De Haro: "Los políticos no nos van a ayudar mucho a sacudirnos el miedo a la pandemia y a la crisis"

Cristina tiene una peluquería en Fuenlabrada. Cristina dice que ella ya ha limpiado a fondo toda la peluquería, pero que los clientes tienen miedo. El alcalde de Fuenlabrada está limpiando con los bomberos los pequeños comercios. Vamos a tardar tiempo en sacudirnos el miedo a la pandemia y los políticos no nos van a ayudar mucho a sacudirnos el miedo a la pandemia y a la crisis.

El Congreso de los Diputados ha constituido en la mañana de este jueves la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España. Lo que primero iban a ser los nuevos pactos de la Moncloa, después la mesa de reconstrucción y que Sánchez aceptó como una comisión parlamentaria en lo que parecía un acercamiento, ese acercamiento entre PP y PSOE que tanta falta haría y que no se ha producido.

Me gustaría equivocarme mucho en el pronóstico, pero me temo que esta gran comisión se irá diluyendo y acabará mal. No ha habido acuerdo para nombrar a un presidente y el PSOE ha conseguido con la ayuda de Podemos y de otros partidos pequeños que Paxti López sea el presidente. López ha empezado asegurando que no esperen de la comisión que sea una mesa de negociación.

O sea que no esperen nada. La Comisión fue la respuesta que en horas encontró Sánchez el 20 de abril para responder durante unas horas a los que le acusaban de no negociar con el primer partido de la oposición. Sánchez aceptó la comisión, luego se olvidó de ella, se olvidó de la oposición y se fue apagar otro fuego.

Es lo mismo que ha sucedido hoy. Junqueras, que además de ser un condenado por sedición, es un hombre muy celoso. A pesar de estar condenado por sedición, RNE, un medio público que pagamos todos los españoles ,ha tenido hoy a bien entrevistarle y Junqueras ha dejado claro que tiene un ataque de cuernos por el apoyo de Ciudadanos y que tiene que plantearse si quiere su apoyo.

Al Gobierno le ha faltado tiempo para intentar apagar el nuevo cariño. Ya ayer vimos que le dedicaba toneladas de cariño a ERC y a Bildu, que estaban haciendo lo mismo que el PP, y hoy Calvo, ya reestablecida, ha dejado claro que lo de mesa bilateral para el derecho a decidir en catluña sigue en pie.

La urgencia de la mesa bilateral con Cataluña es difícil de entender con 30.000 muertos. Ha acertado Casado con Herrera esta mañana al denunciar que Sánchez está solo.

En lo que dudo mucho que haya acertado Casado en su entrevista con Herrera es en anunciar que Sánchez va a tener que hacer un ajuste de 35.000 euros que van a salir de los pensionistas y de los funcionarios. Eso es jugar a asustar y no está bien. Rescate va a haber, pero el MEDE ya no está sujeto al cumplimiento de planes de austeridad. Es verdad que el coste de la crisis se mantendrá durante décadas. Según la AIREF, dentro de 10 años tendremos un 120 de PIB de deuda. Pero de momento, a corto plazo, no hay recortes para el sector público, los habrá a medio o largo plazo. De momento, lo que hay es sacrificio para el sector privado. Y la prueba de ello es la riguidez ideológica, plantilla de otros tiempos de la ministra Yolanda Diaz. El Gobierno planea alargar la prohibición de despedir a 2021 y los ERTE por fuerza mayor al 30 de junio. Para la empresa, eso supone que la indemnización que tiene que dar al trabajador pasa de 20 a 33 días por año trabajado.