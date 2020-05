Casado, en COPE: "Sánchez va a tener que recortar 35.000 millones del Estado de bienestar"

El presidente del PP Pablo Casado ha exigido a Pedro Sánchez que diga a los españoles si va a acudir a un rescate y cuál va a ser su coste. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", el líder de la oposición ha señalado que el ajuste que Bruselas pedirá al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos será de 35.000 millones de euros para acceder a dichas ayudas. "Sánchez va a tener que congelar las pensiones, recortar el sueldo a los funcionarios y tal vez reducir las prestaciones de paro. Que vaya diciéndolo. No puede ser que en otoño nos encontremos con este plan de recortes masivos que, por cierto, Sánchez ya votó como diputado en la anterior crisis con Zapatero como presidente", ha asegurado Casado.

Con respecto a la votación de la prórroga del estado de alarma, donde el PP se abstuvo, Casado constata que Sánchez está más solo que nunca, "tanto en el Parlamento como entre la población española". "Aunque a ERC no le insultó y a Bildu le dedicó palabras amables, su soledad aumenta porque la gestión de esta crisis ha sido nefasta", ha dicho. Casado ha defendido su abstención porque el Gobierno transigió en algunas cuestiones como decretar el luto oficial por las víctimas del coronavirus o desvincular las ayudas sociales al fin del estado de alarma. Sin embargo, Casado reitera que en la próxima votación, dentro de 15 días, se decantará por el "no", por lo que exige a Sánchez buscar un "plan B". "Hay leyes que pueden limitar los movimientos entre provincias o mantener el mando único en la Sanidad. Pero no queremos que se aproveche el estado de alarma para legislar en la Educación, en el CNI, sobre el Poder Judicial, para limitar la acción en la prensa y el Parlamento... Este Gobierno está cayendo en el autoritarismo", ha dicho.

Casado no ha atacado a Ciudadanos por votar a favor de prorrogar el estado de alarma. Es más, ha defendido la buena sintonía entre ambas formaciones en los gobiernos que conforman en algunas CC.AA. y ayuntamientos y recuerda que Arrimadas sólo le ha dado un voto de confianza en la votación de ayer. "No presupone que vaya a apoyar a Sánchez en otras cuestiones". A Casado le molesta que Sánchez le haya responsabilizado de posibles muertes futuras por la pandemia y ha señalado que su labor de oposición "ha sido la más generosa".

Por último, el líder del PP ha lamentado que el Gobierno de Sánchez no haya garantizado como en otros países de nuestro entorno la reapertura de la economía asegurando la salud de los trabajadores. "Sánchez ha recurrido que no depende de él: el confinamiento. Los españoles asumen el coste. Él tiene que hacer algo más que entregar material defectuoso y fraudulento, no hacer tests y asumir una salida de la crisis que va a ser complicada. Hay ya 6000 empresas que cierran todos los días y 21 millones de españoles que dependen ya del Estado en una ayuda o sueldo frente a los 14 que tienen un sueldo del sector privado. Si no queremos que el estado del bienestar decaiga, se tiene que reactivar ya el sector productivo, pero con plena seguridad para los trabajadores", ha dicho.