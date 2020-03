Las carencias en los Juzgados

La crisis del coronavirus pone de manifiesto las carencias de los juzgados , dice a COPE el abogado Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE. Muchos abogados, al igual que jueces, fiscales y otros operadores jurídicos se quejan de que no hay garantía para la salud en esta situación. La Abogacía española pide que la asistencia se pueda hacer por teléfono o videoconferencia y el decano del Colegio de Málaga, Francisco Javier Lara, ha ordenado a los abogados que se retiren de forma inmediata de los servicios de guardia porque no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad sanitaria. A Antonio Morán lo que le extraña es que sólo lo haya hecho el Colegio de Málaga.

No hay juicios, pero sí se producen detenciones. La asistencia al detenido es una obligación de la ley encomendada a los Colegios de Abogados. Y desde que se inició esta crisis sanitaria se han solicitado medidas con todas las garantías a la Administración. El problema, según Antonio Morán, es que no hay medios. Si no las hay para el personal sanitario menos las habrá para los profesionales de la Justicia.

Sin guantes, mascarilla, o gel desinfectante, “nadie quiere ser un héroe”, nos dice el responsable de la Justicia Gratuita. Las medidas se reducen a la distancia de seguridad, pero hay dependencias judiciales en las que esa seguridad no se puede garantizar porque los espacios son muy limitados. Muchas veces, relata, el detenido se niega a declarar en comisaría, también en espacios reducidos, y donde habla es en el juzgado, ante el juez. “Nos podríamos ahorrar esa declaración en ese momento”. Un paso menos por el peligro.

Todos queremos colaborar, señala, pero en este momento hay que ser más imaginativo y buscar soluciones. En una situación más digna, manifiesta este abogado, hay margen de actuación ante una eventualidad, pero en una situación de emergencia se desborda todo. “Y eso es lo que pasa en la Justicia”.