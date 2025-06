Pablo García, en El Partidazo de COPE: "Soy del Real Betis y me tira mucho el Barcelona"

Juanma Castaño entrevistó a Pablo García, el delantero del Betis y de la selección española que marcó cuatro goles en las semifinales del Europeo sub 19 y que clasificaron a España para la final, tras ganar 6-5 a Alemania: “Estoy muy feliz, ahora mismo no tengo problemas para expresar lo que tengo por dentro. Es uno de los días más felices de mi vida”.

Sobre la locura de partido, en el que se marcaron cinco goles en la prórroga, el delantero reconoció que sabía que ganarían: “Teníamos una idea clara y unos objetivos claros. Sabíamos que podían pasar este tipo de cosas. Llevamos mucho trabajo detrás, muchos momentos duros y no se nos podía trabajar esta oportunidad”.

El joven delantero eligió su tercer gol como el más importante del partido: “Me ha gustado mucho el tercero. El segundo no lo puedo ni celebrar porque se me suben los gemelos. Después, me pongo súper contento con el tercero porque no sé cómo puedo recortar y marcar. Ha sido una sensación de felicidad y orgullo tremenda”.

Pablo García lleva toda la vida jugando en el Real Betis: “Llevo desde el prebenjamín, desde los 5 años. No me he puesto ninguna camiseta que no sea la del Betis. Ojalá Pellegrini haya visto esto y esté orgulloso de mi. Ojalá sea un impulso para el primer equipo que es lo que más feliz me haría”. Y además, reconoció que no ficharía por el Sevilla pero sí por el Barcelona: “Ahora mismo no está en mis planes y creo que en mucho tiempo no va a estar. Llevo toda la vida del Betis, desde que estaba en la barriga de mi madre. Tengo una preferencia, soy del Real Betis porque es el equipo de mi vida pero me tira mucho más el Barcelona. Aquí me junto siempre con los de la Masía, que además de jugadorazos son grandes personas”.