"Desconozco los motivos. No lo sé y no tengo hipótesis", ha manifestado el regidor en una entrevista con 'esRadio' recogida por Europa Press, en la que ha puesto en valor la "rapidez" con la que se ha actuado al poner al frente del organismo al que ha sido director del Hospital de Ifema, Antonio Zapatero.

En otro orden de cosas, Martínez-Almeida ha lanzado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "de sanidad no sabe nada, pero algo de Derecho podría saber", para a continuación criticar que el Gobierno central no haya hecho públicos los nombres de quienes componen el comité de expertos que define la desescalada.