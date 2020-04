El campo denuncia en plena crisis del coronavirus la falta de mano de obra para recoger las cosechas

Nuestro campo está a falta de mano de obra. Y no, porque no haya, si no porque la burocracia es lenta o poco previsora en tiempos de crisis. Estamos en abril, es tiempo de recogida de frutas y hortaliza, y los temporeros no pueden llegar a España desde sus países de origen. Muchos, incluso, tienen los billetes sacados, pero la falta de coordinación entre los diferentes países de la Unión Europea ante la libre circulación de determinados grupos de personas trabajadoras “indispensables”, hace que nuestros frutos estén por los suelos.

Para conocer esta situación hemos querido conocerla por parte de personas que la viven de primera mano. Por este motivo en 'La Noche' de COPE hemos hablado con Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante, que nos ha acercado la situación del níspero en la Comunidad Valenciana. Sin marcharnos de esta comunidad autónoma hemos hablado con Hilario Calabuch, un agricultor que tiene una plantación de Cerezas en Planes (Valencia). Hilario nos cuenta cómo vive este problema un agricultor pequeño.

Pero la Comunidad Valenciana no es la única afectada. Lo mismo sucede en Guadalajara con la recogida del espárrago. Allí la situación tal y como relata a los micrófonos de la Cadena COPE Jaime Urbina, presidente de la Asociación de Productores de espárrago verde de Guadalajara es dramática. Tan solo cuentan con el 30% de la mano de obra que necesitan. Alguna persona se ofrece a trabajar pero son muy pocas, y la mayoría de los que empiezan estos días, lo dejan en seguida por la falta de costumbre.

Una situación complicada, la falta de mano de obra debido a la crisis del coronavirus que afecta profundamente a los agricultores cuyas cosechas se recogen en estas semanas. Un problema que también nos acerca Miguel Padilla, presidente de COAG Murcia y agricultor de hortalizas en Lorca.

