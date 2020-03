El candidato de Podemos en las elecciones gallegas da positivo en coronavirus

El candidato de Galicia en Común en las elecciones autonómicas ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Antón Gómez-Reino estaba aislado en su casa desde el pasado jueves, cuando supo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, estaba contagiada. Había estado con ella los días anteriores y por precaución se confinó en su vivienda.

Esta mañana el también diputado en el Congreso comunicaba "tras 6 días en cuarentena he dado positivo en covid-19". Antón Gómez Reino sigue trabajando desde su casa y manifiesta su convencimiento de que "vamos a superar esta crisis". También insiste en que está siguiendo todas las prescripciones sanitarias para frenar la expansión del virus.

Tras 6 días de cuarentena veño de dar positivo na proba do #Covid_19.



Continúo traballando desde casa e pronto para seguir, como ata agora, TODAS as prescripcións sanitarias para frear a expansión do virus.



Imos superar esta crise unidas, sen deixar a ninguén atrás.

ABRO FIO����