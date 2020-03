Coronavirus | Jorge Bustos, en COPE: "Ayer fue un día negro para el empleo"  

p>9.47 | SANCIONES Las Fuerzas de Seguridad del Estado velan por ese cumplimiento con sanciones de entre 100 a 60.000 euros. Más de mil agentes de la UME están desplegados. Sólo en Madrid cuatro personas han sido detenidas y 252 multadas por no cumplir las restricciones

9.46 | CIFRAS Los contagios rozan ya en España los 10.000, los fallecidos han ascendido a 342 y 530 personas se han recuperado del coronavirus en España. Hay que quedarse en casas y seguir los protocolos en caso de que haya que salir a la compra, a la farmacia, a trabajar o a una urgencia sanitaria.

9.45 | CIERRE DE FRONTERAS Las fronteras terrestres en España van a estar cerradas al menos durante 15 días, y esta tarde los jefes de estado y de gobierno de la UE ratificarán, salvo sorpresa, el cierre de las fronteras comunitarias al menos durante un mes. El transporte de mercancías no se paraliza

9.44 | CIERRE DE FRONTERAS El cierre de fronteras terrestres en España es ya un hecho. Sólo se permitirá la entrada de ciudadanos españoles y residentes, así como el transporte de mercancías. Esta es la última medida adoptada por el gobierno en la lucha contra el coronavirus aunque, según ha dicho el ministro del interior, Grande-Marlaska en HERRERA EN COPE el escenario se irá adaptando día a día LEER MÁS

9.43 | CHINA AYUDA A ITALIA El presidente de China, Xi Jinping, ha informado al primer ministro italiano, Guiseppe Conte, en una conversación telefónica mantenida el lunes por la noche que las autoridades chinas enviarán más expertos médicos y material sanitario a Italia para contribuir en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

¿Qué debo saber si mi empresa aplica un ERTE por el coronavirus? INFORMA JOAQUÍN VIZMANOS

9.40 | HERRERA EN COPE: Ángel Expósito: "El coronavirus está cambiando todo, hasta el terrorismo del ISIS"

9.36 | CIERRE DEL TAJ MAHAL Las autoridades de India han decretado el cierre del icónico Taj Mahal en el marco de las medidas para frenar la expansión de la pandemia del nuevo coronaviruso originado en la ciudad china de Wuhan, tras confirmar este martes la tercera víctima mortal por COVID-19, la enfermedad provocada por el virus.

Los responsables del Ministerio de Turismo de India han indicado que decenas de miles de personas visitan a diario el también conocido como "monumento del amor" y que, por ese motivo, ese esencial cerrar el complejo para evitar la expansión del virus.

Carlos Herrera aboga por una moratoria en el pago de impuestos y en las cuotas hipotecarias.

9.30 | BOLSA Las Bolsas toman aire tras las caídas verticales de las últimas sesiones. El índice Ibex 35 arranca el día con una ganancia del 6 por ciento, hasta 6.490 puntos. Ayer llegó a moverse en los peores momentos del día en 5.800 INFORMA FERNANDO MAÑUECO

9.15 DONACIÓN SANGRE El estado de alarma en España no impide la donación de sangre. Los ciudadanos pueden donar sangre para atender a los enfermos INFORMA COPE CASTELLÓN

Grande- Marlaska, en HERRERA EN COPE: "Los aeropuertos están reducidos al mínimo, pero no descartamos cerrar el espacio aéreo". El ministro del Interior cree que en los próximos días "veremos resultados halagüeños hacia la reconversión de la curva de contagios"

El coronavirus pone en peligro mi boda, ¿qué derechos tengo?

9.02 | Airbus suspende la producción en sus plantas de Francia y España. Airbus anunció este martes que suspende "temporalmente" la producción y la actividad de ensamblaje en sus plantas de Francia y España, dos de ellas en Castilla-La Mancha, para seguir las medidas puestas en marcha en esos países para hacer frente a la epidemia del coronavirus.

Se trata de dar el tiempo suficiente a la puesta en marcha de dispositivos estrictos sanitarios y de seguridad en términos de higiene, limpieza y distanciamiento mientras mejora la eficiencia de las operaciones en las nuevas condiciones de trabajo, señaló el fabricante aeronáutico europeo en un comunicado.

El doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, RESPONDE ESTE MEDIODÍA A TODAS TUS DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

Miguel Gallego, empresario. "Hay que aplicar a la hipotecas un periodo de carencia durante la crisis"

Jorge Bustos, en la tertulia: "Ayer fue un día negro para el empleo"

ESTAS SIN LAS 5 CLAVES MÁS IMPORTANTES DEL DÍA DEL CORONAVIRUS:

La primera: Desde esta medianoche nuestras fronteras terrestres ya están cerradas. ¿Quién puede entrar en España?. La policía ya está desplegada en los puestos fronterizos. Controla el paso de los coches. Solo se permite el paso de mercancías, los camiones sí pueden pasar para garantizar el abastecimiento. Solo se permite la entrada en nuestro territorio a los ciudadanos españoles y residentes en España. Queda pendiente el cierre de puertos y aeropuertos. El cerrojo se puede extender a las fronteras de toda Europa. La Unión propone blindarse durante 30 días ante la entrada de cualquier extracomunitario.

Segunda clave: Hoy reunión del Consejo de Ministros para aprobar nuevas medidas económicas….¿Qué se plantea el ejecutivo?Un segundo paquete de medidas para agilizar la aplicación de los ERTES, los expedientes de regulación de empleo temporales. El Gobierno también se plantea conceder el paro sin necesidad de una cotización mínima y la suspensión temporal de las cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores por cuenta ajena.

Tercera clave: España es ya el segundo país del mundo con más contagios diarios. Según la OMS solo por detrás de Italia. Tenemos ya casi 10.000 contagios. Mientras vivimos ya el tercer día de aislamiento nacional hay 9853 afectados y casi la mitad de ellos en Madrid. Han muerto 330 personas. La noticia positiva es que ya se han curado 530 pacientes.

Cuarta clave: El ejército se despliega en las estaciones de cercanías. Para evitar aglomeraciones como las que se vivieron ayer en Madrid, en la estación de Atocha, y en el metro de Barcelona. La UME controla a estas horas el acceso a los andenes y vagones en las principales estaciones. El ejército está colaborando con más de mil soldados en 14 ciudades. Vigilan y desinfectan también los espacios públicos.

Quinta clave. Los expertos insisten: para frenar la propagación del coronavirus es fundamental una buena higiene de manos…Pero ¿cada cuánto tiempo tenemos que lavarnos las manos? Lavarnos con agua y jabón es la forma más sencilla que todos tenemos para evitar el contagio después del contacto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Estamos tomando medidas importantes para prevenir que el virus se expanda y esperamos que en los próximos días veamos resultados buenos en la reversión de esa curva"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Es bastante razonable y probable que pueda ser prorrogado el estado de alarma más allá de los 15 días"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Los aeropuertos están reducidos al mínimo, no descarto cerrarlos".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Los puertos han sido ya cerrados desde hace ya varios días"

La predicción de Bill Gates sobre el coronavirus en 2015

El comentario del Arzobispo Castrense: "Hay que seguir a Cristo en las pequeñas normas" El Arzobispo Castrense, Don Juan del Rio, ha querido dejar su reflexión sobre el Evangelio de este martes 17 de marzo

8.13 | Chenoa no puede creerse lo que ve cuando sale a aplaudir a los sanitarios: "No es medio normal, vergüenza". La cantante Chenoa no ha podido esconder su indignación con lo que se ha encontrado en la puerta de su casa cuando salía a aplaudir a los sanitarios LEER MÁS

Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir,cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo. pic.twitter.com/mneTTEDYUn — Chenoa (@Chenoa) March 16, 2020

8.12 | CONSEJO DE MINISTROS El Consejo de Ministros de hoy tiene previsto aprobar un segundo paquete de medidas económicas para atajar los efectos negativos que la expansión del coronavirus está provocando en empresas, trabajadores y familias, como consecuencia de la adopción de medidas que tienen como prioridad preservar la salud de la ciudadanía.

Una de las principales medidas, según fuentes próximas al Ejecutivo, será la concesión de avales públicos a través del ICO para que las empresas puedan financiarse con préstamos de la banca a largo plazo, cuyo importe total está aún por determinar, pero que algunas fuentes financieras cifran en al menos 20.000 millones de euros y otras amplían hasta 50.000 millones.

ESPAÑA CIERRA HOY SUS FRONTERAS TERRESTRES POR EL CORONAVIRUS.- España cierra las fronteras terrestres a partir de este martes por la pandemia de coronavirurs -con más de 9.000 contagiados y 309 fallecidos- hasta que concluya el estado de alarma que, durante el primer día laborable, ha dejado calles casi vacías, escasa afluencia a los comercios, viviendas convertidas en centros de teletrabajo y distancia interpersonal.

El Gobierno acordó restablecer los controles en las fronteras terrestres y desde hoy solo permitirá el acceso a los ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, a quienes acrediten causas de fuerza mayor o situación de necesidad y al transporte de mercancías. La medida la anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras participar por videoconferencia en un Consejo con los titulares de Interior y de Sanidad de la Unión Europea.

8.10 | CEUTA CIERRA DESDE ESTE MARTES EL PUERTO AL TRÁNSITO DE PASAJEROS.- El puerto de Ceuta permanecerá cerrado al tráfico de pasajeros desde este martes uniéndose esta restricción a la suspensión de los enlaces aéreos de helicópteros que unían la ciudad con Algeciras (Cádiz) y Málaga. Según han informado a Efe fuentes de la Autoridad Portuaria, el cierre del puerto se lleva a cabo como consecuencia de la orden del Ministerio de Transportes publicada a última hora de este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La orden impide el tránsito de pasajeros en la línea marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz).

8.09 | MELILLA CIERRA HOY EL PUERTO Y EL AEROPUERTO A VUELOS Y BUQUES DE PASAJE- El Ministerio de Transportes prohibirá desde este martes la realización de vuelos entre cualquier aeropuerto situado en el territorio nacional y Melilla, así como el desembarco en el puerto de Melilla de pasajeros embarcados en los buques de pasaje.

Este cierre del puerto y el aeropuerto de Melilla a vuelos y buques de pasaje se aplicará en virtud de la Orden TMA/242/2020, publicada a última hora de este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como anunció en una declaración institucional la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh.

8.07 | DELEGADO DE GOBIERNO DE MADRID PRESIDE LA REUNIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN PARA APLICAR LAS ACTUACIONES DEL ESTADO DE ALARMA. El delegado del Gobierno en Madrid preside este martes la reunión del Centro de Coordinación para aplicar los criterios de actuación dispuestos en el decreto del Ejecutivo de la nación que declara el estado de alarma ante la expansión del brote de coronavirus.

En esta reunión, que se celebrará todos los días por la mañana en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, participarán miembros de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de Protección Civil y Emergencias, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, de la Federación de Municipios de Madrid y de los responsables del 112 Madrid, entre otras instituciones.

8.06 | LA UME Y VIGILANTES DE SEGURIDAD IMPEDIRÁN LAS AGLOMERACIONES EN LAS CERCANÍAS DE MADRID.- La Unidad Militar de Emergencia (UME) y vigilantes de seguridad se desplegarán desde este martes por las principales estaciones de Cercanías de Madrid para impedir que se produzcan aglomeraciones como las ocurridas este lunes en andenes y trenes y garantizar la distancia de un metro entre los viajeros.

Los efectivos actuarán entre las 7.00 y las 9.00 horas, el tramo considerado hora punta, en las estaciones de Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios y Sol, dentro de las medidas para contener la expansión del coronavirus.

El monólogo de Carlos Herrera: "Hay que qquedarse en casa y salir lo imprescindible, la radio estará ahí"

El monólogo de Carlos Herrera: "Los héroes hoy son los sanitarios, camioneros, agricultores empleados de supermercados y los taxistas"

6.41h | Un total de 3.675 profesionales sanitarios que trabajaron contra el coronavirus en Hubei regresan a casa. Un total de 3.675 profesionales sanitarios que fueron destinados para brindar asistencia médica a Hubei, la provincia china más afectada por el nuevo coronavirus, regresa a casa este martes por el alivio de la situación epidémica en la región.

Los 3.675 pertenecen a 41 equipos médicos de toda China y han trabajado en 14 hospitales provisionales y otros siete designados en Wuhan, la localidad donde se originó la pandemia del nuevo coronavirus.

6.15h | Colombia cierra sus fronteras con Ecuador, Brasil y Perú como medida para contener el coronavirus. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este lunes el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país con Ecuador, Brasil y Perú como medida para evitar la propagación y expansión del coronavirus.

"Me permito informarles a los colombianos de que he tomado la decisión de cerrar (...) todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país", ha indicado Duque a través de su cuenta de Twitter, donde ha precisado que la medida estará vigente hasta el 30 de mayo.

5.54h | Chile cierra fronteras y los partidos acuerdan aplazar el plebiscito constitucional por el coronavirus. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado este lunes el cierre de fronteras después de que los casos de coronavirus se hayan duplicado en las últimas horas, pasando de 75 a 155, al tiempo que todas las formaciones políticas han acordado aplazar la celebración del plebiscito constitucional previsto para el 26 de abril ante la crisis sanitaria en el país.

El presidente Piñera ha señalado en un discurso retransmitido a todo el país que Chile se halla en "la etapa más compleja", pero ha defendido la capacidad del Estado para hacer frente a ella.

5.02h | Hong Kong pondrá en cuarentena a todos los viajeros que entren a la ciudad. Hong Kong pondrá en cuarentena a todos los viajeros que entren en la ciudad a partir del jueves, independientemente de su procedencia y nacionalidad, como medida para prevenir la propagación del nuevo coronavirus, aseguró hoy en rueda de prensa la jefa del Gobierno local, Carrie Lam.

Lam detalló que en las últimas dos semanas la ciudad semiautónoma registró 57 nuevos contagios de los que 50 se detectaron en personas procedentes de otros países: los llamados casos "importados".

4.44h | Corea del Sur cifra 84 nuevos casos de coronavirus y señala el aumento de infecciones grupales. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este martes de que se han registrado 84 casos nuevos de coronavirus y ha alertado del aumento de las infecciones grupales.

De los casos nuevos, 44 proceden de Seúl, que ha superado esta jornada en número de contagios a los dos epicentros del virus en el país, Daegu y la provincia de Gyeongsang del Norte

3.27h | Washington cierra todos los restaurantes, bares y discotecas para evitar la propagación del coronavirus. La capital de Estados Unidos, Washington, cerrará todos los restaurantes, bares y discotecas a partir de las 22.00 horas (hora local) de este lunes para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta el momento más de 80 muertos y 4.600 afectados en el país norteamericano.

La suspensión, que afecta también a gimnasios, 'spas', salas de masajes y teatros, se extenderá hasta el próximo 1 de abril, según ha comunicado la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, que ha precisado que los servicios de recogida de comida en los locales y el reparto a domicilio están permitidos.

2.32h CHINA | China registra 13 muertes por coronavirus y 21 contagios, 20 de ellos procedentes del extranjero. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este martes la muerte de 13 personas más a causa del nuevo coronavirus, por lo que los fallecidos se elevan a 3.226, y el contagio de 21 personas, 20 de ellas casos importados, lo que implica un total de 80.881 afectados en el país asiático.

Las autoridades sanitarias chinas han detallado que, de las muertes, 12 se han producido en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, epicentro del virus en el país, mientras que la otra ha tenido lugar en la provincia de Shaanxi.

1.58h BRASIL | Miles de presos se rebelan contra las medidas para frenar el coronavirus y huyen de cárceles de Brasil. Más de mil presos en régimen semiabierto de hasta cinco centros penitenciarios de Sao Paulo, en el sur de Brasil, han huido este lunes de los presidios, después de que se les denegara su salida prevista para el martes a causa de las medidas previstas para contener la pandemia de coronavirus en el país, en el que se han registrado más de 160 casos.

De acuerdo con los testimonios de los funcionarios de prisiones que ha recogido el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo', más de mil presos habrían huido, habiendo tomado como rehenes a ocho agentes durante su escapada.

0.45h URUGUAY | Uruguay cierra sus fronteras fluviales, aéreas y terrestres con Argentina a causa del coronavirus. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha anunciado este lunes que se cerrarán las fronteras fluviales, aéreas y terrestres con Argentina a causa de la pandemia de coronavirus, que ha dejado 29 afectados hasta el momento en el país.

El cierre, que se hará efectivo a las 00.00 horas (hora local) de este martes, se ha decidido porque el Gobierno uruguayo detectó que extranjeros que estaban en Argentina --que cerró sus fronteras-- viajaban a Uruguay para poder volver a sus países. La medida no afecta a los pasajeros uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay, cargamento de bienes y ayuda sanitaria.

0.12h R. DOMINICANA | República Dominicana informa de su primera muerte por coronavirus y del primer caso de transmisión local. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana ha informado este lunes de su primera muerte a causa de la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha comunicado el primer caso de transmisión local de la enfermedad.

Asimismo, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, ha trasladado el diagnóstico positivo de diez nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva el balance de pacientes confirmados en República Dominicana a 21. En concreto, estos diez nuevos casos responden al seguimiento de los contactos de las personas que han resultado infectadas.

23.41h MELILLA | Melilla cierra desde este martes su puerto y aeropuerto a vuelos y buques de pasaje. La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado este lunes que desde las 0,00 horas del martes 17 de marzo el Ministerio de Transportes prohíbe la realización de vuelos entre cualquier aeropuerto situado en el territorio nacional y Melilla, así como el desembarco en el puerto de Melilla de pasajeros embarcados en los buques de pasaje. Melilla deja de este modo de estar comunicada por mar con Málaga, Almería y Motril (Granada) y por avión con Málaga, Almería, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona.

23.20h VALENCIA | La Guardia Urbana de Barcelona multa a 123 personas por incumplir el confinamiento. La Guardia Urbana de Barcelona ha multado a 123 personas por incumplir los preceptos del estado de alarma durante el primer día de confinamiento, han avisado a 2.000 personas más y han levantado tres actas de inspección y 250 avisos específicamente a locales que estaban abiertos sin autorización.

Así lo ha anunciado el teniente de Seguridad, Albert Batlle, en una rueda de prensa este lunes, acompañado de la concejal de Salud, Gemma Tarafa, en la que han explicado los servicios públicos que se han desplegado en la primera jornada del Decreto de Alcaldía.

