TOP Local: Las facilidades fiscales en Baleares por donar a asociaciones independentistas

1. MALLORCA. Baleares ofrece deducciones en la renta por donaciones a entidades pro independentistas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, en la comparecencia en el Parlament.

En medio de la pandemia y coincidiendo con la campaña de renta el Gobierno de Baleares recuerda “Apoyar la lengua catalana tiene ventajas, por ejemplo a la hora de hacer la declaración de la renta”.

De esta forma el ejecutivo balear recuerda a los contribuyentes de las islas que una de las deducciones autonómicas es la donación a entidades que se dedican al fomento del catalán.

Informa COPE Mallorca. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

2. GUADIX. Los trámites de la Seguridad Social se deberán hacer por sus canales telemáticos

El Ayuntamiento de Guadix informa a través de la Concejalía de Empleo, Formación y Emprendimiento, bajo la delegación de Pedro Gabriel Rus, que en consideración del especial interés por parte de la ciudadanía accitana en acudir a la seguridad social para la necesaria realización de cualquiera de los trámites y gestiones de solicitudes y prestaciones urgentes existentes a día de hoy, en las oficinas del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) o de la TGSS (Tesorería General), que desde el pasado 16 de marzo la Seguridad Social mantiene todas sus oficinas cerradas hasta que la situación por el coronavirus mejore, por lo que, temporalmente no es posible pedir una cita previa.

Informa COPE Guadix. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

3. TALAVERA. Piden a los directivos del hospital de Talavera que den ejemplo y usen mascarillas

El sindicato médico CESM ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma CHANGE.ORG para solicitar al Equipo Directivo del Hospital General Nuestra Señora del Prado, con su gerente José María Ruiz de Oña a la cabeza, que utilice mascarillas en sus reuniones y para que generalice su uso en todas sus actividades en el Hospital y en cualquier otro Centro del Área Integrada.

El sindicato asegura que, desde el comienzo de la pandemia, los directivos nunca han usado esta protección, e incluso han recriminado su uso por parte de los profesionales.

Informa COPE Talavera. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

4. ALICANTE. Compromís pide aplicar Memoria Histórica en la calle del Franco de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha explicado a la presidenta del Senado, Pilar Llop, que la calle Franco no existe en el callejero alicantino y que la que hay se denomina calle del Franco, en referencia a la moneda. De hecho, está situada en el polígono industrial Las Atalayas junto a las calles Dólar, Libra, Dracma, Rublo, Florín, Peso, Chelín, Yen, Marco, Escudo, Euro y Peseta. Barcala ha respondido así a la cámara alta en alusión a la petición del senador territorial, Carles Mulet (Compromís), para que se aportara toda la documentación del expediente para cambiar de denominación la "calle Franco" en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Informa COPE Alicante. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

5. SANTANDER. ¿Es seguro utilizar el ozono como desinfectante contra el coronavirus?

Desde que el Gobierno anunciara el fin del confinamiento y la paulatina puesta en marcha de la actividad económica, son muchas las empresas que se han anticipado preparando sus negocios para poder abrir con todas las garantías sanitarias. Mamparas, geles desinfectantes o marcas en el suelo para mantener la distancia, son algunas de las medidas llevadas a cabo, pero sin duda, entre los productos que mayor salida están teniendo en los establecimientos comerciales se encuentran las máquinas de ozono.

Informa COPE Santander. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

6. ÁVILA. El director de la Escuela Nacional de Policía defiende que la vuelta de los alumnos en junio "es segura"

El director de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, José Luís Tejedor, ha asegurado en los micrófonos de Cope que la vuelta a las aulas, tal y cómo se ha planteado a partir del próximo mes de junio, “es una opción segura”. De esta forma contesta Tejedor al sindicato policial Jupol, insistiendo en que “se han valorado todas las opciones”.

Informa COPE Ávila. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

7. BARCELONA. Barcelona abrirá mañana viernes de 6 a 10 de la mañana las playas para hacer deporte

A partir de mañana viernes los barceloneses podrán usar entre las 06.00 y las 10.00 horas las playas de la ciudad para hacer deporte.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa telemática el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, que ha recordado que solo se permite la práctica individual de deporte y que en las playas no podrán efectuarse "paseos, estancias o picnics", entre otras actividades.

Informa COPE Barcelona. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

8. SEVILLA. Un sacerdote desvela el sorprendente origen de las amenazantes pintadas aparecidas en su parroquia

Su nombre es Julián Lozano, es sacerdote y periodista. Este pasado 5 mayo, cuando llegó a la puerta de la parroquia de Santa María Magdalena, del municipio madrileño de Ciempozuelos, se encontró con una desagradable y amenazante pintada en la que se leía “la única iglesia que ilumina es la que arde”.

Informa COPE Sevilla. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

9. NAVARRA. García Adanero, el diputado que mandó callar a Carmen Calvo por "reírse" en su recuerdo a Tomás Caballero

En su intervención de ayer (6 de mayo) recordó el aniversario del asesinato de Tomás Caballero hace 22 años, compañero de partido en UPN, por la banda terrorista ETA. Además Adanero le preguntó a Sánchez si "ha merecido la pena" el apoyo de "los que celebraron aquel asesinato y nunca lo condenaron", en referencia a EH Bildu y su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

Informa COPE Navarra. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

10. PONTEVEDRA. El jefe de Urgencias del Complejo Hospitalario de Pontevedra: "Me quedo con lo bueno del covid-19"

El doctor García Vega, jefe del servicio de Urgencias del CHUP. Foto: Sergas.

Hemos vivido un momento histórico. Aún lo estamos viviendo. Como todos los momentos históricos tienen sus cosas buenas y sus cosas negativas. Yo, de este momento, me voy a quedar con lo bueno.

Me voy a quedar con los aplausos a las 8, sobre todo los primeros días. Eran momentos en que me volví muy sensible (creo que todos) y se me saltaban las lágrimas todos los días a las 8 de la tarde. Estábamos convencidos de que nos íbamos a contagiar casi todos. Tuvimos que superar el miedo (aunque lo disimulamos muy bien, sí que lo hemos pasado, somos humanos).

Informa COPE Pontevedra. PUEDES LEER LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ