La denuncia de Luis del Val sobre los "indecentes" procesos para rebajar la cifra de muertos, y otras claves

1. Luis del Val: "En algunos despachos se dedican a urdir un procedimiento que rebaje la cifra de fallecidos"

Si en estos momentos, tan dolorosos como trágicos, resulta que hay un grupo de personas, cuyo sueldo pagamos con nuestros impuestos, dedicadas -no a salvar vidas, no a intentar contener la pandemia- sino entregadas a urdir procedimientos que rebajen el número de muertos, es algo así como si en un buque, en lucha contra el naufragio, un grupo del puente de mando se dedicara, no a distribuir mejor los botes salvavidas, no a evitar que aumentara el número de víctimas, sino a urdir un procedimiento de conteo que rebajara la suma de víctimas perdidas en el mar.

Y eso es lo que podemos comprobar, con tanta tristeza como indignación. Mientras los centenares de familiares de los fallecidos, tienen que aguardar a que les atiendan por teléfono, y les informen en qué palacio de hielo, en qué garaje abandonado o almacén convertido en morgue, se encuentra el ataúd del padre, del hijo, de la hermana, de la esposa, del marido del que no se pudieron despedir, en algunos despachos se dedican a urdir un procedimiento de suma de cadáveres que rebaje la cifra de fallecidos por el coronavirus, como si con eso se lograra que los muertos que no se han contado volvieran a la vida el próximo domingo, que Domingo de Resurrección. ¿Cabe un deterioro de la ética, una indecencia mayor?

2. Cayetana Álvarez de Toledo: "Una nación debe contar bien a sus muertos para poder despedirles bien"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que una nación "debe contar bien a sus muertos para poder despedirles bien" y ve indicios que señalan que la cifra de fallecidos en España por coronavirus es superior a la oficial contabilizada por el Gobierno.

En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", la dirigente popular ha señalado que lo único fehaciente hasta el momento es que "España lidera el tétrico ranking de muertos por número de habitantes". "Pero podríamos estar por encima de lo que las cifras oficiales dicen. Hay indicios que así lo aseguran y ese desfase tiene que aclararse de inmediato. El Gobierno tiene que hacer una auditoría de los fallecimientos en estos últimos últimos meses", ha señalado.

3. Herrera: "Las comunidades calculan que la cifra real de muertos por coronavirus es el doble de la oficial"

Audio

Carlos Herrera ha empezado recordando en su monólogo de las seis de la mañana que hoy se cumple un mes desde el 8 de marzo, "ese día en el que a pesar de todos los avisos habidos y por haber que tenía, el Gobierno instó, promovió y participó en manifestaciones que supusieron, oh casualidad, que esa misma noche se disparasen los casos que ahora mismo nos están llevando a la tragedia".

Herrera también se ha referido a la creciente "confusión" en torno al número real de fallecidos por la pandemia. Son dudas suscitadas por el descuadre entre las cifras que da el Ministerio de Sanidad y lo que dice el registro de entierros. "Las Comunidades Autónomas ya calculan un número de fallecidos que duplica al oficial", ha señalado Herrera. Por ejemplo, la mortalidad ha subido con respecto a la misma época del año pasado un 188% en Castilla La-Mancha, un 159% en Castilla y León y un 143% en Navarra.

4. El New York Times vuelve a criticar la gestión de Sánchez y la compara con Portugal

The New York Times lo ha vuelto a hacer. El diario ha dirigido su atención a nuestro país y a Portugal. En este caso, ha dedicado un extenso reportaje a desgranar las razones por las que el coronavirus se ha propagado de forma tan rápida en España. De todas las semanas en las que nos encontramos en crisis sanitaria, este medio saca una conclusión: el Gobierno no actuó con la suficiente contundencia.

Es más, en el artículo se afirma que nuestro país se ha convertido en “un doloroso ejemplo de la tendencia de un gobierno tras otro a ignorar las experiencias de los países donde el virus ya golpeó”.

5. Montero dice que a partir del 26 se podrá volver a las "calles" pero con instrucciones

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que los ciudadanos podrán recuperar "su vida normal" a partir del próximo día 26 de abril, aunque la vuelta a la "ocupación de calles y plazas" se realizará "con instrucciones claras" que transmitirá el propio Ejecutivo.

En una entrevista en Antena 3, la titular de Hacienda ha dicho que, por el momento, lo único que se puede "dar por hecho" es la prórroga del estado de alarma hasta el día 26. Eso sí, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, confirmó que habría otra prórroga al término de esta última.