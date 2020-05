Jiménez: "La estrategia de Sánchez es deficitaria en gestión y contraproducente en intereses electorales"

Vídeo

A Pedro Sánchez le pasa factura ya la gestión de la crisis. Una deficiente gestión como la que está haciendo el Gobierno de esta crisis sanitaria está teniendo consecuencias desde el punto de vista electoral. Según esa encuesta publicada por ABC hoy, elaborada por GAD3, en estos momentos el Partido Popular estaría empatando técnicamente en número de escaños, prácticamente, con el Partido Socialista. El PP habría recuperado un millón de votos, y estarían cinco arriba cinco abajo (prácticamente) empatados en número de escaños.

Pero hay un dato mucho más revelador: el hecho de que sólo el 18% de los españoles crea al presidente del Gobierno, lo que está diciendo a través de esas comparecencias tipo Aló Presidente, que nos recuerdan a las del chavismo en Venezuela. Sólo el 18%. Significa entonces que el 82% de los españoles no le creen. Así de claro. Y no creen lo que dice. Y eso es muy grave: viene a subrayar el hecho de que su gestión no esté siendo, desde luego, la más adecuada para solventar el gran problema creado por el virus.

También le pasa factura su arrogancia: dice una cosa y hace lo contrario. Sale en su Aló Presidente y dice que, en fin, todo lo que pide a los españoles en estos momentos es arrimar el hombro, y remar juntos, y que juntos unidos podamos vencer esto: tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Ponernos de acuerdo? Naturalmente. ¡Pero si es usted el primero que no se quiere poner de acuerdo!

Está rechazando al primer partido de la oposición de manera constante y fehaciente. Hasta el extremo de que lo mismo que le había pedido el PP a usted para apoyarle en su cuarta prórroga del estado de alarma, y rechazó, es lo que luego le concede a Ciudadanos. Y por eso Ciudadanos le apoya.

Pero... ¿De qué estamos hablando? Esa arrogancia le pasa factura, naturalmente, a Sánchez. En fin, ya veremos, pero esto debería hacer reflexionar al Gobierno (especialmente al presidente) y cambiar de estrategia. La que está llevando a cabo, además de deficitaria desde el punto de vista de su gestión, está siendo también contraproducente para sus intereses electorales. Que tome nota.