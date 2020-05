García Adanero, el diputado que mandó callar a Carmen Calvo por "reírse" en su recuerdo a Tomás Caballero

En su intervención de ayer (6 de mayo) recordó el aniversario del asesinato de Tomás Caballero hace 22 años, compañero de partido en UPN, por la banda terrorista ETA. Además Adanero le preguntó a Sánchez si "ha merecido la pena" el apoyo de "los que celebraron aquel asesinato y nunca lo condenaron", en referencia a EH Bildu y su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

Carlos García Adanero ha comentado en declaraciones a COPE Navarra que el 6 de mayo es una fecha señalada para él. "Es un día en el que siempre recuerdas, te acuerdas del momento, de cómo lo vivimos en su día, de la familia, de él y esas cosas" afirma el político. Respecto a lo que sucedió con Carmen Calvo dice que "es doloroso" y comenta que "querer tener un recuerdo, decir algo que sientes, y que haga bromas en ese momento me sentó fatal, muy mal. Me pareció que no era el momento de hacer un comentario gracioso al presidente". Adanero concluye que "al final lo que quieren es que pase de soslayo de dónde ha salido que puedan ser presidentes tanto en Navarra como en España" en referencia al PSOE y a EH Bildu.

Carlos García Adanero recuerda a Tomas Caballero asesinado por ETA hace hoy 22 años. Y Carmen Calvo se ríe.



“A mi no me hace ninguna gracia señora Calvo. Me parece un tema muy serio (...) Lo más serio que ha pasado (...) junto con lo de ahora”



El pasado 7 de enero tuvo otra intervención mediática en la que se mostró contundente sobre la "indignidad que supone para los españoles que nos estén pisoteando así con aquellos que llevan tantos años de terror y que no han pedido perdón a las víctimas".

Además Adanero añadió que "no han renunciado a nada, siguen pensando que los etarras son unos 'gudari' y no han condenado los atentados de ETA". Pero le dice a Pedro Sánchez que "traga porque el colchón de Moncloa debe ser comodísimo".

