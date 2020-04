El PP denuncia que el Gobierno mantiene el veto a su control en el Senado

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet cedía ayer ante la presión de muchos de los grupos de la oposición y autorizaba que, a partir de la semana que viene, haya plenos de control en la Cámara Baja, y comiencen a comparecer los ministros en sus respectivas Comisiones, pero ese escenario no se va a dar en el Senado.

El PP ha denunciado que la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, no ha querido convocar hoy la Junta de Portavoces para abordar este tema. Mantiene la fecha inicial del martes que viene. Y a este retraso se suma el decidido por el presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Manuel Cruz, que ha pedido un informe jurídico, que deberá elaborarse en el plazo de una semana, para estudiar si este órgano puede o no reunirse, tal y como exigió la Mesa de la Cámara con los votos de PP y PNV, y el voto en contra de los socialistas.

El portavoz popular, Javier Maroto, recordaba que en esa Comisión, a la que podrían acudir, si quisieran, todos los presidentes autonómicos, se debatiría por ejemplo, sobre las cifras reales de fallecidos por coronavirus. Maroto ha elevado el tono y ha calificado de “miserable”, que no se compute a los ancianos muertos en las residencias, por el mero hecho de que no se les ha realizado el test. El senador popular no ha querido señalar concretamente la causas por las que el Gobierno ha podido hacer esto, pero ha apuntado una posibilidad: que el Ejecutivo intente evidenciar que la pandemia es menor de lo que es, pero, advertía, “las mentiras tienen las patas muy cortas” y acabará sabiéndose la verdad.

Para Maroto, todo, ese veto al Senado y las cifras falsas, demuestran la falta de transparencia del Gobierno y su intento de tomarles el pelo a los españoles.