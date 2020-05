Antonio Herraiz: "¿Accidentes de tráfico enormes? ¿A quién pretende engañar Fernando Simón?"

El comunicador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, repasa las declaraciones de Fernando Simón sobre las cifras del coronavirus de este jueves.

En pleno debate sobre las provincias que van a pasar a la siguiente fase del plan de desescalada, hoy ha vuelto la polémica sobre las cifras del coronavirus en España. Sabíamos que son imprecisas, que tienen desfases y que los cálculos que cada día cuenta el Gobierno están lejos de la realidad.

Primero, porque los test que se han hecho son insuficientes para calcular la verdadera dimensión de esta tragedia. Y segundo, porque en el caso de los fallecidos, no se han registrado los que han muerto en las residencias de mayores o en su casa. Y se cuentan por miles.

Antonio Herraiz, sobre las cifras de la pandemia

Por esto, te contábamos aquí en COPE el aumento real de muertos con datos de las funerarias y de los registros civiles. Durante marzo y abril la cifra de muertos creció un 44% si lo comparamos con el mismo periodo de 2019. Hoy le hemos preguntado a Fernando Simón por esta cuestión y atentos a la explicación: “No podemos decir a qué se deben esos incrementos, no sabemos si se deben a un accidente de tráfico, enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infarto, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad”, ha contestado el portavoz.

Ante la falta de argumentos para justificar la realidad, acudimos al disparate. De sobra sabe Fernando Simónque la siniestralidad en las carreteras ha caído en picado entre otras cosas porque no hemos podido coger el coche, porque hemos estado en casa confinados y la libre circulación estaba prohibida. ¿A quién pretende engañar el portavoz del Gobierno?

Ya hemos dicho alguna vez que Simón es un científico reputado, reconocido en muchas partes del mundo, pero que por haber consentido ser el escudo del gobierno, se ha convertido en un meme permanente.

Por eso cada vez tiene menos sentido acudir a las cifras que nos da, que hoy registran 213 muertos más, con un total de 26.070 fallecidos en España que son muchos más y que, TODOS, los que están en las estadísticas y los que no, tienen nombre, apellidos y lamentablemente han tenido una despedida en silencio.