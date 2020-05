Lesiones, caídas y golpes de calor: los riesgos de hacer deporte al aire libre sin estar preparado

El 2 de Mayo fue un auténtico levantamiento en toda España, no contra Napoleón, pero si contra el confinamiento. Ese día se pudo salir a la calle a hacer un poco de deporte, a caminar, a dar paseos o simplemente a respirar aire puro. Fue la jornada escogida por el gobierno de Pedro Sánchez para iniciar la desescalada tras dos meses de encierro a causa del coronavirus.

HAY QUE SER CONSCIENTE DEL ESTADO FÍSICO PROPIO

Los deportistas profesionales disfrutaron, los aficionados actuaron con prudencia y los que se salieron a probar suerte, por primera vez, sufrieron las consecuencias. Hoy en Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el doctor Gil Rodas Font, médico del F.C. Barcelona desde 2003, y especialista en medicina deportiva del Hospital Clínic y de Sant Joan de Deu, ha dejado muy claro que lo más importante antes de practicar deporte después de sesenta días encerrados en casa: “ Hay que ser muy conscientes de del estado físico de cada persona. No es lo mismo los pequeños ejercicios que hemos podido hacer estos días en casa que volver a salir a la calle a practicar deporte”.

VIEJAS LESIONES Y NUEVAS LESIONES

El doctor Rodas ha insistido en que: “Cada persona debe saber graduarse en cuanto a la cantidad y en cuanto a la intensidad de lo que va a hacer”. Los médicos deportivos, según el doctor Rodas, “Estos días están recibiendo dos tipos de lesiones. La reaparición de viejas dolencias y las nuevas lesiones son provocadas en personas que no estaban acostumbradas a hacer deporte de ningún tipo”¿

¿DEPORTE CON MASCARILLA?

¿Mascarilla si o mascarilla no para hacer deporte?, el especialista en medicina deportiva lo considera como un tema de discusión y apunta: “El sentido común te dice que si puedes hacer deporte en solitario no hace falta la mascarilla. Si estas rodeado por muchas personas ponte la mascarilla”. Gil Rodas ha aprovechado para recordar que todo tipo de ejercicio sea profesional o no, debe obligar a la persona a hidratarse, a beber agua. También ha recomendado, hacer pequeños estiramientos o calentamientos antes y después de las actividades deportivas que hagamos estos días de coronavirus alla donde vayamos.