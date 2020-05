Fernando Giménez Barriocanal, en 'El Espejo': "La Iglesia se financia gracias a aportaciones de los fieles"

La Conferencia Episcopal Española ha puesto en funcionamiento una nueva campaña de donación 'Dono a mi iglesia' con el fin de ayudar a las más de 23.000 parroquias y a las diócesis de nuestro país, para que de esta manera puedan continuar realizando su impagable labor en la sociedad, especialmente ayudando a los colectivos más débiles.

El Vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha pasado por los micrófonos de 'El Espejo' para explicar la manera en la que se puede contribuir con las parroquias, que también está padeciendo los efectos de la crisis del coronavirus, ya que desde hace casi dos meses, las parroquias no reciben a sus fieles, lo que les imposibilita, entre otras cuestiones, realizar su aportación: “Es un dato fácil de constatar. Las aportaciones de los fieles cada año son aproximadamente de algo más de 300 millones de euros. Quiere decir que las parroquias reciben entre 20 y 25 millones de euros mensuales de aportaciones de los fieles, y que en un 85% son puntuales, es decir, son el cestillo de toda la vida. Solo hay un 15% que se recibe a través de las suscripciones. Tras casi dos meses sin poder pasar el cestillo, sin que podamos acudir a la Eucaristía, sin poder aportar de esta forma presencial el ofertorio, pues hay un agujero muy importante en las parroquias y en las necesidades generales de la Iglesia", apunta Giménez Barriocanal.

Y es que en el imaginario de muchos, la Iglesia tiene capacidad de recursos suficiente para sostenerse por sí sola, cuando no es así: “Hay que recordar que la Iglesia se financia fundamentalmente de las aportaciones de usted, que me escucha, ya sea mediante moneditas, billetes o su suscripción periódica. Por ello, es importante hace un cambio de mentalidad, porque yo colaboro en aquellas cosas que me interesan, a un periódico, a una plataforma de música o de ocio porque nos parece interesante. ¿Y por qué no suscribirse en aquello que nos da de comer espiritualmente como es la Iglesia?", plantea el Vicesecretario de Asuntos Económico de la CEE.

Barriocanal ha añadido que la colaboración ha de nacer del compromiso como cristiano, y no depender únicamente de las monedas que el fiel tenga en su modenero: "Me comprometo con mi iglesia, participando activamente con ella, dando catequesis, ayudando a limpiar... pero también un compromiso económico que forma parte de mi realidad com cristiano que me identifica porque colaboro con mi iglesia".

Por ello, a través de la página web donoamiiglesia.es, los feligreses tienen la oportunidad de donar a su parroquia desde casa y de una manera completamente segura, para de esta manera contribuir a que la Iglesia pueda seguir realizando esta labor imprescindible y cercana: "Es un instrumento sencillo. Se accede a la página del portal, y cuando uno entra tiene la posibilidad de donar a la CEE, a las diócesis territoriales y también a cada una de las 23 mil parroquias de nuestro país. Es tan sencillo como dar un click a la parroquia, buscarla por el Código Postal o la localidad y aparecerán todas. Luego se decide la cantidad que uno quiere donar, y si se quiere donar de manera puntual o periodica. A continuación aparece un formulario para rellenar nuestros datos".

Para concluir, el Vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, ha subrayado que cuando se pide para una finalidad concreta como Cáritas, el corazón se nos reblandece, pero lo que quizá muchos desconozcan, es el funcionamiento interior de Cáritas, donde las parroquias juegan un papel esencial: "Para conocer Cáritas, hay que entrar en tu parroquia, y descubres que el párroco es el presidente de Cáritas, o que te reciben voluntarios que alimentan su fe en la parroquia. Para que pueda existir toda la toda la labor pastoral, que nuestros hijos puedan ir a catequesis, alimentarnos en la fe y darnos a los demás, necesitamos la labor de las parroquias y necesitamos tu compromiso. Hay gente que solo puede donar cinco euros al mes, pues bienvenidos sean. Lo importante es comprometerse con tu parroquia", reflexiona Fernando Giménez Barriocanal.