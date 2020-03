Chenoa no puede creerse lo que ve cuando sale a aplaudir a los sanitarios: "No es medio normal, vergüenza"

Muchas son las profesiones que se han visto afectadas por el coronavirus. Las hay que han podido se han adaptado al teletrabajo, otras siguen con normalidad el paso de estos días tan raros, y están también aquellas que han tenido que tomarse un parón hasta que pase toda esta crisis.

La profesión que continúa en parte ejerciendo con normalidad es la de los reporteros que siguen saliendo a la calle en busca de la noticia. Y esto no solo parece ser así en el ámbito de la información general, sino también dentro de la prensa rosa. Así lo ha podido vivir una Chenoa que ha dejado reflejado en las redes sociales su enfado por lo que ha tenido que vivir justo en frente de la puerta de su casa

Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir,cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo. pic.twitter.com/mneTTEDYUn — Chenoa (@Chenoa) March 16, 2020

La tremenda bronca de Chenoa hacía la actuación de un periodista

La cantante Chenoa ha vivido en sus propias carnes un desagradable incidente justo en frente de su casa cuando se disponía a rendir homenaje a todo el personal sanitario que se está jugando el tipo durante estos días.

Chenoa ha querido denunciar en sus redes sociales la presencia de una reportera en la calle que enfocaba con la cámara hacia su balcón para ver cómo salía de su casa en ese momento de rendir homenaje al personal sanitario. Algo que no ha sentado nada bien a la triunfita ya que desde que estamos en Estado de Alerta se recomienda que la gente salga lo justo de sus domicilios.

Así ha denunciado Chenoa el acoso que recibe hasta en cuarentena

“Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir, cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo”, ha escrito junto a un vídeo en el que graba desde su balcón a la periodista. Además, ha añadido una imagen en sus historias de Instagram en la que se puede leer: “Esto no es de primera necesidad, esto no es informar, esto no es ni medio normal. #Quédateencasa es para TODOS. Qué vergüenza”, ha escrito la cantante.

Chenoa y su miedo al coronavirus

No es la primera situación incómoda que vive la cantante debido al COVID-19. Como demostró en la Estación de Atocha, Chenoa es muy cuidadosa. En esa ocasión la cantante pedía a un periodista que se alejara de ella para evitar posibles contagios. La cantante aparecía alarmada por el coronavirus pidiendo distancia entre ella y los periodistas: "Hay coronavirus, poneros a un metro. Si escupes saliva en la gomaespuma qué hago".

Ella misma continuaba argumentando porque quería distancia: "No me pongo mascarilla pero porque no estoy mal pero... no quiero estar mala, tengo que trabajar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La exagerada reacción de Chenoa ante la presencia de periodistas: "Hay coronavirus, poneros a un metro"

El test infalible para saber si tienes síntomas del coronavirus

¿Qué debo saber si mi empresa aplica un ERTE por el coronavirus?