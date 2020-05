César Cadaval de 'Los Morancos' se mofa de Fernando Simón: "Cuando sale Simón me fijo en el de los signos"

César y Jorge Cadaval son dos de los hermanos más conocidos de la geografía española. Los sevillanos llevan más de 35 años en el mundo del humor y algunos de sus personajes forman parte de la cultura colectiva nacional.

A pesar del paso de los años, 'Los Morancos' continúan incombustible con sus espectáculos que recorren una gran cantidad de teatros del país, y también han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, haciendo de la plataforma de vídeos Youtube el mejor escaparate para sus parodias musicales, donde versionan las canciones que más se escuchan con letras relacionadas con la actualidad.

A lo largo de esta crisis del coronavirus, los hermanos han seguido trabajando y haciendo lo que mejor sabe hacer que es hacer reír. Su último vídeo "Segunda Ola", donde versionan la canción clásica de Rocío Jurado con letras de un segundo repunte de los contagios, se ha convertido en todo un éxito que supera el millón de visualizaciones.

La crítica de César Cadaval a Fernando Simón

Los dos hermanos hacían aparición en el programa de Risto Mejide, 'Todo es mentira'. Ambos confesaban que era el primer día que estaban juntos desde que se decretase el estado de alarma, "la vez que más hemos estado separados en nuestra vida", afirmaba César. A continuación, ante las preguntas de Risto, los hermanos comenzaban a bromear con las fases de la desescalada: "Yo estoy en la fase 3, yo estaba en la fase 2, pero me dijeron como no pases la una no puedes pasar a la dos, así que si multiplicas por dos, son seis fases", explicaba César bromeando sobre lo incomprensible de las fases impuestas por el Gobierno haciendo las risas de Risto.

Era Jorge, quien preguntaba a su hermano sobre Fernando Simón, para que explicara la decisión que había tomado sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad: "Yo he terminado una determinación Risto. Cuando yo veo al señor Simón ya no le miro a él, yo miro al de los signos que me entero mejor, de verdad", exclamaba el hermano menor de 'Los Morancos'. Risto entre Risas respondía que: "Igual es una buena estrategia".

. @LosMorancos “Yo ya cuando sale Fernando Simón me fijo en el de los signos porque me entero mejor” @ristomejide#TodoEsmentirapic.twitter.com/KsXE37mm6a — MASPITV (@TVMASPI) May 11, 2020

Sobre el origen de su último videoclip, 'Los Morancos' confesaban que habían visto episodios lamentables en la calle, y que hay que actuar con conciencia y responsabilidad: "Desde que se empezó a poder salir hemos visto mucha irresponsabilidad, aunque son minoría, hay gente que le da igual todo esto", explicaban.

"El perro de mi hermano lleva el sello de la ITV de los 5.000 kilómetros", terminaba César con su habitual sentido del humor después de tratar con seriedad el tema del mundo de la Cultura y su delicada situación económica.

