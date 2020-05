Así detecta el Gobierno cuántos españoles son inmunes al coronavirus

El estudio de seroprevalencia diseñado por el Ministerio de Sanidad avanza en su tercera semana y pronto podríamos tener los resultados, eso sí, preliminares. Durará hasta mediados de junio y durante todo este tiempo se pretende obtener una muestra de 90.000 personas de diferentes puntos del país. Todas las provincias van a participar. Te llaman de forma aleatoria desde el centro de salud que te corresponda. Es lo que le ha pasado a Marisol, que vive en el Albacete: “Me alegré , mucho. Recibí una llamada informándome que había sido seleccionado para hacerme el test de cara a la estadística que están haciendo”, comentaba.

En COPE hemos querido saber cómo es la prueba. En su caso, Marisol, la realizó a finales de la semana pasada: “Me preguntaron los metros que tenía mi casa, el número de cuartos de baños, cuántas personas vivían, si he padecido síntomas o si hemos estado en contacto con una persona contagiada”, nos enumeraba. Esa es una parte, la otra el test serológico en sangre: “Me dijeron que me iban a pinchar en el dedo”, explica. El resultado fue negativo. En principio, no ha pasado el virus y por lo tanto no ha generado anticuerpos.

El caso de Marisol coincide con el de la mayoría de personas que han pasado por estas pruebas. Atendiendo a las conclusiones establecidas por otros estudios y según expertos que ha consultado COPE, la inmunidad que se espera obtener no supera el 15%. Es por ello por lo que epidemiólogos recomiendan no bajar la guardia en durante la desescalada. El Instituto de Salud Carlos III es el encargado de ir dando los primeros datos sobre el estudio oficial de seroprevalencia.