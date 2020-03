El estado de alarma en España no impide la donación de sangre

El estado de alarma como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus en España, no impide que los ciudadanos puedan acudir a los centros de transfusión de sangre para mostrar su solidaridad y ayudar a las personas que están ingresadas en los hospitales.

Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana en Castellón, su responsable, Virginia Callao, explica a COPE que la sociedad no incumple el confinamiento decretado por el Gobierno si acude a los centros especializados en donar sangre. "Estamos dando un mensaje de que la gente se quede en casa y, por otro lado, también estamos diciendo que, quien pueda, acuda a donar sangre".

Por ello, añade que "si que hay que quedarse en casa para lo que no sea imprescindible pero, a día de hoy, donar sangre es imprescindible".

Callao efectúa un llamamiento para que "quien pueda venga a donar sangre porque donar sangre hoy es muy importante, igual que lo era la semana pasada o que lo será la semana que viene".

Diariamente los centros de transfusiones informan de los puntos habilitados para donar sangre, tanto de puestos fijos que en la capital castellonense se ubica en el Hospital General como en puntos móviles.

La responsable del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana en Castellón recuerda que "la donación de sangre es imprescindible y no podemos permitirnos el lujo de reducir los stocks".

La situación provocada por el coronavirus ha llevado a que las personas tengan dudas de si se puede donar o no, aunque no ha producido un descenso muy significativo de las donaciones, por lo menos en la provincia de Castellón: "Si hemos notado una bajada pero no demasiado", a lo que recalca que "la gente es muy generosa. Estamos impresionados de la generosidad porque esta viniendo más gente de la que esperábamos".

Eso si, reconoce que "el stock está bien pero hay que mantenerlo, no podemos permitir que baje", concluye.