Así defiende Jorge Bustos la portada de El Mundo con los féretros de las víctimas del coronavirus

El Diario El Mundo ha publicado las primeras fotografías del interior del Palacio de Hielo, convertido en una morgue para acoger a los fallecidos por el coronavirus. Un choque de realidad que nos invita a reflexionar respecto al alcance de un virus que ha cambiado de la noche a la mañana nuestras vidas. Por desgracia, 14.555 personas, con datos actualizados constantemente y en permanente cambio, han fallecido. El virus les ha ganado la batalla.

El jefe de opinión de este periódico valoraba en ‘Herrera en COPE’ la publicación de estas imágenes que impactan sobremanera y que dan cuenta de algo. Detrás de las cifras nos encontramos con personas, con nombres y apellidos que ya no podrán contarlo. Duele, pero es así. Aunque también es una manera de rendirles el homenaje y la despedida que merecen. Recordamos que sus familiares no han podido atravesar el duelo adecuadamente. No han podido (valga la redundancia) recibir los abrazos que templan y calman un dolor, que, con el tiempo, lo ubicamos dentro de nosotros. Porque a la persona que nos deja y a la que queremos nunca la olvidamos. No se supera. Solo aprendemos a vivir con ello.

Según Jorge Bustos, “el periodismo no es autoayuda, el periodismo está para contar la verdad”. Y ese es parte de nuestro trabajo. Además, realiza una distinción de verdades. Habla en ‘Herrera en COPE’ de verdades cómodas y verdades incómodas. Y precisamente una verdad que molesta, que hace que se te pongan los pelos de punta…es visualizar esos ataúdes en un Palacio de Hielo madrileño destinado al ruido, a la diversión, y no al incómodo silencio que se respirará en el espacio. Un silencio de los que hablan por sí solos.

“Una pandemia es una derrota continua, muerto a muerto. Los muertos llegaron a parecer lo de menos. La experiencia del confinamiento, siempre servida de forma hilarante, festiva, devoraba las escaletas. La muerte era un flujo subterráneo”



Es @rlatorreg: https://t.co/RY2rbSRCGY — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) April 8, 2020

De todos los mensajes que ha recibido, el jefe de opinión de El Mundo se queda con el mensaje que ha recibido de la hija de una fallecida dándole, a él y a sus compañeros, las gracias. El agradecimiento se sustenta en lo siguiente. A esta persona, que ha perdido a su madre por el virus, le molesta que la tragedia que se está viviendo en España vaya a pasar por una especie de gráfico que oculta el volumen de la tragedia.

El Palacio de Hielo de Madrid, es para Bustos, “el símbolo de la tragedia”. Es la cara b de una realidad que duele, pero que es necesaria contarla.

Así se convirtió el Palacio de Hielo en una morgue

A finales de marzo, conocíamos que la empresa concesionaria del Palacio de Hielo ofrecía sus instalaciones para albergar a los fallecidos por el coronavirus. La Comunidad de Madrid y la UME establecieron el procedimiento operativo para transformar por completo las instalaciones. Esta decisión se tomaba tras conocer la saturación de las empresas funerarias, que se vieron obligadas hasta a trasladar fallecidos a otras comunidades autónomas para poder incinerarlos. Una circunstancia insólita.