¿Debes lavarte el pelo a diario aunque no salgas de casa?

Estos días de confinamiento, en los que no podemos ir a la peluquería, pueden tener su parte positiva. Nuestro cabello no está expuesto a agresiones externas como la contaminación o el sol, pero ¿sabes cómo tratar o cuidar el cabello en estas circunstancias excepcionales?

¿LAVADO DIARIO?

En general, aunque no salgamos a la calle, "es aconsejable un lavado diario, ya que como todas las partes del cuerpo se ensucia día a día. Sin embargo, en el caso de tener un cabello seco, podría optarse por hacerlo en días alternos o establecer una rutina de dos o tres veces por semana", explica el doctor Javier Pedraz, dermatólogo, director médico de Ispanyra Madrid.

PEINADO DIARIO

Al igual que los psicólogos recomiendan vestirse y quitarse la ropa de dormir, también hay que peinarse a diario. Es recomendable para personas con pelo largo utilizar un peine de púas gruesas. El cepillado debe tomar como punto de partida la raíz y finalizar en las puntas, sin incidir un gran número de veces en la misma zona (entre 10 o 20 pasadas) y siempre antes de acostarse.

En los casos en que esté enredado, "proceder a desenredarlo antes de entrar a la ducha, ya que si se hace posteriormente, el resultado es aún más enredado si cabe y por tanto sufriría".

¿TEÑIRSE EN CASA?

El pelo sigue creciendo en estos días y la raíz empieza a notarse. ¿Es aconsejable teñirse el pelo en casa? "En un principio, dice el dr Javier Pedraz, no es lo más recomendable. Siempre es preferible acudir a un especialista, pero si no hay otra alternativa, es aconsejable buscar tintes vegetales, con menor número de ingredientes químicos, para que el daño en el cuero cabelludo sea el menor posible".

LUZ AZUL EN EL PELO

Se habla mucho del efecto nocivo de la luz azul en la piel, pero ¿qué ocurre con el cabello? "Dependerá en gran medida del número de horas que una persona permanezca delante de la pantalla del ordenador o cerca de una luz artificial. Como con la piel, puede llegar a reflejar un aspecto deslustrado. Por eso es necesario la aplicación de aceites, sobre todo en cabellos secos o deslustrados por la exposición a la luz artificial". Sin embargo, afirma el experto "no es del todo aconsejable el cambio de champú, porque si bien es verdad que los ciclos del pelo van cambiando a lo largo del tiempo, no hay pruebas de que sea por el champú utilizado hasta ese momento. Hay épocas en que se tiene más seco o graso, pero eso no significa que se deba de cambiar".

CUIDADO CON LOS ATRACONES

En estas situaciones de encierro domiciliario, pecamos de los "asaltos a la nevera" y es muy fácil caer en la tentación de los dulces y la comida poco sana. Tendrá repercusión en nuestra línea, seguro, pero ¿qué pasa con el cabello? "Hay que tener en cuenta que el exceso de dulce es nocivo tanto para la salud como para el cabello, ya que el azúcar produce andrógenos que pueden provocar la caída del cabello. Es importante crear un hábito de comida saludable, teniendo en cuenta que los alimentos más adecuados son todos los que contengan proteínas de origen animal y vegetal (huevos, carnes...) que aportarán al organismo y, en consecuencia, al cabello, nutrientes esenciales para su fortalecimiento, como.la Vitamina B 12, el Magnesio o el zinc".

