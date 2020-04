La Bolsa da un paso atrás ante la falta de sintonía en el seno del Eurogrupo

La trabada, tensa, yerma y maratoniana reunión que han celebrado en las últimas horas los ministros de Economía y Finanzas europeos es una de las dos grandes referencias del día para los mercados financieros. La otra es, lógicamente, la evolución de la pandemia de Covid-19 y sus repercusiones sobre la actividad económica. Además, los mercados mirarán con el rabillo del ojo esta tarde las actas de la última reunión de la Reserva Federal.

Las Bolsas europeas comienzan la sesión del miércoles con pérdidas y con cierto desánimo ante el enfrentamiento entre el norte y el sur sobre los instrumentos que deben utilizarse para reactivar la economía. Alemania, Austria y Holanda insisten en que las ayudas deben llegar vía MEDE, el mecanismo europeo de estabilidad, y no mediante la mutualización de la deuda con la emisión de los eurobonos, también llamados coronabonos. Donde hay patrón, no manda marinero. Parece que la vía de salida será finalmente mediante el MEDE. Y no parece fácil tampoco que salga adelante el “plan Marshall” que ha propuesto España.

Las Bolsas europeas se frenan tras dos días con importantes subidas. El enfrentamiento en el seno de la Unión pesa hoy más que la impresión de que está ya a punto de pasar lo peor de la pandemia de coronavirus. El índice Ibex 35 pierde un 1,20 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 6.915 puntos. En las dos sesiones anteriores había acumulado una ganancia del 6 por ciento. Bajan todos los grandes valores, en especial los bancos, a pesar de que el BCE ha suavizado las garantías necesarias para acceder a la liquidez que ofrece el Banco, -acepta ahora casi cualquier colateral como garantía- lo que impulsará el crédito en el sistema financiero europeo.

La Bolsa de Nueva York cerró ayer ligeramente en negativo, a pesar de que el día comenzó con importantes subidas. Para la sesión de hoy el mercado de futuros apunta hacia una apertura plana o con suaves ganancias. Bank of America ha rebajado su objetivo para el índice S&P 500 de cara al fin de año. Han reducido su horizonte desde 3.100 a 2.600 puntos. Por arriba, este índice puede subir algo más si supera la resistencia de los 2.800 puntos. Ayer este índice cerró en 2.659. La Bolsa de Tokio ha subido esta madrugada un 2,2 por ciento después de que el primer ministro, Shinzo Abe, haya declarado el estado de emergencia en Japón por el coronavirus.

Sube el petróleo

En los demás mercados, sube el petróleo en vísperas de la reunión que mantendrán mañana la OPEP y Rusia. Se espera que alcancen un acuerdo para reducir su producción en diez millones de barriles diarios. Los países exportadores de crudo necesitan rebajar la oferta para adecuarla a la brutal caída de la demanda. Hoy se conocerán las reservas de petróleo y carburantes de la AIE, la agencia internacional de la energía. Los expertos de Morgan Stanley han rebajado sus previsiones para el precio del crudo. Esperan que se mueva en torno a 20 dólares por barril en el segundo trimestre y alrededor de 25 en el tercer cuarto del año.

En el mercado de deuda se deja notar el trasvase de dinero hacia la renta variable, lo que hace subir el rendimiento de los bonos. Las obligaciones españolas de referencia a diez años ofrecen una rentabilidad del 0,81 por ciento, con la prima de riesgo en 117 puntos. Si el BCE no estuviera realizando masivas compras de deuda, los cotes de financiación del Tesoro español se habrían disparado. La ayuda del BCE es especialmente importante en estos momentos porque se va a producir un fuerte aumento del déficit y de la deuda pública. Estas compras de bonos han permitido, por ejemplo, que la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años se haya alejado rápidamente del 1,40 por ciento que se alcanzó el día 18 de marzo.