El desánimo de Carmen Maura en 'El Hormiguero': "Los mayores seremos los últimos en salir"

'El Hormiguero' continúa su paso imponente en la parrilla de televisión. Cada día continúa convirtiéndose en el programa más visto de la televisión en un momento donde más españoles hay delante de una pantalla debido al confinamiento.

'El Hormiguero 3.0: Quédate en casa' sigue entreteniendo, en su último programa los protagonistas fueron el piloto de motociclismo Marc Márquez y la actriz Carmen Maura. Por parte del piloto de Cervera, explicó como está viviendo la cuarentena en familia, incluido con Álex Márquez, su hermano y ahora compañero de equipo. Sobre su hermano, Marc explicaba que ya "se habían zurrado", eso sí con unas normas para evitar daños mayores. También habló de que el mundo culinario no se le da tan bien como las motos y de como el trabajo en el hogar es una labor que habría que poner más en estima.

Carmen Maura, sorprendió convirtiéndose en la portavoz improvisada de dos sectores de la población como son las personas mayores, y las personas que están viviendo esta cuarentena completamente solas.

El triste mensaje de Carmen Maura sobre el fin de la cuarentena y las personas mayores

La actriz aparecía en videollamada desde su casa acompañada de su perro, y con una buena cara, algo fingida como confesaba más tarde. Y es que a pesar de la compañía de su mascota, Maura se encuentra viviendo esta cuarentena sola, y en muchas ocasiones echa en falta "un choque vital" con otra persona. Además, hizo una llamada al cuidado de la salud mental estos días, que puede ser muy traicionera: "No tengo el cuerpo para jotas, la verdad. No soy muy negativa, hago muchas cosas pero estamos ya en la cuarta semana…He seguido tus consejos, me dio un tirón por bailar como dijiste. Creo que hay que cuidarse mucho, sobre todo los que estamos solos. Aparte de la gimnasia, hay que tener mucho cuidado con la cabeza. Hay días que te levantas y te parece que todo esto no es verdad”.

Después de confesar seguir los consejos de Pablo, Carmen también quiso poner en valor esos días en los que te levantas y el cuerpo te pide parar: “Hay días de la semana que hay cogérselo como ‘día pijama’, si te apetece no hacer nada, no pasa nada, o puedes hacer limpieza si te apetece y es otra forma de hacer ejercicio”, confesaba la actriz de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

Tras hablar de todas estas rutinas de cuarentena, la actriz dejó un mensaje que dejó a todos pensativos, y con algo de sensación de tristeza. "Hay otra cosa también", comentaba la actriz. "Es un poco fuerte, porque como tienes más de 70 años, yo ya 74, eres viejecita de riesgo, y oyes que cuando nos dejen salir, nosotros lo haremos después... ¿No lo habéis oído?", señalaba Maura.

Pablo Motos lo desconocía, sin embargo Cristina Pardo arrojaba algo de luz sobre la declaración de Carmen: "Los expertos han propuesto diferentes planes al Gobierno y casi todos tienen en común que la salida sería escalonada. Los últimos serían los considerados población de riesgo, los situados en los 70 años para arriba". La actriz comentó, algo indiganda, que "todo el mundo comenzará a salir muy contento, pero yo diré que no, porque como tengo esa edad no podré salir".

Además, Maura afirmaba que "como estoy sola en casa, a veces echo de menos un poco el choque vital con otra persona por algo, no sé...", una afirmación de la que el propio Motos pidió que desarrollase: "Que necesitas a otro ser humano que se cruce contigo. Me encanta estar sola, pero a veces lo necesitas", terminaba contando.

A pesar de estos mensajes, donde en ocasiones cuesta encontra el optimismo, Maura se despedía contando que tiene “dos proyectos bonitos: la obra ‘La golondrina’, que lo voy a hacer en francés, y un papel para una serie que me ha gustado”, unos proyectos que le ayudan a estar alejada de los pensamientos negativos y a estar ilusionada.

