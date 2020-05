El presidente de Asturias: "Si seguimos así, en diez días, nuevamente confinados"

El primer día de la 'Fase 1' en Asturias ha dejado, además de la vuelta a la actividad de la mayor parte del pequeño comercio y algunas terrazas de bares y restaurantes, preocupantes imágenes, con aglomeraciones de gente que no cumplían las normas básicas para evitar contagios por COVID-19. A pesar de que la Dirección General de Comercio del Principado asegura que, en el primer día en las tiendas, ha habido "normalidad, prudencia y ejemplaridad", el presidente del Gobierno autonómico, Adrián Barbón, asegura que está "muy preocupado y decepcionado".

Y no es para menos. Por ejemplo, la Policía Local de Oviedo ha tenido que intervenir, en la tarde de este lunes, ante las quejas vecinales porque en una terraza había unas 70 personas que no llevaban mascarillas ni guantes y no cumplían la distancia social de dos metros. Según los propios vecinos, entre los usuarios de la terraza no faltaron los besos y abrazos en el reencuentro con amigos y familiares.

Ante las imágenes que se han repetido por toda Asturias, el presidente del Principado asegura que "no podemos bajar la guardia". Lo ha hecho en las redes sociales donde, además, ha advertido: "Si seguimos así, en diez días, nuevamente confinados".

Si seguimos así, en diez días, nuevamente confinados. — Adrián Barbón �� (@AdrianBarbon) May 11, 2020

Barbón ha pedido responsabilidad a los asturianos: "Estamos en un momento clave. Por eso, cuando salgas a la calle, mantén dos metros de distancia de las otras personas, usa mascarilla y lávate frecuentemente las manos. En Asturias llevamos 304 muertos. No hagamos nada hoy de lo que nos podamos arrepentir mañana. Sed responsables".

Hoy iniciamos la fase 1 de la desescalada. No hagamos nada hoy de lo que nos podamos arrepentir mañana. pic.twitter.com/Hf01EfM3W6 — Adrián Barbón �� (@AdrianBarbon) May 11, 2020

Uso de mascarillas

El jefe del Ejecutivo asturiano, por otra parte, ha insistido en la necesidad de usar mascarillas en la calle. De hecho, Adrián Barbón ha dado un paso más y se ha mostrado partidario de que toda la población que salga a la calle use de este elemento de protección obligatoriamente: "Yo lo recomiendo abiertamente, pero no tengo autoridad para obligar. Si de mí dependiera, todo el mundo con mascarilla."