Un Festival de música católica 'online' para el estado de alarma

No son pocas las iniciativas que han nacido para hacer de esta 'cuarentena' un momento más ameno. Y no solo eso, si no que desde la Iglesia se invita, a que también sea un buen momento para encontrarse con Dios. Para ambas cosas sirve este proyecto, una serie de conciertos online que van a ofrecer diferentes artistas musicales que además transmiten los valores cristianos a través de sus canciones.

Un grupo de artistas católicos se ha unido para participar desde el martes 17 de marzo en un festival que se desarrollará a través de las redes sociales durante las dos próximas semanas. Cada día a las 20.00 horas (hora peninsular española), un artista actuará en directo para acompañar con sus canciones a quienes se encuentran en sus casas debido a la pandemia del coronavirus, siguiendo la campaña #YoMeQuedoEnCasa.

A esta iniciativa, promovida por Católicos en Red con el apoyo de la Sub-Comsión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, se han unido músicos internacionales de la talla de Athenas, César Hidalgo, Aaira, Paola Pablo, Jesús Cabello y Marcelo Olima, entre otros.

Con estos conciertos, los artistas participantes quieren llamar a la gente a que siga las indicaciones de las autoridades civiles y sanitarias, así como transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en Dios ante la pandemia.

La programación del festival y los canales a través de los cuales se emitirá cada concierto es la siguiente:

Martes 17 Cesar Hidalgo: https://www.facebook.com/cesarhidalgofolkrock/

Miércoles 18 Juan Francisco Medina (El Árbol de Zaqueo): https://www.instagram.com/elarboldezaqueo/

Jueves 19 Marcelo Olima: https://www.facebook.com/marceloolima.es

Viernes 20. AAIRA: https://www.instagram.com/aairaband/

Sábado 21 Paola Pablo: https://www.instagram.com/paolapablord

Domingo 22 Jesús Cabello: https://www.instagram.com/jesuscabellomusic/

Lunes 23 Germán Fernandez (Canaán): https://www.facebook.com/canaanmusicacatolica/

Martes 24 Antonio Mata: https://www.facebook.com/Antonio-Mata-Musica-Catolica-2118456005105507/

Miércoles 25 José Ibañez: https://www.instagram.com/joseibannez/

Jueves 26 Mariola Alcocer y De colores band: https://www.facebook.com/mariolaalcocerydecoloresband/

Viernes 27 José Luis Villalaín: https://www.facebook.com/jlvillalainmarques/

Sábado 28 Athenas: https://www.facebook.com/athenas.musica/

Domingo 29 Oscar Santos: https://www.instagram.com/oscarsantos.78/

Lunes 30 Juan Susarte y Confía2: https://www.facebook.com/JuanSusarteConfia2/

Martes 31 Pedro Sosa: https://www.facebook.com/pedrososaoficial/

Miércoles 1 de abril Gerson Perez: https://www.instagram.com/gersondanielmusic/

El festival se ofrece de manera gratuita gracias a la generosidad de los artisitas y la colaboración de Católicos en Red, Catik.org y la la Sub-Comsión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.

Para participar solo tienes que seguir a los artistas en las redes sociales indicadas más arriba y recibirás un aviso, cada día a las 20hs.