¿Conoces estas aplicaciones para estar conectado con tus amigos en tiempo de confinamiento?

Desde que el Gobierno decretó el Estado de Alarma y estamos, la mayoría, confinados en casa pasamos muchos ratos hablando por teléfono con nuestros familiares, amigos, y sobre todo, utilizamos el WhatsApp, que sin duda es la aplicación más utilizada en el planeta Tierra.

Utilizamos el guasap -recordamos que es una adaptación aceptada en español como podemos leer en la Fundeu, al igual que wasap y wasapear-, para todo. Por esta aplicación nos llegan mil y una ideas para entretener a los niños, mantenernos en forma ahora que no podemos ni hacer lo más básico del ''abc' de los ejercicios, que es andar; nos recuerdan canciones, algunos hacen versiones muy originales, en fin que el WhatsApp es uno de nuestros principales entretenimientos. También colgamos grandes ideas en Twitter

Soñemos…

Hacemos un hilazo sobre fotografía de viaje?

-La mejor foto que hayas hecho y donde, para que vayamos este verano tras el #coronavirus



Empiezo:

Tre Cime di Lavaredo, Italia. Aunque parezca inaccesible, se llega bien. Llega en coche hasta el Refugio Auronzo. pic.twitter.com/QWrA6GRxJQ — Miguel Morenatti (@MiguelMorenatti) March 16, 2020

En Instagram, ¿quién no ha colgado un vídeo con su minuto a minuto o de ideas con algo de lo que ahora nos sobra a todos en casa?

Pero no son las únicas aplicaciones con las que podemos estar en contacto con nuestros seres queridos. Sin ir más lejos podemos hacer vídeollamadas por el mismo WhatsApp, solo tienes que acceder a un grupo y pulsar el icono de videollamada. Hasta cuatro personas se pueden conectar como explica este vídeo.

Una solución perfecta para reunir hasta 50 personas es Skype que permite de forma gratuita realizar videollamadas por el móvil, la tableta, el ordenador. Te descargas la aplicación, añades a tus contactos favoritos, se pulsa el votón de videollamada y a reunirse.

Skype una forma de estar conectado a tus amigos

Es Otra aplicación a tener en cuenta es Google Hangouts, la hay de pago y una versión gratuita que permite realizar videollamadas simultáneas hasta con 250 participantes. La puede utilizar indiferentemente en el móvil, ordenador, una tableta y permite seguir con la conversación sin interrupciones aunque se cambie de dispositivo.

Facebook también nos da la opción de realizar videoconferencias con grupos amplios de personas, hasta 50 en este caso. Nos permite contactar con amigos o para reuniones telemáticas de trabajo a través del Facebook Messenger y Facebook Watch Party

Quizás de Whereby no hayas oído hablar mucho. Te la presentamos es una aplicación que no requiere a todos los participantes que se registren. Solo tiene que gistrarse el administrador de la videoconferencia, que será quien haga llegar un enlace de conexión a las otras personas que participen que solo pueden ser cuatro.