La hazaña de Villas Boas: De entrenador a derrocar al presidente más longevo de la historia

El exentrenador André Villas-Boas se proclamó este sábado vencedor en las elecciones del Oporto para elegir su presidente, destronando al histórico Jorge Nuno Pinto da Costa, que ha estado al frente de los 'dragones' desde hace más de cuatro décadas.

A falta de que se conozca el resultado definitivo de la elección, Villas-Boas, de 46 años y extécnico del Oporto, el Chelsea y el Marsella, se declaró ganador en un discurso en la sede de su campaña. "En base a las últimas noticias esta puede ser una victoria estruendosa", dijo Villas-Boas, que dedicó su triunfo a todos los seguidores del club.

Según medios, Villas-Boas habría ganado con en torno al 70 % de los votos a Pinto da Costa, cuya candidatura admitió su derrota en su cuenta de X, donde expresó "los mejores deseos para el ciclo que sigue y el próximo equipo, que sigan haciendo de este FC Porto el orgullo de todos nosotros".

El ganador ha concurrido a estas elecciones con el español Andoni Zubizarreta como compañero de fórmula, que se convertirá en el próximo director deportivo de los blanquiazules. Más de 26.000 socios acudieron durante este sábado al Estadio do Dragão para votar, una cifra récord para el club, en una jornada en la que el acceso al recinto estuvo bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras los altercados durante la Asamblea General del equipo en noviembre, que derivaron en 12 arrestos.

Parte de los Super Dragoes, la hinchada radical del club, no se tomó nada bien los resultados de los comicios e intentó invadir el garaje del estadio para ingresar a la zona donde se encontraba Pinto da Costa al que ensalzaban con sus cánticos: "¡Sólo tenemos un presidente!", "¡Pinto da Costa allez!" y "¡Villas-Boas hijo de p...!".

Entre los objetivos del recién elegido presidente figuran equilibrar las finanzas del club, devolverlo a la senda de la victoria -es tercero en la Liga de Portugal- e impulsar el fútbol femenino. Villas-Boas (Oporto, 1977) comenzó su carrera como miembro del equipo técnico de José Mourinho en el Oporto, el Chelsea y el Inter Milán, y después se convirtió en primer entrenador.

Solo pasó una temporada en el banquillo de los 'dragones', la 2010/2011, pero en ese tiempo conquistó la Liga, la Copa y la Supercopa lusas, además de la Europa League, con un equipo comandado en el campo por el colombiano Radamel Falcao. El extécnico ha vencido en las que han sido las elecciones más reñidas de los 42 años de presidencia de Pinto da Costa, de 86 años.

