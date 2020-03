Herrera: "El Gobierno tiene que darle liquidez a las empresas para pagar a sus empleados"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Estamos en 17 de marzo. Es el cuarto día de confinamiento. El cuarto día de una posiblemente larga serie de días que hasta ahora somos capaces, nadie, ninguno, los que estamos aquí, abajo, expertos, los responsables políticos, los máximos dirigentes... es muy difícil especificar cuánto va a durar. Por eso son días en los que, al menos desde este medio en el que tenemos el privilegio de grabajar, tenemos que enviarle varios mensajes. Uno de ellos es de paciendia, otros de ellos es de contundencia en las medidas y otro de serenidad también en la medida de lo posible. Es indudable que van a estar ahí, nosotros aquí y que tenemos que andar juntos este tramo porque hay evidentemente ánimo ciudadano, hay inquietud, es indudable, hay interrogantes que planean sobre nosotros como murciélagos impertinentes.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Perdónenme lo de murciélago. Ya saben ustedes que un chino le dio un bocado a un murciélago y parece que por ahí empezó la cosa, pero hay ánimo ciudadano. También es verdad que ese ánimo está salpicado por encima de una colectiva deprtesiñon. La incertidumbre que crea esta situación novedosa en todos nosotros, ninguna de las generaciones que ahora estamos aquí vivos, quizás los más mayores pudieron conocerlo en la Guerra Civil, hemos sabido lo que es tener que quedarse en casa por si acaso pasa algo en la calle. Digo que hay por ahí un bicho que anda dando vueltas. Pero la esperanza siempre tiene algo que ponerse.

El coronavirus es una pandemia para nosotros local que en cada país vivimos localmente, Básicamente porque la emergencia no es al únisono, la emergencia es secuencial: primero unos, luego otros y al final todos a la vez. Primero China, luego Italia, después nosotros, Irán, otros países, pero para saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer hay que fijarse en China y en Italia.

Es normal que España cierre fronteras como ayer hizo, pero hace semanas que lo hicieron Italia, China, Rusia, Polonia, Hungría, hasta Alemania. El tiempo es oro. No es momento para los reproches, vengo manteniéndolo desde hace algunas jornadas, no es tiempo para los reproches porque, desde luego, tiempo habrá para eso. Es tiempo para la unidad inevitable, incluso la unidad política guste más o guste menos el conjunto de hombres y mujeres que nos gobiernan.

HERRERA ANALIZA EL CORONAVIRUS CON CIFRAS

Pero miren, si nos fijamos en los demás para lo malo tambiémn tenemos que fijarnos para lo bueno. Donde antes empezó la crisis, si se toman las medidas antes está terminado. Y gracias a eso le podemos dar cifras globales, que son esperanzadoras. El número total de infectados en el mundo está entre 170 mil y 180 mil. Las víctimas mortales entre 6.000 y 7.000, la mitrad de esas cifras en China, pero este es el dato que tenemos que dar más a menudo. La cifra de recuperados es enorme, muy esperanzadora, entre 70 y 80 mil personas ya han sanado en estos momentos. Y uno más. En las últimas 24 en China se han registrado solo cuatro contagios locales y China es grande de narices. China es gfrande de verdad. Cuatro contagios locales, es decir, es infinítamente más fácil curarte del coronavirus que fallecer y también no es fácil contagiarte si se hacen las cosas rápido y bien. Seguramente no las hemos hecho todo lo rápido y todo lo bien que debíamos, pero estamos a tiempo de enmendarlo.

Ayer decía Fernando Simón que si hacemos bien las cosas en tres o cuatro días podemos empezar a comprobar si el confinamiento significa una mejoría o no. Y si nos damos cuenta de eso e insistimos en el confinamiento , le daremos la vuelta a la curva. Hay que cerrar el país, no tenemos otra solución.

El cierre de fronteras terrestres, seguramente habrá que añadir, eso lo estará manejando, luego lo sabremos, marítimas y aéreas. Hay que cerrar el país y luego hay que ver dentro del país qué zonas hay que cerrar o confinar mayormente por la incidencia que puedan tener en el número de contagios.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante su intervención en la clausura de unas jornadas sobre contaminación marítima lideradas por la Guardia Civil en la Residencia Infanta María Teresa de Madrid (España), a 6 de marzo de 2020.Ã"scar Cañas / Europa Press

HERRERA, SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS PARA AFRONTAR LA CRISIS

Pero luego hay que tomar una serie de medidas económicas con la esperanza de que se acierte y que no son medidas fáciles porque, oiga, la macroeconomía de un país de 45 millones de personas solamente por designios del Consejo de Ministros controlarla, curarla, aplicar un torniquete no es nada sencillo, pero hay que sostener las empresas, y en eso me consta, que yo no digo todo el Gobierno, pero una parte del Gobierno sí que está en ello.

Las empresas hay que darles liquidez para pagar a sus empleados. Un restaurante que cierra o un bar que cierra a los dos o tres camareros que tiene, no ingresa dinero para pagarles. Y ahí empieza a romperse una cadena. Por lo tanto, un Gobierno tiene que dar avales, tiene que garantizar, hombre, el Estado es lo que es para dar créditos a largo plazo.

Claro, a los bancos hay que darles liquidez, por lo tanto, eso, en coordinación con el Banco Central Europeo, hay que procurar que las entidades bancarias que, por cierto, no se pueden poner muy exigentes, tienen que soltar dinero con el aval del Estado. Y ese dinero los empresarios pagar a los trabajadores.

Y luegos los ERTES, las empresas de regulación de empleo temporal, para empresas. Hacerse cargo de los sueldos de las empresas pequeñas porque a lo mejor un ERTE te lo hace la SEAT, pero no te lo hace Mercería Paquita. Una moratoria de impuestos, no se pide no pagar impuestos, habrá que pagarlos, claro, si no hay ingresos esas cosas luego no se pueden hacer, pero no ahora. Una moratoria de todo tipo de impuestos y si es posible una cuotas hipotecarias. Eso es lo que se llama un torniquete absoluto a la pierna como con el corbatín de un subalterno a la femoral de un torero al que le acaban de dar una cornada.

HERRERA LLAMA A LA UNIDAD POLÍTICA

Hay que aunar esfuerzos, especialmente la clase política, y en la medida de lo posible, hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible y ya veremos dentro de unos 10 días si se ha podido doblar la curva, descender el aumento o cualquier otra cosa.

Miren, hay muchas cosas que notaremos a lo largo de estos días, por ejemplo, los supermercados están tomando medidas adicionales porque es el gran punto en el que nos seguimos concentrando por necesidad.

Muchas cadenas han modificado el horario para cerrar a las 20:00, algunas hacen horario partido; las hay como Mercadona que van a controlar la distancia entre los clientes. Para eso hay que hacer un control del aforo, no puede entrar todo el mundo a la misma vez; los hay que están repartiendo guantes al entrar, ofreciendo gel para las manos.

Los trabajadores de las cadenas de alimentación son algunos de los héroes de estos días. También lo son los agricultores, que siguen trabajando para que haya abastecimiento. Lo son los que trabajan en las farmacias, algunas han encargado mamparas o han colocado una cinta en el suelo para evitar que un cliente se acerque demasiado al mostrador. Los camioneros, los transportistas que siguen devorando kilómetros lejos de las familias para que no falte nada en las tiendas. Y si nos quitamos el sombrero con camioneros, transportistas, sanitarios, agricultores, empleados de supermercado, los taxistas, que son grandes consumidores de radio, siguen ahí dándole a la rosca para a lo mejor hacer ocho carreras que a lo mejor al día son 50 euros.

HERRERA Y EL SENTIDO DEL HUMOR

Anoche decía Javier en La Linterna que ahora mismo son un servicio fundamental para todo lo que pase en torno a los hospitales por ejemplo.

Este mediodía el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, va a responder a sus preguntas en COPE.es. Cualquier duda que tengáis, es importante escuchar siempre añ gran Pérez Almeida.

Y luego, oiga, solidaridad, sentido del humor y si puede quedarse en casa. Y, oiga, y, además, fíjense hay varias escuelas. Una es la de mentar a la madre de los más insolidarios. Eso le pasó a una familia a la que se le ocurrió sacar a pasear a la niña en patinete. Tampoco está mal la bronca de una vecina de Alquézar, un pueblecito de Huesca, a un grupo de gañanes que estaba haciendo turismo como si nada.

En casa y salir lo imprescindible, lo absolutamente imprescindible, pero en casa. En casa hay muchas cosas que hacer. La radio no les va a dejar solos, la radio va a estar ahí. Esta radio va a seguir estando ahí todos los días a todas las horas como todas las jornadas. Cuenten con nosotros de todo corazón.