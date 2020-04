El New York Times vuelve a criticar la gestión de Sánchez y la compara con Portugal

The New York Times lo ha vuelto a hacer. El diario ha dirigido su atención a nuestro país y a Portugal. En este caso, ha dedicado un extenso reportaje a desgranar las razones por las que el coronavirus se ha propagado de forma tan rápida en España. De todas las semanas en las que nos encontramos en crisis sanitaria, este medio saca una conclusión: el Gobierno no actuó con la suficiente contundencia.

Es más, en el artículo se afirma que nuestro país se ha convertido en “un doloroso ejemplo de la tendencia de un gobierno tras otro a ignorar las experiencias de los países donde el virus ya golpeó”.

En el reportaje, The New York Times compara a España y Portugal pues “al vecino le ha ido mucho mejor”. Portugal ha superado los 200 muertos por COVID-19, mientras España llegaba a los 10.000 fallecidos.

Además, consideran que “en España no se ha dado la solidaridad suficiente entre regiones. Illa hizo un llamamiento a la solidaridad con Madrid que apenas tuvo repercusión”.

El rotativo destaca que ambos países cuentan con un gobierno socialista en minoría. Aunque, eso sí, desde el periódico consideran que António Costa cuenta con más apoyos desde la oposición.

Un aspecto que recalcan es la fuga de muchos madrileños a la costa. Citando textualmente al diario: “La brecha entre la toma de decisiones regionales y nacionales también alentó a muchos residentes adinerados de Madrid a correr a sus hogares junto al mar, una vez que se cerraron todas las escuelas, a riesgo de propagar un virus que ya estaba firmemente arraigado en la capital de España”.

Respecto a la polémica con los tests rápidos, hablan de la "opacidad" de nuestro país en cuanto a los datos de realización de pruebas del coronavirus y citan a expertos que consideran "demasiado incompletos" como para compararlos con ningún otro país.