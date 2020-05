Coronavirus| Illa: "El País Vasco pasó de fase porque cumplía los requisitos fijados"

18.10 INTERNACIONAL | El Reino Unido registra 627 muertos más por COVID-19, hasta 32.692 fallecidos

El Gobierno del Reino Unido ha comunicado hoy 627 fallecidos más entre los pacientes de COVID-19 en hospitales, residencias y domicilios, hasta un total de 32.692 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia.

Antes de que este miércoles comience una desescalada gradual de las medidas de confinamiento en Inglaterra, las autoridades sanitarias han llevado a cabo 85.293 test en una jornada y se han detectado 3.403 nuevos contagios, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud británico.

17.50h ZARAGOZA | Dimite la consejera de Salud de Aragón que dijo que hacerse sus EPI era un estímulo para médicos

La consejera de Salud de Aragón, Pilar Ventura, lo ha anunciado esta tarde junto al presidente de la Comunidad, Javier Lambán.

17.35h RELIGIÓN | La hospitalidad de las Capuchinas en Barbastro: un ejemplo de acogida

Las 6 Capuchinas han acogido a 5 sanitarios del Hospital de Barbastro durante este tiempo de confinamiento.

17.20h | La Comunidad de Madrid asegura que Ayuso paga el apartahotel en el que vive por la crisis del coronavirus

Está instalada en el apartamento desde el pasado 16 de marzo: es propiedad de Kike Sarasola, está en el centro de la capital y cuesta unos 200 euros al día.

17.15h | Así detecta el Gobierno cuántos españoles son inmunes al coronavirus

Las primeras estimaciones indican que la inmunidad alcanzada por los españoles estaría por debajo del 15%.

17.00h | De Quinto (Cs) pone en duda que España siga siendo una democracia y Puente (PSOE) le aconseja unirse a Vox

Esto parece venir al hilo de que, el pasado domingo por la noche, trece personas fueron identificadas y sancionadas por incumplir el real decreto de estado de alarma.

16.50h BARCELONA | Los peligros ocultos de la desinfección con ozono

Las empresas que están ofreciendo aparatos ozonizadores, para desinfectar hogares o comercios, se han avanzado a la normativa de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental.

16.32h ECONOMÍA | ¿Recortará Sánchez el sueldo de los funcionarios? Gay de Liébana responde?

El profesor y economista cree que España se encuentra peor que en 2010, cuando Zapatero acometió el mayor recorte de bienestar social en democracia.

16.27h MÁS MADRID | La Comunidad de Madrid oferta 175.000 plazas escolares para el curso que viene

El periodo de presentación de solicitudes comienza el 19 de mayo y concluye el 5 de junio.

16.20h MEDIODÍA COPE | Antonio Herraiz: "Albiol sólo ha podido recuperar la alcaldía tras una dimisión desde el calabozo"

El copresentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, explica la situación que vive el Ayuntamiento de Badalona, cuyo alcalde tuvo que dejar la alcaldía.

16.10h | Casado reclama el fin del estado de alarma y critica la desescalada por "partidista"

Casado ha insistido en que hay alternativa con la legislación ordinaria al estado de alarma y ha rechazado negociar con el presidente del Gobierno.

15.42h | Ortega Smith permanece ingresado tras presentar complicaciones de salud derivadas del coronavirus

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith se encuentra ingresado en el hospital tras presentar complicaciones que tienen relación con el COVID-19 que padeció.

15.20h PAMPLONA | La Guardia Civil alerta ante una nueva campaña de 'phising'

Conoce cómo hacer para no caer en la trampa y que obtengan tus datos bancarios.

15.10h ALMERÍA | Una zona de Almería conquista el mundo a través del espacio por este desconocido motivo

La estructura hecha por el hombre que más y mejor se ve desde el espacio está en Almería y se aprecia como una enorme mancha blanquecina.

14.55h | El Senado desbloquea comisiones y recuperará plenos aplazados por la pandemia

La Mesa ha decidido también aumentar progresivamente el número de participantes en estas sesiones.

14.47h | Illa: "La desescalada no es una carrera, debe hacerse con criterios de cogobernanza y transparencia"

14.42h | El Gobierno aprueba la prorroga de ERTE por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio

El Gobierno aprueba la prorroga de ERTE por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio.

14.40h | ¿Cómo deben gestionarse las vacaciones en las empresas este año?

El Estatuto de los trabajadores es claro al respecto: "El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador".

14.26h EL ESPEJO | Las hermanas Rogacionistas: El ejemplo de la compasión de Cristo con los niños

Las Rogacionistas trabajan cuidando y ayudando a los niños que más lo necesitan en todo el mundo.

14.24h MÁLAGA | Las normas que deberás cumplir para poder ir a la playa en Andalucía este verano

Las playas se preparan para vivir un verano atípico en el que no podrás disfrutar de muchas prácticas habituales.

14.23h | Iglesias quiere imponer una tasa a las grandes fortunas no bonificable

El vicepresidente busca recaudar el 1% del PIB gravando entre el 2% y el 3,5% los patrimonios de más de un millón.

14.22h INTERNACIONAL | La OMS prevé otra oleada del coronavirus y una vacuna para 2021

Neira ha afirmado que de cara a una posible nueva oleada del coronavirus "estaremos mejor preparados" porque se ha comprobado la eficacia de determinadas medidas para "minimizar".

14.20h | Casado plantea un "Pacto Cajal" por la sanidad pública para la reconstrucción

El líder del PP ha asegurado que la desescalada que está dirigiendo el Gobierno que dirige Pedro Sánchez está siendo "caótica y partidista".

14.18h PAMPLONA | Las peluquerías "hasta arriba", tras invertir entre 700 y 5.000 euros en medidas de protección

Sin embargo lamentan no poder trabajar a "pleno rendimiento" para cumplir con las obligaciones sanitarias.

14.16h | Illa: "Las autonomías pueden restringir las autonomías previstas en la fase 1"

14.14h | Montero: "La vocación de este Gobierno es ampliar sus apoyos parlamentarios"

14.03 | Las enfermeras, heroínas en bata que pelean en silencio contra las enfermedades

Este martes se celebra el Día Internacional de la Enfermería en todo el mundo y en 'Herrera en COPE' lo hemos celebrado con dos profesionales, Pilar Fernández y Jaime Laiño

14.00 Illa, responde en directo a la pregunta de por qué el gobierno se niega a dar los nombres de los expertos que deciden los territorios y criterios de la desescalada: " El gobierno no oculta nada, hemos explicado cómo se va a proceder a decidir conjuntamente con las CCAA qué unidades territoriales progresan de fase, por parte de funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES) cuyo máximo responsable es Fernando Simón"

Salvador Illa sobre le polémico paso a la fase 1 del País Vasco: "Cumplía los requisitos fijados"

13.52 | En TRECE Antonio Jiménez: "La estrategia de Sánchez es deficitaria en gestión y contraproducente en intereses electorales"

El presentador de 'El Cascabel' analiza la última encuesta de GAD3 para ABC, que deja muy mal parado al presidente del Gobierno

A Pedro Sánchez le pasa factura ya la gestión de la crisis. Una deficiente gestión como la que está haciendo el Gobierno de esta crisis sanitaria está teniendo consecuencias desde el punto de vista electoral. Según esa encuesta publicada por ABC hoy, elaborada por GAD3, en estos momentos el Partido Popular estaría empatando técnicamente en número de escaños, prácticamente, con el Partido Socialista. El PP habría recuperado un millón de votos, y estarían cinco arriba cinco abajo (prácticamente) empatados en número de escaños.

13.51 | La ministra Montero, en directo: "El sector de la cultura sigue siendo una de las áreas más importantes a proteger"

13.50 | Empresaris de Catalunya denuncia a Canadell por promocionar pantallas de protección en TV3

Además le preguntan si las protecciones faciales están homologadas

13.49 | La Sociedad de Medicina Preventiva no recomienda el uso de guantes para el coronavirus

13.42 | Turno de palabra del ministro Salvador Illa, en directo: "Esta semana el objetivo es seguir con incrementos por debajo del 1%"

Illa: "Los datos de hoy son buenos pero hay que seguir siendo prudentes"

Illa: "Esta semana se evaluará la situación de las comunidades en fase 0".

Illa: "No debemos perder el respeto al virus"

13.29 | La ministra Montero informa de la aprobación del real decreto ley para prorrogar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio. Una normativa que contempla una nueva categoría de ERTE por fuerza mayor parcial que permite que las empresas puedan ir incorporando a los trabajadores según sus necesidades.

La ministra explica que ninguna empresa con domicilio en un paraíso fiscal o que haga reparto de dividendos se podrán acoger a los ERTE.

Montero anuncia que se presentará una ley "para proteger a las diferentes estructuras familiares".

13.25 | Arranca la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La ministra María Jesús Montero: "Empezamos a dar los pasos hacia la nueva normalidad pero hay que tener precaución para no tirar por tierra lo logrado como sociedad. En los últimos días algunos países ha registrado repuntes incluso cuando se encontraban en mejor situación de partida".

La ministra Montero dice que las comunidades en fase 0 "están desarrollando un extraordinario combate contra la pandemia".

13.21 | Simón asegura que el número de inmunes en España por coronavirus corresponde a un cifra inferior al 15%

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha dado cuenta, como viene siendo habitual, en rueda de prensa del número de contagiados y fallecidos por coronavirus. En la jornada de hoy, nuestro país ha registrado un repunte en el número de muertos diarios: 176 en las últimas veinticuatro horas. Asimismo, también se han notificado otros 337 casos positivos respecto al día anterior. SIGUE LEYENDO

13.03 |El portavoz de FACUA lleva días compartiendo una ‘fake news’ para atacar al Gobierno de Díaz Ayuso

El portavoz de FACUA lleva días compartiendo una ‘fake news’ sobre el reparto de mascarillas supuestamente no homologadas por parte del Gobierno de Díaz Ayuso

SIGUE LEYENDO

13.01 | Herrera aplaude a los enfermeros por su labor pese al riesgo de contagio: "Habéis demostrado valía y entrega"

El comunicador celebra así el Día Internacional de la Enfermería que este martes se celebra en todo el mundo

SIGUE LEYENDO

13.00 | Madrid suma 48 casos y 37 muertes, pero las hospitalizaciones siguen bajando

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad, Madrid suma 64.972 casos por coronavirus y un total de 8.720 decesos en los hospitales

SIGUE LEYENDO

12.57 | HERRERA EN COPE Los corresponsales de COPE valoran la vuelta a la normalidad ante la covid con la mirada puesta en África

La desazón en Reino Unido por la desescalada y la llegada de mascarillas a la Casa Blanca centran la actualidad informativa sobre la pandemia SIGUE LEYENDO

12.55 | Vacuna digital contra el COVID-19

Así llaman a las nuevas tecnologías que se utilizan para rastrear el virus, su contagio y frenar su transmisión. Son herramientas tan conocidas ya como el Big Data, Geolocalización o Bluetooth. Están en marcha con enorme eficacia en China, Corea, Singapur o incluso Australia pero con distintos niveles de control y aplicación. Pero en Europa y generan muchas dudas por su intromisión en la privacidad, un derecho protegido por la ley. En España se ha abierto el debate. SIGUE LEYENDO Informa Susana Moneo

12.53 | ¿Puede un desconocido tomarte la temperatura en cualquier lugar?

La progresiva salida del confinamiento y recuperación de la actividad económica y social está acelerando la implantación de medidas y el uso de tecnologías para detener el avance de la enfermedad; pero ¿puede cualquier persona tomarnos la temperatura y en cualquier lugar?.

No siempre. Tomar la temperatura o usar tecnologías de reconocimiento facial supone un tratamiento de datos personales y una injerencia tan intensa en los derechos de los afectados que debe estar perfectamente ajustada a la legislación. SIGUE LEYENDO

12.35 | El textil ve "incoherente" prohibir las rebajas en tiendas con un aforo limitado

El sector del textil ve una contradicción que el Gobierno prohíba las rebajas en tienda física o acciones comerciales que puedan suponer aglomeraciones cuando existe una limitación de aforo del 30 % y es necesario mantener una distancia de seguridad de dos metros entre clientes.

Según han señalado a Efe fuentes del sector es una "incoherencia" que en la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se establezca que las comunidades que entren en la fase 1 puedan abrir las tiendas con una superficie menor de 400 metros y con limitación de aforo y que en una disposición adicional segunda se diga que esos establecimientos no pueden anunciar rebajas.

La patronal del textil Acotex ha señalado que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, les ha indicado que han remitido una consulta al Ministerio de Sanidad sobre el asunto, pero "no hay que interpretar lo establecido en la mencionada disposición adicional segunda en el sentido de que lo que se restringe y por tanto se prohíbe son las rebajas o promociones en sí mismas".

12.30 | Síndrome de la cabaña, cuando no queremos salir de casa

Miedo a no poder controlar la situación en el exterior es lo que sienten aquellas personas que padecen el llamado "Síndrome de la cabaña". Una psicóloga nos ayuda a conocerlo mejor SIGUE LEYENDO

12.29 | Finaliza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón

12.29 | Simón: "Lo que han vivido profesionales sanitarios y población no se puede olvidar tan rápido"

Simón agradece el trabajo "excepcional" de los enfermeros en el Día Internacional de la Enfermería

12.20 | Simón evita pronunciarse sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares públicos: "Sobreactuar en la prevención de riesgos puede estar bien, pero hay que incidir en otros aspectos". Reconoce que son "un buen sistema de prevención, siempre que se usen bien y estén disponibles". Dice que hay grupos para los que su uso durante un tiempo determinado "no es fácil", como enfermos de EPOC, y que su uso debe de ser prioritario en lugares colectivos y personas de riesgo. Recuerda que ahora son obligatorias en el transporte público y muy recomendables también en la calle.

12.07 | Simón explica que hay una nueva orden de vigilancia por la que las CCAA tienen que aportar información para poder valorar la capacidad de detección precoz. Los indicadores van dirigidos a la capacidad de detección de personas con sintomatología y a la capacidad dignóstica de estas persoans, también de los sanitarios infectados

12.03 | Comparece como cada día el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón para analizar los datos de hoy: "Los datos siguen en una tendencia descendente favorable".

12.00 | Un estudio demuestra que el calor no frenará el coronavirus

El coronvirus ha golpeado con fuerza a todo el mundo. Está cambiando nuestros hábitos y conductas tal y como los conocemos y lo peor: todavía no sabemos nada sobre él. Muchas teorías apuntaban a que las altas temperaturas reducirían la transmisión de COVID-19, sin embargo, un estudio canadiense reafirma que la única práctica demostrada que podemos llevar a cabo para evitar contagios del virus es el distanciamiento social. Por lo tanto, la llegada de las altas temperaturas no nos va a librar de el SARS-CoV-2, según el profesor de epidemiología y medicina de la Universidad de Toronto y principal autor del estudio, Peter Jüni. SIGUE LEYENDO Informa COPE Mallorca

11.57 | A partir de las 12 puedes seguir en directo el consultorio económico de Gay de Liébana

El profesor responde a todas tus dudas sobre el incierto panorama económico que deja en nuestro país la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus ha impactado de lleno en la vida de los españoles y las consecuencias económicas que derivan de ella pueden ser fatales. En un momento de máxima incertidumbre, COPE.es cuenta con el profesor Gay de Liébana para resolver las dudas de los lectores de la web. ¿Qué pasa si mi empresa presenta un ERTE? ¿Me puede despedir mi empresa durante el estado de alarma? ¿Es buen momento para comprar en Bolsa? Todas las dudas laborales, legales y económicas tienen respuesta para nuestro profesor.

Envía ya tu pregunta a participacion@cope.es y Gay de Liébana contesta en el consultorio que tiene lugar todos los martes a las 12.00h. y que puedes seguir a través de COPE.es y las redes sociales de COPE (Youtube y Facebook). SIGUE LEYENDO

11.53 | ÚLTIMA HORA | La cifra de muertos diarios asciende a 176 en 24 horas.

Las cifras del coronavirus han experimentado un martes más un ligero repunte tanto del número de fallecidos diarios, que con 176 suman ya 26.920 desde el inicio de la pandemia, como de contagios confirmados por PCR, que han subido a 426 y elevan el total a 227.436.

Cataluña ha notificado otros 337 casos positivos respecto a ayer, si bien solo 184 son nuevos, lo que supone el 43 % del total; le sigue, pero muy de lejos, Castilla Y León, con 53; Madrid, con 48, aunque esta consolida diariamente los casos y asigna los nuevos a la fecha en que se tomaron las muestras o se dieron los resultados, por lo que cada jornada actualiza su serie, y Castilla-La Mancha, con 44.

11.36 | Vox llama a "recuperar la calle" el día 23 y Abascal anuncia caceroladas diarias y protestas constantes

Vox ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "recuperar las calles" con protestas contra el Gobierno, como las manifestaciones en coche convocadas para el sábado 23, caceroladas diarias desde los balcones o actos espontáneos en rechazo al Ejecutivo de coalición.

El partido liderado por Santiago Abascal ha pedido autorización para celebrar un primer gran acto de protesta el próximo día 23 en todas las capitales de provincia.

Sonarán cacerolas todas las tardes. Haremos deporte con carteles de gobierno dimisión. Gritaremos Libertad. Y nos manifestaremos el día 23.

Señor Marlaska, ni se le ocurra utilizar a nuestra policía para reprimir las legítimas protestas del pueblo españolhttps://t.co/cUnJ2yGshN — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) May 12, 2020

11.30 |Rusia supera los 232.000 casos de coronavirus en el país

En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 10.899 nuevos casos de la infección por coronavirus en 83 regiones

La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 10.000 casos en Rusia, lo que eleva el balance a más de 232.000 personas contagiadas, situando al país por delante de España como el segundo más afectado del mundo por número de contagios, solo superado por Estados Unidos, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins actualizado a las 10.30 horas de este martes.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 10.899 nuevos casos de la infección por coronavirus en 83 regiones, incluidos 4.704 casos sin síntomas clínicos", ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

11.28 | La Guardia Civil también denuncia a Air Europa por la alta ocupación en uno de sus vuelos

La Guardia Civil ha denunciado a Iberia y Air Europa por incumplir las medidas sanitarias incluidas en el real decreto para procurar la máxima separación posible entre pasajeros en tres vuelos: dos procedentes de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca y otro que conectaba Palma e Ibiza.

Fuentes del instituto armado han informado este martes a Efe de que, hasta el momento, la Guardia Civil ha denunciado a Iberia por dos vuelos, el último, el pasado domingo, procedente de Madrid con destino a Las Palmas de Gran Canaria tras las numerosas quejas en redes sociales sobre la alta ocupación del aparato.

11.25 |En TRECE Manu Ragull: "Muchos hosteleros no saben si podrán abrir, y si lo hacen, si podrán continuar"

"Desde el Gobierno valenciano nos aseguraban que pasábamos de fase y nos habíamos preparado para estar abiertos el primer día", afirma el hostelero en TRECE

La mitad de España entraba este lunes en Fase 1, algo que supone para la hostelería volver a abrir la persiana aunque sea con grandes medidas de seguridad. Sin embargo, no todos los que pensaban que este lunes iban a retomar la actividad han podido hacerlo. Es el caso de Manu Ragull, propietario de Portillo en la playa de La Malvarrosa de Valencia, que pese a tener todo previsto no ha podido abrir, ya que Valencia se mantiene todavía en Fase 0. SIGUE LEYENDO

11.24 | El presidente de Asturias: "Si seguimos así, en diez días, nuevamente confinados"

Adrián Barbón muestra su preocupación tras el primer día de la 'Fase 1' y se muestra partidario de que el uso de mascarillas sea obligatorio: "No podemos bajar la guardia"

El primer día de la 'Fase 1' en Asturias ha dejado, además de la vuelta a la actividad de la mayor parte del pequeño comercio y algunas terrazas de bares y restaurantes, preocupantes imágenes, con aglomeraciones de gente que no cumplían las normas básicas para evitar contagios por COVID-19. A pesar de que la Dirección General de Comercio del Principado asegura que, en el primer día en las tiendas, ha habido "normalidad, prudencia y ejemplaridad", el presidente del Gobierno autonómico, Adrián Barbón, asegura que está "muy preocupado y decepcionado".

Y no es para menos. Por ejemplo, la Policía Local de Oviedo ha tenido que intervenir, en la tarde de este lunes, ante las quejas vecinales porque en una terraza había unas 70 personas que no llevaban mascarillas ni guantes y no cumplían la distancia social de dos metros. Según los propios vecinos, entre los usuarios de la terraza no faltaron los besos y abrazos en el reencuentro con amigos y familiares. SIGUE LEYENDO Informa COPE Asturias

11.17 | Juegos para el aislamiento... hoy te proponemos el Hula Hoop. Descúbrelo aquí

¿Qué os parece si movemos la cintura? Con el aro vamos a poder prepararnos para ir avanzando en las fases de desconfinamiento SIGUE LEYENDO

11.01 | Sánchez y Arrimadas hablarán hoy para analizar los pasos de la desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Cs, Inés Arrimadas, mantendrán este martes una conversación para analizar conjuntamente los siguientes pasos en el plan de desescalada, en un encuentro en el que con toda seguridad tratarán de la necesidad de prorrogar de nuevo el estado de alarma.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de Ciudadanos, que enmarcan este encuentro en el compromiso alcanzado por el Ejecutivo de mantener reuniones semanales para informar sobre la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus y, en su caso, consensuar medidas del plan de transición hacia la "nueva normalidad".

10.52 | Wuhan realizará pruebas de coronavirus a sus once millones de habitantes

La ciudad china de Wuhan, origen de la pandemia de coronavirus que ya ha dejado más de cuatro millones de contagios a nivel mundial, realizará pruebas a sus once millones de habitantes tras la detección de nuevas infecciones por primera vez desde el fin del confinamiento, según medios oficiales.

Todos los distritos de la ciudad deben elaborar un plan para detallar cómo prevén realizar los test a los habitantes de las distintas zonas en un plazo de diez días. El proyecto debe priorizar grupos vulnerables y áreas residenciales, según el documento de la comisión responsable de combatir el virus en Wuhan, informa Bloomberg.

Wuhan vivió bajo estrictas medidas de confinamiento del 23 de enero al 8 de abril y parecía dar ya el virus por contenido. Sin embargo, esta semana las autoridades han informado de seis nuevos contagios locales, todos ellos vinculados a un complejo de viviendas.

A nivel nacional, China solo ha informado este martes de un único caso de contagio, procedente del extrajero, después de un par de jornadas con un ligero aumento de las infecciones. El gigante asiático ha registrado hasta la fecha más de 84.000 contagiados y más de 4.600 fallecidos.

10.51 | El foco de contagios en discotecas es ya el más grave detectado en Seúl desde que estalló la pandemia

Las autoridades surcoreanas han confirmado más de un centenar de nuevos casos de coronavirus vinculados a bares y discotecas de Seúl, por lo que este foco es ya el más grave registrado en la capital del país asiático desde que estalló la pandemia, que suma ya casi 11.000 casos a nivel nacional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur han detectado 102 positivos vinculados al foco de los clubes LGTBI en el barrio de Itaewon, de los cuales 64 han sido registrados en Seúl. La cifra de casos ya supera a los 98 vinculados en su día a un centro de llamadas de la zona de Guro. LEER MÁS

10.50 | La comunidades notificarán a Sanidad antes de mediodía los casos confirmados

Las comunidades autónomas deberán recabar y enviar diariamente al Ministerio de Sanidad antes de las 12:00 horas información individualiza y actualizada desde las 24:00 horas del día anterior de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en los centros de salud y hospitales tanto púbicos como privados.

Esta información se remitirá a través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, según una orden de Sanidad publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

10.48 | Los trabajadores del turismo regresan a la construcción

El presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, asegura que la construcción volverá a recuperar a la mayor parte de los trabajadores de las islas que abandonaron el sector y se refugiaron en el turismo tras la crisis de 2008.

"Ahora, volverán porque los necesitamos y porque la actividad será bastante importante en los próximos meses con el aumento de la obra pública", ha aseverado Izquierdo.

En esta línea, ha subrayado en Mediodía COPE que la patronal de la provincia tinerfeña va a impulsar distintas acciones para facilitar la entrada de estos profesionales en el mercado con todas las garantías. "Estamos preparando a la Fundación Laboral de la Construcción para que puedan hacer cursos de reciclaje y puesta a punto, ya que hoy en día se exige tecnificación y contar con distintos certificados que avalen los conocimientos", ha explicado el representante de los constructores. LEER MÁS Informa COPE Tenerife

10.43 | Mascarillas quirúrgicas o FFP2, ¿cuál debes usar para salir a la calle?

Su uso es obligatorio en el transporte público. Los niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad

Hasta hace unos meses el uso de mascarillas se limitaba a los profesionales sanitarios. Ahora, con crisis del coronavirus, se ha convertido en un elemento cotidiano que utilizan una buena parte de los ciudadanos. El Gobierno de España ya decretó su uso obligatorio en el transporte público. Con la mitad de la población en la fase uno de la desescalada y el aumento de la actividad y la movilidad es la mejor fórmula para evitar contagios cuando no se puede mantener la distancia de seguridad. LEER MÁS

10.41 | Las Bolsas siguen en ascuas ante un posible rebrote del Covid-19

Las Bolsas europeas abren como cerraron ayer, con muchas dudas. El temor a un rebrote del coronavirus pesa en el ánimo de los inversores tanto o más que la esperanza de una reactivación de la economía. El índice Ibex 35 se mueve entre dos aguas en los primeros compases de la sesión. Sube un 0,10 por ciento, hasta 6.680 puntos. Pesa el temor a una segunda oleada de la pandemia, debido al fin del confinamiento en muchos países. En este sentido llegan señales inquietantes desde China, Corea del Sur y Alemania.

Siguen flojos los bancos, que no levantan cabeza. También sufren las empresas acereras y las relacionadas con el turismo y el transporte. Un 2,5 por ciento pierde hoy a la apertura la aerolínea hispano británica IAG. Ayer cayó más de un 6 por ciento, muy presionada, como todas las empresas del sector, por el desplome del tráfico aéreo. El Reino Unido ha decretado cuarentena de dos semanas para todas las personas que lleguen al país, por vía aérea, procedentes del extranjero. España ha adoptado la misma decisión. En lo que va de año las acciones de IAG han pasado de ocho euros a dos. Han perdido ya más de un 75 por ciento de su valor. ESCUCHA EL COMENTARIO DE LA BOLSA DE FERNANDO MAÑUECO

10.36 | Diez años del 'plan Zapatero', el mayor 'tijeretazo' en España para evitar una bancarrota

El presidente socialista tuvo que bajar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones, entre otras medidas, para hacer frente a la crisis económica. Sánchez votó a favor

"Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos. (...) El Gobierno ha decididoreducir las retribuciones del personal del sector público en un 5 por ciento de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011 (...) suspender para 2011 la revalorización de las pensiones (...) y eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011". Con estas palabras, José Luis Rodríguez Zapatero acometía el 12 de mayo de 2010, hace hoy diez años, el mayor ajuste de gasto social en la España democrática para salvar a España del rescate. Un recorte sin precedentes que salió adelante por unos pocos votos y que supuso el principio del fin de la 'era Zapatero'. Un año y medio después, el PP de Rajoy obtendría la mayoría absoluta en unas elecciones generales con sabor a castigo para los socialistas por su pésima gestión de la crisis económica.SIGUE LEYENDO

10.35 | Ayuso cree que Madrid "tiene todos los condicionantes" para pasar de fase y ve "innecesarios" algunos requisitos

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la autonomía "tiene todos los condicionantes" para pasar a la fase 1 de la desescalada el 18 de mayo y ve "innecesarios" algunos de los requisitos planteados por el Gobierno central.

"Madrid tiene todos los condicionantes, en cuanto al número de contagios estamos por debajo de la media española", ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que, además, tienen preparado el hospital de Ifema "por si hiciera falta volver a activarlo" y están construyendo uno nuevo, que estaría en otoño. LEER MÁS

10.32 | Los errores tontos que cometes cuando te aplicas el autobronceador

Muchos días en casa y de repente, buen tiempo. Piel blanquecina y brazos al descubierto. Los autobronceadores son una idea estupenda para salir al paso, si sabes cómo usarlos. En COPE Cool, el podcast de tendencias de COPE, te contamos los errores que cometes y cómo es su aplicación correcta LEER MÁS

10.16 | Ya puedes leer y escuchar el comentario de Luis del Val en HERRERA EN COPE: "Podemos pide que salgan los presos nacionalistas y mientras los españoles en arresto domiciliario"

La imagen de este martes de Luis del Val en "Herrera en COPE" se centra en la petición de Podemos para que salgan de las cárceles los presos, sobre todo los nacinalistas:

"Recuerdo a Pedro Sánchez pedir, en el Congreso de los Diputados, que se apartaran las rivalidades políticas, y -dado el grave momento que atravesamos- luchar, codo con codo, en esa tarea que no es otra que derrotar a la pandemia. Y me pareció muy bien. Prueba de ello es que, desde hacía dos meses, no se reunía la ejecutiva del PSOE. Lo hizo ayer. No, no hablaron de los muertos, ni del estado de alarma, ni de esas cosas en las que nos fijamos los catetos de a pie: ellos se dedicaron a lo suyo, y llegaron a la conclusión de que había que reforzar los lazos con los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno. SIGUE LEYENDO

11.13 | La Secretaría Iberoamericana advierte en HERRERA EN COPE de que 16 millones de personas estarán en pobreza extrema

Su secretaria general, Rebeca Grynspan, ha pedido a los organismos internacionales "préstamos de emergencia muy rápidos" para hacer frente al coronavirus

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE', donde ha hablado del camino a la XXVII Cumbre Iberoamericana cuya celebración está prevista en Andorra en el mes de noviembre. La experta ha alabado el papel del Rey Felipe y su preocupación por todos los países y las actividades del encuentro. "Estuvimos mucho tiempo charlando. Tenemos una persona como el Rey muy comprometida", ha señalado.

Grynspan ha hablado de la situación de los países latinoamericanos, que ha calificado de "muy preocupante" debido al coronavirus. "Estamos viendo un retroceso en los progresos que había logrado la región en los últimos años", ha dicho. SIGUE LEYENDO

10.11 | María, la persona más longeva de España con 113 años supera el coronavirus en la residencia. Su historia es la ‘historia del día’ en ‘Herrera en COPE’

Nació en 1907 en San Francisco, Estados Unidos. Su padre buscaba allí trabajo después de una temporada en México.

Tras un largo periplo, desde hace dos décadas vive en la Residencia Santa María del Tura, en Olot, Gerona.

Este centro, como sucede en muchos otros, ha sufrido la crueldad y letalidad del coronavirus. SIGUE LEYENDO

10.07 | HERRERA EN COPE La respuesta de Herrera al "payaso Joker" Pablo Iglesias

Carlos Herrera ha querido responder a las palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que este lunes se comparaba con el 'Joker', asesino psicópata de ficción y villano por excelencia de la saga de Batman.

El diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, atacaba con dureza a Iglesias a través de su cuenta de Twitter, en la que calificaba al vicepresidente como "payaso". Ante este insulto, Iglesias respondía asegurando que era un payaso "a mucha honra" y compartiendo un fotograma de la película 'Joker', por la que el actor Joaquin Phoenix recibió el Oscar este año.SIGUE LEYENDO

España está ante una de las crisis mas graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice @GirautaOficial) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus videos...

O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique. https://t.co/gZUmsVzze2 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 10, 2020

9.54 | La líder de Cs, Inés Arrimadas pide al Gobierno que aumente la obligatoriedad del uso de mascarillas.

Pedimos al Gobierno que aumente la obligatoriedad del uso de mascarillas. Junto al distanciamiento físico y el lavado de manos, es una medida fundamental para poder salvar vidas y empleos en este proceso de desconfinamiento y reactivación de la economía�� pic.twitter.com/M8QOlfQpxN — Inés Arrimadas ������ (@InesArrimadas) May 12, 2020

9.51 | Alemania sube el balance diario de coronavirus a 933 casos y 116 muertos y supera los 170.000 contagiados

La pandemia ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 933 casos y 116 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 170.000 contagiados y más de 7.500 víctimas mortales, según los datos publicados este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

El balance diario de 116 muertos supone un claro aumento respecto a los 22 fallecidos del balance anterior. Los 933 contagios registrados en las últimas 24 horas marcan un notable incremento frente a los 357 contagios del día anterior aunque siguen estando por debajo del millar de positivos. LEER MÁS

9.48 | HERRERA EN COPE Escucha ahora 'El paseíllo del Tron' con Ángel Expósito en HERRERA EN COPE: "¿Por qué no se hacen campañas con los enfermos en la UVI? Porque no se venden malas noticias" SIGUE LEYENDO

9.46 | El Papa Francisco pide por las enfermeras, ejemplo de heroísmo y vida durante la pandemia SIGUE LEYENDO

9.42 | La mirada económica del profesor Gay de Liébana responde hoy en HERRERA EN COPE a estas preguntas: “¿Por qué la crisis se alargará en España? ¿Por qué hasta 2023 España no será capaz de recuperar unos niveles de actividad económica en línea con 2019?

Viendo la presumible capacidad de recuperación de la crisis económica de la Covid-19, se advierte como algunos países en 2021 irán saliendo del socavón, mientras que a España le costará bastante más. ¿Por qué hasta 2023 España no será capaz de recuperar unos niveles de actividad económica en línea con 2019? La respuesta está en nuestro modelo productivo y en su sensibilidad a las embestidas de la pandemia. La economía alemana, por ejemplo, exhibe su músculo industrial, con un sector secundario muy concentrado en la industria manufacturera, y una tasa de cobertura de su balanza comercial (exportaciones sobre importaciones) del 120%. Tan pronto como se empiece a normalizar la situación y la actividad económica muestre indicios de recuperación, los motores de la economía germana volverán a rugir y su carácter de economía aperturista y exportando por doquier imprimirán velocidad para remontar. SIGUE LEYENDO

9.40 | Ya puedes escuchar el comentario de Juanma Castaño en HERRERA EN COPE: "Los jugadores se salen con la suya, ahora depende de ellos"

La Comisión Delegada de la Liga ha acordado que de momento quedan pospuestas las concentraciones de los equipos que estaban previstas como había anunciado Javier Tebas. Es decir antes de la Liga no sabemos si estarán o no juntos los futbolistas para evitar el contagio. Recordemos que todo esto viene porque hubo buenos resultados de los test del coronavirus solo 5 jugadores entre primera y segunda dieron positivo en el PCR. Los jugadores se salen con la suya, no tendrán concentración de momento, pero eso sí, ahora depende de ellos: estarán en sus casas y depende de los serios y de los estrictos que sean para cumplir un protocolo realmente severo. SIGUE LEYENDO

9.34 | El Gobierno cambió en una hora el criterio sobre el pase a la fase 1 de Málaga y Granada

El Ministerio de Sanidad cambió en una hora de criterio sobre el paso a la fase 1 de Málaga y Granada. Así lo hicieron público este lunes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el consejero de Presidencia y Portavoz, Elías Bendodo, en rueda de prensa. Según ambos, el pasado viernes, cuando el Gobierno tomó la decisión sobre el pase de fase cero a fase 1, la Junta recibió hasta dos versiones diferentes de lo que ocurriría con Andalucía. SIGUE LEYENDO

9.30 | Carlos Herrera, en su monólogo de hoy: "El miedo a la enfermedad no puede ser un salvoconducto para confinar el Estado de Derecho"PUEDES ESCUCHARLO Y LEERLO AQUÍ

9.13 | HERRERA EN COPE, en directo Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana:"Nos preocupa el aumento de contagios y fallecimientos en Ecuador, también por Haití"

Rebeca Grynspan: "Ahora hay menos ahorro fiscal que en la crisis de 2008"

Rebeca Grynspan, sobre las consecuencias del Covid19 en Iberoamérica: "Estaes una región que require de préstamos de emergencia rápidos, no tenemos un Banco Central Europeo, por eso necesitamos mucho de la ayuda externa, de condiciones blandas en los préstamos y de comenzar a pensar en préstamos estructurales a largo plazo que nos ayuden a dinamizar y recuperar nuestras economías"

9.06 | Los viajeros internacionales deberán guardar cuarentena a su llegada a España

Las personas procedentes de otros países deberán someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días a su llegada a España a partir de este viernes, 15 de mayo, y mientras continúe el estado de alarma, según una orden del Ministerio de Sanidad publicada por el Boletín Oficial del Estado.

La orden establece las condiciones de cuarentena a las que deberán someterse los viajeros internacionales, y recuerda que esta media se ha venido aplicando a las autorizaciones excepcionales otorgadas para las repatriaciones de españoles y residentes en España procedentes de Italia.

Pero incide en que la "favorable evolución" de la situación epidemiológica y el inicio de la desescalada hacen preciso reforzar las medidas de control, de acuerdo a la distribución mundial del virus y en base al principio de precaución.

A su llegada a España, los viajeros estarán obligados a guardar cuarentena durante 14 días en su domicilio o alojamiento y deberán limitar sus desplazamientos a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; y a los que obedezcan a causas de fuerza mayor.

Todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla y deberán observar todas las medidas de higiene y prevención de la transmisión de la enfermedad provocada por el coronarivus, en especial a lo que se refiere a contacto con quienes convivan. LEER MÁS

8.46 | COPE te trae cada día el rezo diario de los Laudes para acompañarte

En este martes, el párroco D. Manuel Ros Cámara dirige una nueva oración en el rezo de Laudes, marcado por los días posteriores a una Semana Santa del todo atípica. Una Pascua especial, en pleno confinamiento, mientras España se enfrenta a una de las crisis sanitarias más críticas de su historia. Un rezo de Laudes que puedes escuchar, como cada día, en COPE.es, donde ha acompañado a los lectores y oyentes en las semanas previas a la Semana Santa, y ahora durante este tiempo de Pascua tan especial.

D. Manuel Ros Cámara brinda, una jornada más, una oración para todos los fieles que, en fechas tan convulsas, no pueden acudir presencialmente a misa. Una forma de continuar el camino de la fe en tiempos de Cuaresma, Semana Santa y en estos últimos días de confinamiento. SIGUE LEYENDO Informa Redacción Religión

8.42 | César Cadaval de 'Los Morancos' se mofa de Fernando Simón: "Cuando sale Simón me fijo en el de los signos"

A pesar del paso de los años, 'Los Morancos' continúan incombustible con sus espectáculos que recorren una gran cantidad de teatros del país, y también han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, haciendo de la plataforma de vídeos Youtube el mejor escaparate para sus parodias musicales, donde versionan las canciones que más se escuchan con letras relacionadas con la actualidad.

A lo largo de esta crisis del coronavirus, los hermanos han seguido trabajando y haciendo lo que mejor sabe hacer que es hacer reír. Su último vídeo "Segunda Ola", donde versionan la canción clásica de Rocío Jurado con letras de un segundo repunte de los contagios, se ha convertido en todo un éxito que supera el millón de visualizaciones. SIGUE LEYENDO Informa COPE Albacete

8.41 | Denuncian una novillada en un pueblo de Segovia en plena fase 0

El Ayuntamiento de la localidad segoviana de Espirdo estudia emprender acciones legales por la celebración de una novillada completa que "en ningún caso" había sido autorizada por el Consistorio ni por la Junta de Castilla y León, según han informado el Consistorio de ese municipio segoviano. Se trata de un evento taurino celebrado en la finca 'Los Cerros', ubicada en La Higuera (núcleo perteneciente al municipio de Espirdo), por parte del novillero José Ruiz Muñoz, que lidió dos reses de la ganadería de Ramón Flores (Las Veguillas, Salamanca) y que fue retransmitido por redes sociales. SIGUE LEYENDO Informa COPE Segovia

8.40 |Vanuatu, las islas que fueron españolas y que están libres de COVID-19

“Seguimos cruzando los dedos”, dice Ricardo Domínguez Llosa, un geógrafo español, nacido en Tetuán, que trabaja en Vanuatu para un proyecto sobre cambio climático para la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU. Este archipiélago compuesto por 83 islas, con 274.000 habitantes y situado en el océano Pacífico es uno de los 14 países y territorios que han logrado estar libres -hasta ahora- del nuevo coronavirus. Es un antiguo territorio español, al que en 1606 llegó Pedro Fernández de Quirós -en una expedición financiada por una marquesa- y que “llamó a esta tierra la Tierra de Australia del Espíritu Santo”, explica Domínguez Llosa. SIGUE LEYENDO Informa Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE

8.39 | La policía de Santander clausura un local y expulsa a un centenar de personas de su interior

La policía local ha clausurado un establecimiento de Santander después de comprobar que había más de 100 personas en su interior y que no se estaban cumpliendo las medidas de distanciamiento que impone la fase uno de desescalada en la apertura de las terrazas. SIGUE LEYENDO Informa COPE Santander

8.36 | A esta hora HERRERA EN COPE las 5 claves importantes de la crisis del coronaviru s:

Primera clave.- Después de casi dos meses de confinamiento las familias se vuelven a reencontrar en la fase 1. La mitad de los españoles ya puede quedar con sus familiares o amigos en reuniones de un máximo de 10 personas. Son días de emociones para todos, también para los más pequeños de la casa.

Segunda clave.- Muchos comercios continúan cerrados a pesar de que media España está en la fase 1. El pequeño comercio está reabriendo a medio gas. En el primer día del nuevo escenario, según los autónomos, sólo han subido el cierre 6 de cada 10 que pueden hacerlo. En la hostelería sólo ha abierto el 30 %. A muchos todavía no les compensa por las restricciones.

Tercera clave.- También vuelven a abrir las Iglesias y ya podemos despedir a nuestros seres queridos en los velatorios. De momento, durante la fase 1, sólo podrán asistir un máximo de 10 personas a puerta cerrada y 15 al aire libre pero se alivia en gran medida el doloroso trance del último adiós. Los entierros también están limitados a 15 personas.

Cuarta clave.Vuelve a bajar el número de muertes diarias, según el último balance del Gobierno. En las últimas horas han fallecido en España 123 personas. El número total supera las 26.700. Según Sanidad hay 373 nuevos positivos confirmados por los test PCR. Y lo mejor, los casi 1.000 curados más hasta superar los 137.000 desde el inicio de la pandemia.

Quinta clave.- Ahora que en España avanzamos en el desconfinamiento no hay que perder de vista lo que está pasando en Alemania. Allí preocupa el aumento de los contagios desde que se suavizaron las medidas. Alemania teme que pueda haber un nuevo rebrote después de varias semanas de cuarentena relajada.

8.30 | Interior restablece los controles en fronteras interiores aéreas y marítimas

El Ministerio de Interior restablecerá desde este viernes, día 15, hasta el 24 de mayo los controles en las fronteras interiores aéreas y marítima y solo se permitirá la entrada a españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, diplomáticos y a quienes acrediten causas de fuerza mayor.

Según argumenta el Ministerio en la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la evolución de la crisis sanitaria y la duración previsible del proceso de desescalada siguen requiriendo que las medidas restrictivas en el territorio español se acompañen de otras proporcionales en las fronteras interiores.

8.20 | Al menos cinco muertos en un incendio de una UCI de San Petersburgo

Al menos cinco pacientes con COVID-19 han fallecido en un incendio en una UCI de un hospital de San Petersburgo, informaron los servicios de emergencia de la segunda ciudad de Rusia.

"Según datos preliminares, como resultado del incendio en el hospital situado en la calle Severnyi Proezd murieron cinco personas", dijo una fuente de los servicios de emergencia a la agencia oficial RIA Nóvosti.

El siniestro, que abarcó una superficie de 10 metros cuadrados, se produjo en la sexta planta del hospital San Jorge de San Petersburgo y obligó a la evacuación de 150 personas, entre pacientes y personal médico.

8.00 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy: "Hay polémica con las fases, pero recuerden que otros países con sistemas de control más intensos que el nuestro se mantienen muy alerta. En Corea del Sur se ha originado un nuevo brote, Wuhan también registra un nuevo foco... como hagamos el tonto volvemos a estar en casa otros 50 días, un poco de sentido común"

Carlos Herrera: "Valencia exige al gobierno criterios objetivos y tranparentes" para la desescalada

Carlos Herrera: "El reparto de los 16.000 millones prometidos -para las autonomías- veremos a ver cómo acaba"

Herrera, sobre el manifiesto firmado por Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís en el que urgen al Gobierno a excarcelar a los presos enfermos, de avanzada edad y a los que estén en situación de vulnerabilidad ante el coronavirus. "Qué buscan? que salgan lo asesinos de ETA y los condenados por el proceso catalán. Los que no somos delincuentes seguimos encerrados en casa y los presos a la calle especialmente los de ETA, para eso es Podemos el mamporrero y ademas está en el gobierno".

Herrera: "Lo de los socialiostas catalanes es de nota, no defrauda, no hay pandemia que valga con el sectarismo, el PSC vuelve por donde solía. Con tal de que no gobierne el candidato más votado en Baladona, Xavier García Albiol (PP), el PSC le ha ofrecido la alcaldía a la CUP. El problema de España, no son los nacionalistas, es el sectarismo del PSOE y de sus cachorros del PSC"

23.12h Los trabajadores del Ala Oeste de la Casa Blanca deberán utilizar mascarilla para evitar más contagios por coronavirus, según el documento oficial distribuido este lunes al personal.

En concreto cualquier persona que esté en el Ala Oeste deberá usar mascarilla siempre que no esté en su mesa de trabajo o cuando no pueda garantizar la distancia social, he explicado un responsable de la Casa Blanca en declaraciones al periódico 'The Hill'. Además el texto insta al personal a "evitar visitas innecesarias" a la Casa Blanca.

Este cambio se produce días después de que dos trabajadores de la Casa Blanca dieran positivo: un militar que trabaja como asistente personal del presidente Donald Trump y la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller.

El propio Trump y también Pence han desdeñado en reiteradas ocasiones el uso de mascarilla y ninguno de ellos se ha dejado grabar ni fotografiar con la misma a pesar de que Trump tiene 73 años y Pence, 60.

23.09h El Consejo de Ministros dará luz verde mañana al real decreto de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio y a otro real decreto sobre la normativa de gestión del tránsito aéreo.

Fuentes del Gobierno admiten que esta norma sobre tránsito aéreo, "de carácter técnico", incluirá aspectos relacionados con el coronavirus, aunque no dan más detalles al respecto. Se da la circunstancia de que un vuelo entre Madrid y Gran Canaria este pasado fin de semana ha sido denunciado por la Guardia Civil por no respetarse las distancias de seguridad entre pasajeros.

22.20h La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha anunciado este lunes que la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirán este martes de forma telemática para iniciar el diálogo al que se comprometió el Ejecutivo en las negociaciones para el apoyo a la cuarta prórroga del estado de alarma.

