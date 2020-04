Coronavirus | Fracasa el nuevo intento del Eurogrupo por desbloquear las ayudas económicas

">SIGUE LEYENDO

"Varias son las aristas de la guerra del coronavirus, Don Carlos: crisis sanitaria, donde se batalla cada minuto en inferioridad de condiciones para combatir al virus patógeno; crisis económica, embrionaria, aunque en ciernes; crisis social y crisis política. Objetivo prioritario hoy es el de la Sanidad a fin de controlar la epidemia y contener su propagación. ¿Con qué recursos cuentan nuestros servicios sanitarios? ¿Por qué tanto recorte en los presupuestos de Sanidad si, por el contrario, el gasto público ha aumentado de 459.000 millones de euros de 2008 hasta 522.000 millones de 2019? ¿En qué se han gastado nuestros dineros, los de nuestros impuestos y cotizaciones sociales?

8.23 | ÚLTIMA HORA Fracasa el nuevo intento del Eurogrupo por desbloquear las ayudas económicas

La reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) ha finalizado sin acuerdo tras dieciséis horas de negociación y el encuentro se repetirá este jueves en un nuevo intento por desbloquear un paquete de medidas económicas para aliviar el impacto de la pandemia de coronavirus.

Así lo ha anunciado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter. "Tras 16 horas de discusiones nos hemos acercado a un acuerdo pero no hemos llegado. Suspendo el Eurogrupo y continuaremos mañana, jueves", ha escrito.

